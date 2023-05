‘Ik ben blij dat auteurs als Kafka blijven aanspreken’: toppers en trends bij boekhandel CronopiO

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Ine Schepmans van CronopiO in Antwerpen.

Welke boeken lopen goed in CronopiO?

“Onze verkoop gaat heel breed, uitschieters zijn er momenteel niet echt en het zijn ook niet altijd de nieuwste boeken die de hoogste verkoopcijfers halen. Non-fictie zit duidelijk in de lift, met Carlo Rovelli’s Anaximander and The Birth of Science en Matthijs de Ridders Van Ostaijen-biografie. Ons best verkopende boek is momenteel Nastassja Martins Geloven in het wild, het autobiografisch verhaal van een Franse antropologe die onderzoek deed in Alaska en Siberië. Ze was op zoek naar het wilde in de natuur en de mens en trof dit in een beer die een stuk uit haar kaak beet. Het boek sluit aan bij de hedendaagse trend van de egofictie, zoals ook Deborah Levy en Rachel Cusk die bedrijven, en combineert een spannend verhaal met een essay over de eenheid van mens en natuur.

“Ook opvallend is het succes van Maira Kalmans Women Holding Things, dat we al lang in de winkel hebben en dat het steeds beter doet. Kalman is een Amerikaanse illustratrice wiens werk me soms wat aan dat van Hockney doet denken. Het boek is ontstaan tijdens corona, toen ze iedere dag een portretje maakte van een vrouw die iets vasthield, van een boek of een pop, tot een huilende dochter en het gewicht van de wereld. Het is gewoon heel mooi.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Dat mensen op zoek gaan naar een goed verhaal, ze zeggen dat ook letterlijk. Ze willen dan een Calvino of Kafka, de klassieken dus. En ergens ben ik daar ook wel blij om, dat die auteurs lezers blijven aanspreken.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Aleksandar Hemons The World and All That It Holds, een roman met veel potentieel die begint in Sarajevo in 1914 en een hele eeuw en een halve wereld overspant, van Europa tot in Shanghai. Er zit een mooi liefdesverhaal in, ik raad het keer op keer aan, maar het wordt weinig meegenomen.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“De Zuid-Koreaanse Han Kang won in 2016 de Booker Prize met The Vegetarian. Greek Lessons is haar nieuwe boek, wat niet echt klopt omdat het al van 2011 is, maar het is nu pas vertaald. Het lijkt me een heel intiem portret te zijn van een vrouw die haar spraak verloren is en Griekse lessen volgt bij een man die geleidelijk aan blind wordt. Een roman over een relatie dus, maar ook over taal.”