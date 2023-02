Iedereen wil Vermeer zien, niemand kent hem: op zoek naar wie de Delftse schilder écht was

De Vermeer-expo in het Amsterdamse Rijksmuseum is hopeloos uitverkocht. Wie geen kaartje kon bemachtigen, kan ook in Delft terecht. In Museum Prinsenhof liggen enkele intrigerende puzzelstukjes over Johannes Vermeer open op tafel.

Zet wat internationale journalisten samen en de sfeer aan tafel verandert na een tijdje in die van een drogeworstenproeverij. Niet echt serieus, tot het dat plots wel wordt. Na de internationale persconferentie over Vermeer vertelde Kevin Rushby van The Guardian over een voorval bij de persbezichtiging. Hij sprak er twee experten aan van het Rijksmuseum en wees, met een vleug Britse humor, naar Schrijvende vrouw met dienstbode dat normaal in de National Gallery in Dublin hangt. Dat kon toch zeker geen echte Vermeer zijn, zei hij meer al grappend dan gemeend. Een slap afkooksel van de rest, toch?

Rushby, die reisjournalist is en de expo als onderbouw nodig had voor een stuk over het Delft van Vermeer, zag er geen kwaad in. Hij dacht stante pede te wandelen te worden gestuurd met een echtheidscertificaat ondertekend door een tiental wetenschappers. Maar dat gebeurde niet. Met bedrukt gezicht antwoordden de experten dat ze daar geen commentaar op konden geven. Dat ze enkel wetenschappelijk inzicht konden verschaffen en daaruit de echt- noch valsheid kon worden aangetoond.

Het toont aan hoe we vandaag met zijn allen naar Vermeer kijken, vol verwondering uiteraard, maar ook vol scepsis en onwetendheid. Een oud zeer in de oude kunsten. De persopening zoemde van de geruchten over mogelijke fakes onder de 28 schilderijen in de tentoonstelling. Zoals Het meisje met de fluit uit de National Gallery in Washington. Het Rijksmuseum afficheert het werk met het opschrift: hier toegeschreven aan Vermeer. Curator Pieter Roelofs hield het bij de woorden we agree to disagree. Het regende meningen in de prachtig aangeklede zalen van het Rijksmuseum. ‘Het schilderij is vervaardigd door zijn leerlingen’, ‘Nonsens, Vermeer had helemaal geen leerlingen’, ‘Zijn dochter Maria heeft het geschilderd om de schulden bij de bakker af te betalen’, ‘Een feministische these die helemaal niet is onderbouwd’.

Op een bepaald moment leek het alsof iedereen elkaar stond tegen te spreken. En niet alleen de pers. Pieter Roelofs van het Rijksmuseum zei het ene, directeur van Museum Prinsenhof Janelle Moerman het andere, de gids die ons op de Vermeer-tour doorheen Delft begeleidde beweerde iets wat de Amerikaanse Arthur K. Wheelock Jr. in een bijdrage van de catalogus dan weer volledig tegensprak. De Nederlanders hebben het beslist niet gemakkelijk gehad om beide expo’s geloofwaardig te maken. “Wat er precies gebeurt hier, weten we niet. Er blijft veel te raden over”, staat treffend op een van de muren van het Rijksmuseum te lezen.

Taaie kluif

Dat Vermeer een taaie kluif is voor kunsthistorici, staat buiten kijf. De man liet naast zijn werken bijzonder weinig sporen na. Alle belangrijke, bewezen feiten over de kunstenaar passen haast op een bierviltje. Niemand weet wie hem precies heeft leren schilderen of hoeveel doeken hij daadwerkelijk heeft gemaakt, laat staan hoe hij aan zijn bijzondere, ingetogen stijl kwam. Er bestaan geen schetsen, brieven of dagboeken. We weten met zekerheid dat hij in redelijk comfort met zijn vrouw Catharina Bolnes leefde, in armoede stierf in 1675, en dat hij een eeuw later bijna volledig werd vergeten.

Wat ook als een paal boven water staat, is dat Vermeer een Delftenaar was. “Vermeer is zo’n fenomeen hier dat wij zelfs een tentoonstelling aan hem wijden zonder dat we ook maar één van zijn schilderijen tonen”, stelt directeur van Museum Prinsenhof Janelle Moerman. “We zoomen in op het bruisende, artistieke, sociaaleconomische, wetenschappelijke en religieuze klimaat waarin de kunstenaar rondwaarde.”

Johannes Vermeer zag naar alle waarschijnlijkheid het levenslicht in oktober 1632 boven de herberg De Vliegende Vos aan de Voldersgracht. Zijn vader Reyner Jansz was kunsthandelaar en herbergier, dat weten we. We weten ook waar Vermeer schilderde: in of rond het huis van zijn schoonmoeder Maria Thins, zijn atelier keek vanuit de Jozefstraat uit op de markt. Had hij vandaag geleefd, dan zag hij een iets minder fraai tafereel langs de Oude Langendijk; een fish & chips-zaak en een toeristenwinkeltje.

Je moet wat verbeelding hebben om het Delft van Vermeer terug te zien in het Delft van vandaag. Het straatje, of beter wat experten vermoeden waar het moet zijn geweest, is nu een oversteek tussen Vlamingstraat 40 en Vlamingstraat 42. Tenminste dat zegt professor aan de Universiteit van Amsterdam Frans Grijzenhout. Ook dat feit werd de afgelopen jaren meermaals weerlegd. Zo verwezen enkele kunsthistorici in 2017 naar de theorie van Philip Steadman die stelt dat de aangehaalde gegevens uit het belastingregister van 1667 niet overeenkomen met de gegevens van de vroegste kadastrale kaart uit 1832. Want daar mist een steegje.

‘Dame en dienstmeid’ van Johannes Vermeer. Beeld ANP

300 gulden bakkersschulden

In Museum Prinsenhof ligt een een onaffe puzzel opengespreid. Een horde historici en medewerkers van het museum deden, al wroetend in het Stadsarchief van Delft, een poging om de lege gaten zo goed en zo kwaad als mogelijk op te vullen. Documenten die Vermeer ooit ondertekend had, een lijst van schulden die hij moest afbetalen en een nog onbekende inschrijving van Vermeer in het begrafenisregister van de Oude Kerk.

“De archiefstukken vormen de basis van de kennis die we hebben van Johannes Vermeer”, aldus Babs Van Eijk van Museum Prinsenhof Delft. “Ze zijn zeer divers: van doop-, ondertrouw- en begraafinschrijvingen tot aan juridische documenten over gemaakte afspraken, zoals leningen. Maar het mes snijdt aan twee kanten. Elk beetje informatie dat wordt ontdekt, levert evengoed weer nieuwe vragen op en kan andere verworven kennis weer ongedaan maken.”

Aan de hand van kleine verhalen en anekdotes krijgen we een klein beetje meer inkijk in Vermeers leven. Na de dood van de schilder bleek de familie bijvoorbeeld een schuld van ruim 600 gulden bij de bakker te hebben opgebouwd, toen ongeveer drie jaar aan brood voor het gezin. Hoornblazende bakker uit 1650 van Christiaen van Couwenbergh, een tijdgenoot van Vermeer, neemt ons even terug mee in de tijd. Het is een portret van de bakker die op een hoorn blaast om aan te kondigen dat zijn brood uit de oven komt en klaar is voor verkoop. Het werk is het enige in de tentoonstelling in Delft dat afkomstig is uit ons land, uit de collectie van Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen.

In Museum Prinsenhof in Delft loopt een expo over Vermeer waar niet één van zijn werken te zien is. 'We zoomen in op het bruisende, artistieke, sociaaleconomische, wetenschappelijke en religieuze klimaat waarin de kunstenaar rondwaarde', klinkt het. Beeld Marco De Swart

Wat de tentoonstelling in Delft vooral leert, is dat Vermeer wellicht af en toe leentjebuur speelde bij zijn tijd- en stadsgenoten. De perspectiefwerking ter voorbeeld, een sleutel naar het succes van Vermeer. Conservator David De Haan beschrijft het mooi in de catalogus van de expo. “Rond 1650 ontwikkelt de architectuurschilderkunst zich in Delft. Tot die tijd maakten schilders gefantaseerde kerkinterieurs met een centraal perspectief, een eenvoudige constructie waarin alle lijnen in de voorstelling naar een verdwijnpunt lopen. En dan komt Gerard Houckgeest begin 17de eeuw met ingewikkelde perspectiefconstructies met twee verdwijnpunten. De nieuwigheden van Houckgeest werden algauw gekopieerd in de huiselijke interieurs die de Delftse schilderkunst zo typeren, zoals in die van Vermeer.”

Ook Rembrandt-leerling Carel Fabritius - misschien, maar even goed ook niet - de mogelijke leermeester van Vermeer wist een handje weg van perspectiefwerking met zijn trompe l’oeil-effecten in zijn werk. Vermeer kende beiden, vermoedelijk. Maar waar sommigen wat de mist ingingen met hun compositie, waarin het gebruik van het tweepuntsperspectief dus erg belangrijk is, zit Vermeer er in zijn werken steeds boenk op. Denk de figuren weg in de schilderijen en je ziet de ongelooflijk uitgekiende samenstelling van zijn interieurs, de draagbalk van zijn succes.

Rampjaar

De interieurs van Vermeer zeggen weinig over het leven in Delft in die tijd. Vermeer schildert luxe en rijkdom. In de zeventiende eeuw kende de stad grote verschillen in klasse. Vermeers schoonmoeder Maria Thins was een vermogende vrouw, maar zijn tante Ariaentgen echter verkocht pensen vanuit een gehuurd stalletje. Tussen die twee werelden zweefde Vermeer in. Of hij op een bepaald punt echt rijk was, weet niemand helemaal zeker. Dat hij arm gestorven is, is vrijwel overal terug te vinden.

In 1672 voltrok zich een rampjaar in Delft. Aanvallen uit Engeland, Frankrijk en Duitsland en een economie die in zwaar weer kwam. De kunstmarkt stortte in. Een periode van barre armoede brak aan. Vermeer had het zo zwaar, alle monden van zijn kinderen trachtend te voeden, dat hij drie jaar later plots overleed. Het staat zwart op wit neergeschreven in het stadsarchief. Op 16 december 1675 werd Vermeers kist door veertien dragers de Oude Kerk binnengeleid. De kerkklok luide één poos.

Het Delft van Vermeer loopt tot 4/6 in Museum Prinsenhof in Delft.