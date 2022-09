Iedereen wil het werk van 31-jarige Ben Sledsens: ‘Zijn gevoel voor kleur is uniek’

In de Tim Van Laere Gallery opende donderdag de nieuwe tentoonstelling van schilder Ben Sledsens. Mocht u erheen willen gaan met het idee een aardig schilderij voor uw salon op de kop te tikken: vergeet het. Sledsens is een van de meest gegeerde smaken in kunstland momenteel.

Het is nog maar de vierde solotentoonstelling van de 31-jarige schilder in de eigen galerie, maar de wereldwijde bijval die hem te beurt valt, zie je normaal alleen bij gevierde schilders met heel wat meer jaren op de teller. Zijn allereerste expo, zes jaar geleden, was meteen uitverkocht en sindsdien liep het alleen nog maar meer storm. Zijn werk is gewild over heel de wereld, de wachtrijen zijn deprimerend lang en de veilingprijzen stijgen sneller dan Tadej Pogačar op een goede dag. Op zoek naar een verklaring voor dit opmerkelijke parcours, praatten we met galerist Tim Van Laere, kunstbroeder Rinus Van de Velde, modeontwerper en verzamelaar Kris Van Assche en de schilder zelf.

Rinus Van de Velde: “Ik herinner me nog heel goed het moment dat ik zijn werk voor het eerst zag. Het ging om een affiche voor een tentoonstelling van zijn werk in Antwerpen, met daarop iemand die kippen aan het vangen was, heel naïef of bruut geschilderd. Ik was meteen verkocht. Toen ik de bijbehorende naam zag, dacht ik dat het om een oude schilder ging, maar uiteindelijk bleek het een jonge kerel te zijn die in zijn laatste jaar schilderen aan de academie zat. Samen met Tim (Van Laere, red.) ben ik dan eens naar zijn werk gaan kijken.”

In the Yellow Forest, 2022oil and acrylic on canvas (3 panels) 180 x 360 cm Beeld BEN SLEDSENS

Van Laere: “Op basis van dat bezoek heb ik meteen gezegd dat ik heel graag met hem wilde werken, maar dat hij nu nog te jong en niet klaar was. Maar als hij rustig verder zou werken, zou een eerste tentoonstelling snel volgen. Twee jaar later was het zover. Ben was toen 25, wat nog altijd enorm jong is. Hij vertelt mij altijd de anekdote dat hij het nieuws aan zijn ouders vertelde en dat zij met ongeloof reageerden: ‘Ja, ja, het zal wel’. Blijkbaar deed hij al jaren regelmatig alsof hij mij aan de lijn had, omdat hij heel graag met mij wilde werken. Toen het dan eindelijk zover was, geloofden ze hem niet meer.”

De kracht van kleur

Zowel Van de Velde als Van Laere hoeft niet lang na te denken over de vraag wat Sledsens zo’n bijzondere kunstenaar maakt. Van de Velde: “Ik denk dat Ben een unieke positie inneemt binnen de hedendaagse kunst. Zijn thema’s – het portret, het landschap en het stilleven – zijn de klassiekste van de kunstgeschiedenis en juist daarom zie je het niet vaak dat een hedendaagse schilder daar een nieuw antwoord of een eigen invulling voor vindt. Maar als je daarin slaagt, heeft dat meteen iets heel verfrissends.

“Zijn werk wordt vaak vergeleken met Matisse of Monet, maar voor mij leunt hij dichter aan bij Rousseau. Henri Rousseau was een buitenbeentje onder de impressionisten, die op een heel eigen, ietwat naïeve manier – dat bedoel ik niet in de negatieve zin van het woord – een hoogstpersoonlijk universum bijeenschilderde. Voor mij is Ben ook zo iemand.

Blue Room, Blue Sea, 2021 - 2022 oil and acrylic on canvas200 x 165 cm Beeld BEN SLEDSENS

“Daarnaast zijn er nog wel evidentere redenen waarom zijn werk zo’n groot publiek aanspreekt. De kracht van zijn kleuren, de pure schoonheid van zijn werk, zijn quasi verheerlijking van de natuur, waar volgens mij heel veel nood aan is vandaag. Josh Smith, ook een geweldige schilder, zei me ooit: ‘Nature is the most beautiful art’. Dat klopt gewoon. Er valt geen mooiere sculptuur te verzinnen dan een boom en ik denk dat Ben daar ook zo over denkt.”

Tim Van Laere: “Voor mij is zijn gevoel voor kleur een van zijn sterkste punten. In al die jaren dat ik de galerie uitbaat, heb ik nog nooit een kunstenaar ontmoet die zo met kleuren bezig is. Hij heeft er een ongelofelijk talent voor. Ook als we soms boeken drukken, ziet hij het meteen wanneer een kleur afwijkt. Kleur is meer en meer uit de maatschappij aan het verdwijnen – veel mensen kiezen voor beige of grijstinten – maar hij blijft kleur verdedigen, omdat het zo belangrijk is voor hem.

Een andere reden voor zijn succes is in mijn ogen dat hij schilderijen maakt waar hij zelf in zou willen leven. Het zijn een soort utopieën. Volgens mij trekt dat veel mensen aan, door wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Vaak krijgen wij van mensen de reactie dat ze zich gelukkiger voelen na het zien van zijn werk, wat Ben natuurlijk een heel mooi compliment vindt.”

Beeld Jules Emile

We vragen ook Sledsens zelf om de denkoefening te maken en een verklaring te zoeken voor zijn succes. Sledsens: “Ik schilder in zekere zin onderwerpen die aan het verdwijnen zijn: de natuur, kleur, schoonheid. Misschien hebben veel mensen daar een zeker heimwee naar. Ikzelf heb er alleszins een enorme behoefte aan. We komen uit een heel donkere stroming in de kunst en daar ga ik graag tegenin. Voor mij gaat het om het schilderen, ik ben verliefd op schilderen, verliefd op mijn onderwerpen en misschien voelen mensen dat.

“Vooral de natuur blijft me inspireren. Ik ga regelmatig met vrienden kamperen, onlangs was ik nog in de Dolomieten, en op een gegeven moment hang ik iedereen de keel uit omdat ik maar blijf wijzen naar mooie bomen. Ik word heel erg getriggerd door esthetiek en de natuur is altijd mooi.”

Een en ander kan verklaren waarom de vraag naar het werk van de jonge kunstenaar tegenwoordig zo groot is. Maar hoe groot precies?

Van Laere: “Momenteel is er veel vraag van verzamelaars en musea uit Amerika en Azië, maar ook in Europa, met name in Spanje, Italië, Scandinavië, is hij heel erg gewild. Als ik zeg hoeveel mensen en instituten er op de wachtlijst staan, gelooft niemand me, maar dat loopt op in de honderden. Als je weet dat hij maar 20 schilderijen per jaar maakt, begrijp je dat ik soms moeilijke keuzes moet maken. Onlangs is er nog een werk van Ben voor 250.000 euro verkocht op een veiling. Dat proberen we te vermijden. Ik probeer aan de juiste mensen te verkopen, die niet gaan speculeren en een werk een half jaar later al doorverkopen, maar die zelf een mooie collectie willen opbouwen.

“Daarnaast vind ik het belangrijk om zijn werk in musea wereldwijd te plaatsen, zodat ook het algemene publiek het kan zien. Enkele werken van deze show gaan daarom onder andere naar een museum in Istanbul, het museum van San Diego en naar het CAC in Malaga. Ook in de Hermitage in Sint-Petersburg hebben ze een belangrijk schilderij van hem. Bijzonder, want zij kopen heel weinig hedendaagse kunst. Ik heb het daar een jaar voor de oorlog geplaatst, toen er nog niks aan de hand was. Ze gingen het exposeren in een presentatie met Matisse. Hopelijk lukt dat alsnog binnen vijf of tien jaar wanneer de gruwel daar voorbij is.”

Under a Tree, 2021 - 2022 oil and acrylic on canvas 200 x 190 cm Beeld Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

De concurrentie voor wie een Sledsens wil bemachtigen is groot en er zitten ronkende namen tussen: van tennisster Venus Williams, over CNN-anker Anderson Cooper tot de prins van Lichtenstein. Ook Kris Van Assche, Belgische modeontwerper bij onder andere Yves Saint Laurent en Dior, mag zich de trotse eigenaar van enkele werken van Sledsens noemen.

Van Assche: “Ik kocht mijn eerste werk van Ben, De bloemenplukster, in 2017. Ik ben zelf heel erg met bloemen bezig, ik koop veel bloemen, ik fotografeer bloemen en als ik geen modeontwerper was geworden, was ik ongetwijfeld bloemist geworden. Om maar te zeggen dat dat werk mij heel erg aansprak. Ben heeft me tot kleur bekeerd, want daarvoor was ik vooral met zwart-wit bezig. Daarnaast hou ik van artiesten die zelf hun handen vuil maken, liever dan dat ze 30 assistenten hebben en aan de lopende band werk produceren. Ben is op dat vlak heel hands-on.”

Van Assche kocht intussen nog meer werk van Sledsens: een stilleven met bloemen, alsook twee werken op papier en ook vandaag heeft hij een reservatie op een van de keramieken vazen met bloemmotief die Sledsens voor het eerst laat zien. Evengoed beaamt Van Assche dat het moeilijk is om werk van Sledsens te bemachtigen.

Van Assche: “De wachtlijsten zijn ellenlang. Er is interesse vanuit de hele wereld en Ben maakt niet zoveel werken per jaar. Dus het is zeker wikken en wegen voor het Tim Van Laere-team om iedereen een beetje gelukkig te houden. Daar hou je als verzamelaar soms een beetje gezonde frustratie aan over. Het is ook niet zo dat je als koper op voorhand alle foto’s te zien krijgt van de werken om vervolgens een keuze te maken. Was het maar waar! Nee, Ben is heel, heel erg gewild, dus spijtig genoeg heeft niet iedereen toegang tot alle werken.”

Between Fishes, 2021 - 2022 oil and acrylic on canvas200 x 160 cm Beeld BEN SLEDSENS

Wat vindt Sledsens ondertussen zelf van alle aandacht?

Sledsens: “Voor mij gaat het over het werk zelf en over wat er in het atelier gebeurt. Zo’n expo hoort erbij, maar het is niet waar ik het voor doe. Ik probeer me zoveel mogelijk te distantiëren van zaken als de verkoop. De galerie vangt gelukkig veel voor mij op. Zij vormen een schild waar ik dankbaar gebruik van maak. Dat is hun job. De mijne is schilderen. Wat ik vind van het feit dat al die bekende namen werk van mij kopen? Ik probeer daar niet te veel naar te kijken. Ik ben bezig met schilderkunst. Ik kijk op naar schilders.”

Ben Sledsens, Under The Tree Distant Sea, tot 8 oktober 2022 in Tim Van Laere Gallery