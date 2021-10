Iedereen jong! De fijnste kinder- en jeugdboeken bij de start van de Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek dendert stilaan Vlaanderen en Nederland binnen, met als thema ‘Worden wat je wil’. Dimitri Leue, Carll Cneut, Annet Schaap, Gerda Dendooven, Fatinha Ramos... Wij deden een graai in de rijkgevulde boekenmand.

Vaarwel Roodkapje

Annet Schaap? U kent haar ongetwijfeld van het bejubelde Lampje waarvan 130.000 exemplaren over de toonbank gingen. Nu gaat de Nederlandse Gouden Griffel-winnares aan de slag met zeven bekende sprookjes, vijf van de gebroeders Grimm en twee van Charles Perrault. Maar ze tilt ze behoorlijk uit de hengsels en neemt vastgeroeste gender­stereotypen op de slof. ‘Meneer Pelsteel’, ‘Wolf’, ‘Koekjes’, ‘Kikker’ en ‘Slaapster’ verwijzen naar Grimms ‘Repelsteeltje’, ‘Roodkapje’, ‘Hans en Grietje’, ‘De Kikkerkoning’ en ‘Doornroosje’.

de Meisjes is niet altijd bestemd voor gevoelige zieltjes. Een schone slaapster die niet meer ontwaakt, een kikker die maar geen prins wordt, een meisje dat als een monster is geboren en haar ouders tot wanhoop drijft? ‘Ze is nog niet klaar om een prins onder ogen te komen, nog lange niet, nog lange niet. Hij zou zich doodschrikken.’ Prinsen blijken telkens weer ontgoochelingen en illusies. Meisjes zijn niet langer sprookjesfiguren, maar eigenzinnige, moedige wezens “van vlees en bloed”, al moet je ook dat in perspectief zien. Een bijzonder fraai vormgegeven klein­ood, bovendien.

Annet Schaap, 'de Meisjes. Zeven sprookjes', Querido, 150 p., 14,99 euro, vanaf 10 jaar. Beeld rv

Pas op pas op pas op

Uit 'Pasoppen'. Beeld rv

Acteur en regisseur Dimitri Leue wentelt zich graag in de meest diverse genres én waagt zich geregeld aan kinderboeken, laatst nog met het bezongen Wolinoti, het houten kind, waaruit hij vaak ook een voorstelling puurt. Nu is illustrator Tom Schoonooghe zijn gedroomde sidekick. Zij serveren met Pasoppen een speels, knap grafisch prentenboek over de kunst van het ‘pas­oppen’, vol gedichten, terzijdes en bijna instructieve tekeningen, in blauw-rode tinten.

‘Volwassenen roepen vaak: Pas op! Zorg dat je je niet stoot, let op voor dat glas, leg geen rommel op de trap, pas op voor de glijbaan...’ Maar, ‘waarschuwt’ Leue: ‘Pasop dat je niet te veel pasopt! Pas­oppen is goed, maar met mate. Weet dat de mensheid zo ver is geraakt door mensen die niet pas­opten. Dus pasop met dat pasoppen! Maar pas­op dat je niet te weinig pas­opt! Dat is ook gevaarlijk. Dus pasop net genoeg! Niet meer of niet minder’, aldus de auteur in een vrolijke tirade.

Leue zet een neus naar de hypervoorzichtigen, de bedachtzamen en de überprudenten. En je denkt twee keer na voor je weer ‘pas op’ uitkreet. Wees niet te bang! Roekeloosheid is af en toe gepermitteerd.

Dimitri Leue en Tom Schoonooghe, Pasoppen, Davidsfonds Infodok, 96 p., 19,99 euro, vanaf 5 jaar. Beeld rv

Brief is kwijt

Wie in digitale tijden niet meer gelooft in de kracht van de brief of het geschreven epistel per post, moet hoogst dringend De heen-en-weerbrief van Gerda Dendooven ter hand nemen. Deze ode aan de brief kun je zowel naar achteren als naar voren lezen en bekijken. En dat is ingenieuzer uitgevoerd dan het op het eerste gezicht lijkt.

Een roodharige jongen schrijft een brief aan een meisje, vanuit een gemis. Maar de brief waait weg en komt in evenzovele vreemde handen en in dierenmuilen terecht. Haalt hij zijn bestemming ooit wel? De heen-en-weerbrief verscheen eerst in het Frans als Va-et-vient en Dendooven dacht er duchtig na over de representatie van haar personages: ze jongleert ook met kleur, gender en taal, zo kondigde ze toen aan in deze krant. “Er komt een familie van vluchtelingen in voor en de handelingen zijn meer afgestemd op de realiteit: een man duwt een buggy, een politieagent en zelfs een boef zijn vrouwelijk.” En dat gaat vanzelf.

Dit slimme prentenboek bevat ook die vrolijk milde melancholie waar Dendooven steeds een patent op heeft. Het is in de taal een eenvoudig ogend sprookje dat op speelse wijze gemis en vriendschap evoceert. Maar op elke prent is er zo rijkelijk veel te zien en te ontdekken. Let ook op de knappe vormgeving van Dooreman.

Gerda Dendooven, De heen-en weerbrief, Querido, 32 p., 16,99 euro, vanaf 6 jaar. Beeld rv

Dierenparade

Uit 'Altijd wat te vieren'. Beeld rv

Een bloemlezing om hartstochtelijk vrolijk van te worden, ook prima geschikt als cadeauboek. Deze feestelijke keuze uit 50 jaar kinderpoëzie, geput uit het Querido-fonds, tovert een lach van oor tot oor op je gezicht. In zijn onnavolgbare maar tegelijk herkenbare stijl omlijst Carll Cneut de gedichten met een fenomenale parade van geschilderde dieren. Geschikt voor jong en minder jong stuiten we op gedichten over verjaardagen, cadeaus, ballonnen, slingers en taarten. Maar ook over “vieren dat je bestaat, vrolijk worden van elkaar of simpelweg gelukkig zijn met een nieuwe dag”.

Onbekommerdheid regeert hier, en dat mag, nu de herfst opmarcheert. Toon Tellegen dicht: ‘Ik schrijf omdat ik wil schrijven / dat ik gelukkig ben / Op een dag zal het zover zijn / en zal ik schrijven — / met mijn tong tussen het puntje van mijn tanden /, en mijn rode oren en rode wangen: / ik ben gelukkig.’ Met gedichten van Annie M.G. Schmidt, Joke van Leeuwen, André Sollie, Toon Tellegen, Bart Moeyaert, Hans en Monique Hagen, Edward van de Vendel en vele anderen.

Carll Cneut, 'Altijd wat te vieren. Gedichten om gelukkig van te worden', Querido, 52 p., 14,99 euro, alle leeftijden. Beeld rv

Verbluffend abstract

Uit 'Een leven vol kleur'. Beeld rv

‘Een regenboog van zingende en dansende kleuren’, daar lever je je aan over in Een leven vol kleur, dat je meteen inpalmt. Cara Manes verdiepte zich in de wondere wereld van de ­Oekraïens-Franse Sonia Delaunay-Terk (1885-1979), die begin 1900 een baanbrekende rol speelde in de abstracte kunst, en er ontzettend veel zwier in bracht. Fatinha Ramos zorgt voor de verbluffende prenten, geïnspireerd op Sonia’s belangrijkste schilderijen. Maar Delaunay maakte ook somptueuze sieraden, textielontwerpen en decors.

Delaunay-Terk (1885–1979) was gehuwd met de Franse kunstschilder Robert Delaunay en samen kregen ze een zoontje Charles, dat in deze magische roadtrip de zesjarige protagonist mag wezen. Ze laveren door een landschap van kleuren en vormen, ontleend aan Sonia’s vroege abstracte composities. Baseline: schoonheid is overal, als je maar goed kijkt, en schuilt vooral ook in het alledaagse. Manes en Ramos weten verbazend goed de levendige, ongetemperde kracht van Sonia Delaunays kunst op te roepen. ‘Denk je dat je een gedicht of een gedachte ook als kleding kunt dragen?’ vroeg Sonia aan haar zoontje. In kort bestek worden haar denkbeelden zachtjes opgelepeld: ‘Want kunst dient niet alleen om naar te kijken. Kunst kan ook rondrijden, je kunt erop zitten of op je lichaam ­dragen. Kunst is overal om ons heen, altijd.’

Cara Manes, 'Een leven vol kleur', Davidsfonds Infodok, 32 p., 17,99 euro. Met illustraties van Fatinha Ramos. Vertaling Ed Franck. Vanaf 4 jaar Beeld rv

Kinderboekenweek, 6-17 oktober, kinderboeken.nl.