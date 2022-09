‘Ian McEwan lezen is een totaalervaring’: toppers en tegenvallers bij boekhandel Boekarest

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Maartje Swillen van boekhandel Boekarest in Leuven.

Wat verkoopt momenteel goed bij Boekarest?

“Ieder jaar hebben we een zomerbestseller. Dit jaar is dat De grote zomer van Ewald Arenz. Dat is gewoon een heel fijne ontwikkelingsroman waarin veel herkenningsmomenten zitten zonder dat het boek in clichés vervalt. Het gaat over de eerste liefde, waardoor het zowel voor een 16-jarige als voor een 46- of een 56-jarige betekenisvol blijft. We hebben het allemaal meegemaakt. Bovendien is het ook een opbeurend boek.

“Er verschijnt vandaag heel wat waarin het slecht gaat met de wereld. De nieuwe Emily St. John Mandel, Zee van rust, heeft iets apocalyptisch, net zoals Lydia Millets De laatste zomer, om er een paar te noemen. Goede boeken, maar vrolijk word je er niet van. De roman van Arenz speelt echter in de jaren 80, toen het vergaan van de wereld nog helemaal niet aan de orde was.”

Ziet u bepaalde trends?

“Iets wat me is opgevallen bij het bekijken van het aanbod voor dit najaar is dat er veel minder kaskrakers aankomen dan anders. Er is de nieuwe roman van Ian McEwan, die er over een paar weken aankomt, Lessons, maar voor het overige kan ik nu nog niet zeggen wat het komende seizoen goed zal maken. Wellicht staan er dit najaar nieuwe stemmen op en dat maakt het extra spannend.”

Welk succes had u niet zien aankomen?

“Twee jaar geleden verscheen van de Duitse Gabriele Tergit ­De Effingers, een vuistdik familie-epos dat tussen 1878 en 1948 speelde. Dat heeft wel wat gedaan, maar niet veel. Net als haar bundel rechtbankverslagen, Over de lente en de eenzaamheid. Van haar nieuwste had ik dus niet veel meer verwacht, maar naar Zo was het nu eenmaal, portretten van allerhande families uit het Berlijn van de eerste helft van de twintigste eeuw, is er verrassend veel vraag.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Zoals ik net al zei, naar Ian McEwans Lessons dus. Waar het over gaat is in dit geval niet zo belangrijk, ik vind McEwan gewoon een steengoeie schrijver die nog maar één roman geschreven heeft die tegenviel: Solar. Hij bedenkt steevast goeie verhalen die hij ook nog eens op een spannende manier maat­schappelijk relevant weet te maken. Een boek van McEwan lezen wordt daardoor een totaalervaring.”