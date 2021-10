‘I Kissed a Girl’ van Katy Perry is meer dan een girl crush

Met ‘I Kissed a Girl’ streek Katy Perry haar meest religieuze fans én de lgbtq-gemeenschap tegen de haren in. Faut le faire.

“Ik ben opgegroeid met de idee dat homoseksuele mensen tegennatuurlijke verschrikkingen zijn”, biechtte Katy Perry ooit op aan de Amerikaanse queerkrant Pridesource. “Bijgevolg werd het me verboden om op te trekken met het type mensen dat ik vandaag fantastisch vind. Eigenlijk moest ik uit de buurt blijven van iedereen die niet christelijk was, zo simpel was het. Ik zat gevangen in een versmachtende bubbel.”

Eenzelfde klok luidde de Amerikaanse popprinses vier jaar geleden toen ze een National Equality Award ontving op het Human Rights Campaign Gala Dinner in Los Angeles. “Ik ben maar een singer-songwriter,” vertelde ze in haar speech, “die haar kleine waarheden en fantasieën verstopt in compacte popliedjes. Wanneer ik ‘I kissed a girl and I liked it’ zing, dan is dat helemaal waar. Alleen: het betekende natuurlijk meer dan dat.”

Een understatement van jewelste. Want toen ‘I Kissed a Girl’ in 2008 Perry’s tot op dat punt strikt katholieke achterban een hartverzakking bezorgde, ontpopte de hit zich ook tot een soort strijdlied voor sommige mensen uit de lgbtq-gemeenschap. Sómmige mensen, inderdaad. Heel wat andere queerpersonen struikelden over de stuitend naïeve tekst van het liedje. Tegenstanders zagen er de bevestiging in van een verontrustende trend om de vrouwelijke queerseksualiteit op een erg eenzijdige manier af te schilderen. ‘Perry’s liedje trivialiseert onze seksualiteit,’ schreef de blog Feministing, ‘en onderschrijft de verwerpelijke culturele norm die stelt dat vrouwelijke seksualiteit louter ten dienste staat van de mannelijke lust.’ Beth Ditto van de band Gossip beschuldigde Perry ervan de queer­cultuur te misbruiken voor eigen gewin. Ze noemde ‘I Kissed a Girl’ een “boner dyke anthem for straight girls who like to turn guys on by faking gay”.

Tja, wie dacht Katy Perry wel dat ze was? Het kuise dochtertje van twee priesters uit de pinksterkerk van Santa Barbara, hoe dan ook. Haar ouders namen haar tijdens haar jeugd op sleeptouw door Californië, alwaar zij de ene na de andere kerk oprichtten en de kleine Katy een resem streng-religieuze scholen en Jezuskampen lieten doorlopen. Als tiener bracht ze een album uit onder haar eigen naam, Katy Hudson, vol christelijke liederen. Toen ze in 2007 werd getekend door het grote Capitol Records werd ze gekoppeld aan topproducers Max Martin en Dr. Luke, en aan liedjesschrijfster Cathy Dennis die wereldhits voor Kylie en Britney Spears op haar conto heeft.

Dat trio boetseerde ‘I Kissed a Girl’ voor haar, een liedje dat ooit ontkiemde in Perry’s girl crush op Miley Cyrus, een boezemvriendin “die ik al ken van toen ik 15 was,” vertelde ze in Q Magazine, “en door wie ik ­ronduit geobsedeerd was. Ze was prachtig: een porseleinen huid, de perfecte ­lippen.” Naar verluidt werkten Perry en Dr. Luke het deuntje op de valreep uit, amper twee dagen voor de deadline verstreek van haar officiële debuutplaat One of the Boys.

Geschrokken van de backlash nuanceerde Perry later de boodschap van het liedje en verontschuldigde ze zich voor de stereotypen in de tekst. “Het gaat over een dronken nieuwsgierigheid en over experimenteerdrift”, zo zei ze in The Observer. “Wij meisjes gaan op een zusterlijke, tactiele manier met elkaar om. We organiseren pyjamafeestjes waar we elkaars nagels lakken en onze eerst kus oefenen met elkaar. Ik heb het dus helemaal niet over het veranderen van je seksuele voorkeur.”