‘I Care a Lot’: Zielloze personages in een zielloze film ★★☆☆☆

Halverwege I Care a Lot vindt er een shoot-out plaats. In een rusthuis. Een bende gangsters die hun schietijzers vermoeien te midden van gedrogeerde, verbaasde bejaarden: dat hadden we nog niet eerder gezien. Om maar te zeggen: J Blakeson heeft wel sprankelende ideeën.

Het hele uitgangspunt van zijn nieuwste film is eigenlijk wel behoorlijk origineel, zeker in tijden van #FreeBritney: de gewetenloze juriste Marla Grayson (Rosamund Pike) treedt op als voogd van rijke, oude mensen die volgens de rechtbank niet langer in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Alleen doet Grayson dat niet uit altruïsme, integendeel: samen met haar geliefde Fran (Eiza González) sluist ze het vermogen van de hulpeloze derde leeftijd gewoon door naar haar eigen bankrekening.

So far, so good, al had Blakeson gerust wat subtieler mogen zijn. De openingssequentie is al erg dik aangezet, en ondertussen vertelt Grayson op de voice-over: “Er zijn leeuwen, en er zijn lammeren. I’m a fucking lioness.” Oké, we begrijpen het.

Een dik halfuur later komt iemand vertellen dat Graysons hele zwendel “het toppunt van de American dream” is, voor de slechte verstaander die dat zelf nog niet had begrepen. De feministische ondertoon wordt óók al snel een oorverdovende boventoon, als Grayson door een man bedreigd wordt en antwoordt met: “Ik ruk je lul en je ballen eraf.”

Maar I Care a Lot ontspoort pas echt wanneer blijkt dat één van Graysons bejaarden (Dianne Wiest) de moeder is van topcrimineel Roman (Peter Dinklage, uit Game of Thrones). De satire wordt dan een van de pot gerukte actiethriller, de frisse ideeën ontaarden in ongeloofwaardige plottwists: zelfs een shoot-out in het rusthuis is dan niet meer dan een pleister op een houten been.

Al blijft het grootste manco van I Care a Lot simpelweg dat je als toeschouwer geen moer geeft om deze antipathieke, smakeloze personages: Grayson is een doorslagje van Pikes personage uit Gone Girl (voorbeeldig vanbuiten, geflipt vanbinnen) en ondanks een uitstekende prestatie van Dinklage kun je zijn rol vlotjes catalogiseren in het vakje ‘onderkoelde maffiabaas’. Een van de vele zielloze figuren in een zielloze film.

Vanaf woensdag in de bioscoop.