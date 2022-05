Hypnose voor de heupen: de beste platen van de week

Moderat - MORE D4TA ****

Zes jaar na hun laatste wapenfeit stak Moderat zijn drie teutoonse tronies opnieuw bij elkaar. Dat levert een spuuglelijke platenhoes op, maar gelukkig genoeg ook alweer een dijk van een plaat. Een werkje dat sudderende beats lijmt aan aardedonkere geluidslandschappen, weemoedige zang en knisperende klankexperimenten. Dit Duitse superverbond, dat bestaat uit leden van Modeselektor en Sascha Ring van Apparat, brengt andermaal het beste in zichzelf én elkaar naar boven. Zocht u na twee jaar met lemen voeten in de lockdown te zitten naar hypnose voor de heupen? Naar een verbond tussen partytechno en dromerige melancholie? Staak uw zoektocht. De trip gaat naar Berlijn.

The Black Keys - Dropout Boogie ***

Een decennium geleden schudden The Black Keys de muziekwereld even op met hun gestripte en geflipte bluesrock in ‘Lonely Boy’. Toen timmerden Dan Auerbach (zang en gitaar) en Patrick Carney (drums) ook al bijna tien jaar aan de weg. In zo’n langdurige relatie is het niet verwonderlijk dat je al eens graag het bed deelt met een ander. Zo duiken ze vandaag tussen de lakens met gitaarbaard Billy Gibbons van ZZ Top in ‘Good Love’. Greg Cartwright (Reigning Sound) en Angelo Petraglia (Kings of Leon) schreven dan weer mee aan ‘Wild Child’. Toch klinken de Keys nog best als duo met de neosoul en latinvibes van ‘I Ain’t Over’ of het tedere waakvlammetje in ‘How Long’. Helaas klinken deze veteranen elders soms net iets te geroutineerd voor hun eigen goed.

Ramzi - Langzaam Maar Zeker ***

De Antwerpenaar Ramzi is een van de beste Nederlandstalige rappers van ons land. Punt uit. Op zijn debuut doet hij zowel onverzettelijk als uitdagend aan in zijn vertolkingen. Zoals in de fenomenale antiracismetrack ‘Hoelang nog’ of zoals in ‘Onbeschrijfelijk’, tegelijk een aanklacht tegen sociaal onrecht als een rauw tableau. ‘Cijfers’ maakt een vuist en is ook een coole drilltrack voor de clubs. Elders komt Ramzi wel geïnspireerd uit de hoek maar zijn de beats niet altijd even fantasievol. Gastbijdragen van DIKKE en Zwangere Guy onderstrepen vooral Ramzi’s klasse. Al bij al de moeite.