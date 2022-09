Huwelijken bij ‘Blind getrouwd’ laten wat te wensen over: ‘We gaan ons amuseren’, zei een bruidegom

Sasha Van der Speeten zet de blik op oneindig. Vandaag: Blind getrouwd

“Da komt goe. We gaan ons amuseren, hé.” Je zal maar aan het altaar staan en bovenstaande van jouw toekomstige echtgenoot horen. Hoezo, “we gaan ons amuseren”? Gaan we naar Plopsaland? Fotootje maken met Bumba. Lekker een hernia oplopen in een hersenverlammende rollercoaster. Ons volvreten met churros op de Zuidfoor in Brussel anders? Potje raven in de Fuse diezelfde avond? Lijntje doen in de toiletten. Poppertje of twee achteroverknallen voor we lazarus de taxi inkruipen en met pupillen als rondtollende frisbees de chauffeur aanmanen ons naar het verborgene te loodsen.

Maar genoeg over mijn weekend. Er zijn immers pasgetrouwden die zich willen amuseren. In de tweede aflevering van een zevende seizoen Blind Getrouwd flikkerde ene Joren het naar zijn bruid die hij voor het eerst mocht aanschouwen: “We gaan ons amuseren.” Hij flapte het eruit met de dolkomische wanhoop van iemand die op de rand van een ravijn wankelt, de parapente in aanslag, knerpend grind onder de van angstzweet soppende sneakers, een verraderlijke bergbries om de neusvleugels. En in de achtergrond een stelletje giechelende boezemvrienden van wie hij de weddenschap heeft verloren.

“Ik had graag een toffe vrouw gewild, maar ik heb een knáppe toffe vrouw gekregen”, zo lalde Joren achteraf tegen de camera toen hij ene Lien zijn jawoord had gegeven. “Dat is wel een groot pakket aan voordelen. Moogt ge dat zeggen over een vrouw?” Lien nam Joren bovenal sportief op. Ze lijkt me bijzonder weerbaar. Gepantserd bijna. Ook dat hoort godzijdank bij het pakket.

“Het is ne vlotte hé”, fluisterde Lien bij het buitengaan, lichtjes meewarig, in het oor van haar moeder. “Het is ne vlotte”, antwoordde mama terwijl ze betrapt naar de camera spiedde, een spontaan lachje forcerend. Ze had evengoed “you have no idea what you’re in for” kunnen mompelen, maar ze deed het niet. Dat heet moederliefde.

Ook Jorens mama liet gouden raad achterwege en beperkte zich tot een echo van haar zoon. “We gaan ons amuseren, hé Lien”, kakelde ze lichtjes moegetergd. Het klonk een beetje als: van mij krijg je geen garanties. Het zou wel eens lelijk kunnen foutlopen, dus haal het onderste uit de kan op huwelijksreis. Bruin jezelf een korst onder die mediterraanse zon, kwak die lokale wijnen ad fundum naar binnen, vreet het buffet leeg, schuif willekeurige discotheekgigolo’s je gsm-nummer toe, snuif lustig zeelucht en lijntjes en wurm die churros dat keelgat in, vooral de artisanaal-Spaanse want die zijn het lekkerst.

Yep, het leukste aan Blind getrouwd is wat je tussen de lijntjes leest. Dat is ook meteen het leukste aan het huwelijk, naar het schijnt. Zullen we bij deze Joren, Lien, Brecht, Dziubi, Jiri, Florence, Jana en de prima gecoiffeerde Christiaan (“hij heeft een interessant gezicht”, dixit zijn kersverse echtgenote) alle kudos toewensen? Vooruit dan maar.

