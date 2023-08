Hun songwriter is dood, maar The Hives zelf zijn terug: ‘Wij zullen waarschijnlijk sterven op het podium’

Randy Fitzsimmons is dood. Lange leve Randy Fitzsimmons! Op hun zesde plaat The Death of Randy Fitzsimmons rouwen de Zweedse punkers van de The Hives om hun songwriter, die zo mysterieus is dat hij simpelweg nooit bestaan heeft. Of toch? ‘Ik zal het nog een keer ontkennen: ik ben niet Randy Fitzsimmons.’

“Het voelt een beetje als een comebackalbum, omdat het zo lang heeft geduurd. We zijn nooit gestopt of zo, maar we… maakten gewoon geen nieuw album. Ik denk dat een rockband of een punkband of wat dan ook moet touren en albums moet uitbrengen. That’s how I like my rock bands. En we tourden wel zo’n beetje, maar we brachten geen albums meer uit. Dus we slaagden er niet in de rockband te zijn die ik zou willen zijn. Daarom voelt dit zo goed aan.”

Drie dagen vooraleer The Death of Randy Fitzsimmons, het zesde album van het Zweedse zootje ongeregeld, in de winkelrekken ligt, spreken we via Zoom met Nicholaus Arson – ook al is hij in het telefoonboek van het Zweedse industriestadje Fagersta (11.000 inwoners) gewoon terug te vinden als Niklas Almqvist. Hij opereert al zo’n dertig jaar als gitarist van The Hives, terwijl zijn broer Howlin’ Pelle Almqvist de rol van zanger op zich neemt, of toch die van brulboei-met-een-geweldig-gevoel-voor-humor.

De broers Almqvist zijn al sinds mensenheugenis het gezicht én de stem van de band, die voor het eerst in elf jaar weer een album klaar heeft – hun vorige, Lex Hives, telt doorgaans als het minste Hives-album, maar The Death of Randy Fitzsimmons is het soort comebackplaat dat omschrijvingen als ‘return to form’ rechtvaardigt. “Een decennium lang verlieten we onze troon, gewoon om te bewijzen dat we dat konden”, kondigde Howlin’ Pelle in zijn bekende stijl aan toen de eerste single ‘Bogus Operandi’ gelanceerd werd. “Niemand is erop gaan zitten, dus hebben wij dat maar gedaan – opnieuw. Als je denkt dat je nummer één bent, bereid je dan voor om nummer twee te worden, want wij zijn er weer!”

Sinds de release van Lex Hives zijn de Almqvist-broers en hun drie kompanen – gitarist Mikael ‘Vigilante Carlstroem’ Karlsson, drummer Christian ‘Chris Dangerous’ Grahn en bassist Johan ‘The Johan and Only’ Gustafsson – niet opgehouden met touren, maar op de setlist stond nooit echt nieuw materiaal – op de dubbele single ‘Good Samaritan/I’m Alive’ na. “We hadden nooit de intentie om een pauze in te lassen”, vertelt Arson. “Soms nemen we een pauze nadat we drie jaar getourd hebben of zo. Maar nu gebeurde er voortdurend van alles – we kregen het aanbod om met AC/DC op tour te gaan, we hebben een paar geweldige tournees gedaan. Maar daarna begon de tijd heel traag te gaan. Het was frustrerend. Het lukte gewoon niet…”

En dan wandelt Arson het mythische universum binnen dat The Hives aan het begin van hun carrière hebben gecreëerd. “Het is Randy die partijen en teksten en al die dingen bedenkt, weet je? En wij brengen dat allemaal samen. Maar als je de juiste ingrediënten niet hebt, is het moeilijk om een goede stoofpot te maken.”

The Hives-gitarist Nicholaus Arson tijdens een concert in Rome. Beeld Photo News

Zes paar benen

‘Randy’ is de illustere Randy Fitszimmons die de titel van hun nieuwe album bewoont – en, afgaande op die titel, dood is. Hij is nochtans degene, zo wil de overlevering, aan wie de wereld The Hives te danken heeft: in de vroege jaren 90 bracht hij het vijftal – toen nog met Mattias ‘Dr. Matt Destruction’ Bernwall op basgitaar – samen, en sindsdien staat er in de liner notes van elk album: “All songs written by Randy Fitzsimmons.”

Op de hoes van hun derde album, het geweldig getitelde Tyrannosaurus Hives (2004), staan de vijf bandleden afgebeeld, strak in het wit-zwarte pak. Het portret houdt op ter hoogte van hun middel, maar loopt door op de achterkant van het album. Alleen staan daar zes paar benen afgebeeld, in plaats van vijf: het extra stel poten is dat van Randy Fitzsimmons. Dat hij twee benen heeft, is dan ook het enige wat de buitenwereld met zekerheid van hem weet. Verder kunnen alleen The Hives ons meer vertellen, maar zij doen er al sinds er vragen over komen het zwijgen toe.

Ze hebben hem zelf ook al ruim een decennium lang niet gesproken. Daarom duurde het zo lang om een zesde album bijeen te schrijven. Want ze hebben het wel geprobéérd – het is niet zo dat ze elf jaar hebben genikst.

“We hebben altijd wel interesses gehad náást de band”, vertelt Arson aan De Morgen, “en dat is goed, denk ik. Een beetje zoals Kraftwerk: zij waren nogal bezig met wielrennen, denk ik, en bij ons is het ook een beetje zo, maar dan met vliegvissen, langlaufen of mountainbiken, je weet wel, all kinds of shit. Dat vraagt veel tijd, maar dat is goed, want dan zit je eens niet de hele tijd aan muziek te denken. Nu en dan is dat nodig. Maar als het aankomt op dat gat van elf jaar, mogen hobby’s geen excuus zijn. Er zijn… andere redenen waarom het zo lang heeft geduurd. We hebben aan wat dingen zitten werken, maar het werd nooit iets.”

Graven in bossen

Die andere redenen? Het spoorloos verdwijnen van hun songschrijver. Tot Arsons oog viel op een bericht in de Fagersta-Posten, de lokale krant van de thuisbasis van The Hives: een overlijdensbericht, vergezeld van een gedicht. “We konden het gedicht min of meer ontcijferen”, zegt Arson ons. “En dan vonden we een locatie.” Op die locatie: de grafsteen van Randy Fitzsimmons. Niet op een kerkhof, maar ergens in de wildernis, “wat in Zweden hoogst illegaal is”, vertelde Almqvist bij de aankondiging van het nieuwe album. “Het was fucking bizar toen we begonnen te graven en we waren behoorlijk opgelucht toen we ontdekten dat er geen lijk was. Een lijk was fucking angstaanjagend geweest.”

Wat er wel was: demo’s en teksten, van twaalf songs voor een nieuwe plaat. “Het klinkt meer morbide dan het eigenlijk is”, zegt Arson nu hij erop terugkijkt. “Nu ja, een beetje gaan graven in de bossen is op zichzelf al wel behoorlijk morbide, denk ik. Maar uiteindelijk heeft het wel gewerkt.” Het hele relaas inspireerde de naar The Evil Dead knipogende videoclip voor ‘Bogus Operandi’, geregisseerd door de Fransman Aube Perrie – hij verleende zijn diensten eerder aan Harry Styles en Angèle. “Pelle heeft hem het verhaal verteld over hoe we die demotapes hebben gevonden”, legt Arson uit. “En wat uiteindelijk de video is geworden, is zijn interpretatie van dat verhaal. Het is iets uitzinniger geworden dan het in werkelijkheid was.”

De vraag blijft: wat ís het in werkelijkheid? Al ruim twintig jaar geleden ging het Britse muziekblad NME op zoek naar Randy Fitzsimmons. Hun bevindingen? Het is een geregistreerd pseudoniem van Niklas Almqvist, alias Nicholaus Arson: de gitarist zou de songwriter zijn van al het Hives-materiaal. Alleen hebben The Hives dat sindsdien stelselmatig ontkend: in Rolling Stone vertelde Howlin’ Pelle Almqvist recent nog dat zijn broer “bijlange na niet getalenteerd genoeg” is om Randy Fitzsimmons te zijn.

Wanneer we de quote aan Arson voorleggen, is hij op geen enkele manier beledigd, zegt hij. “Ik ben het er helemaal mee eens. Ik bedoel: ik bén hier nog. En dan zou het geen elf jaar geduurd hebben om die plaat te maken. Weet je, mensen worden gek van het feit dat er nog iemand anders is die deel uitmaakt van de band en anoniem wil blijven. Maar wij hebben dat nooit raar gevonden.” Dus Nicholaus Arson en Randy Fitzsimmons zijn niet één en dezelfde persoon? “Ik heb het al een miljoen keer ontkend, en ik zal het nog een keer ontkennen. It’s not me.”

Energie

Hoe het ook zij: The Death of Randy Fitzsimmons bevat twaalf snedige songs die onmiskenbaar de signatuur van The Hives dragen. Nu eens knipogen ze naar rockabilly en dan weer herbergen ze wat kaduke koperblazers, maar steeds blijven ze gegrond in de verschroeiende punk waarmee The Hives rond de eeuwwisseling groot werden. The Death of Randy Fitzsimmons klokt af op nauwelijks 31 minuten, en wie vreesde dat The Hives hun jeugdige vinnigheid achter zich hadden gelaten, mag dus op beide oren slapen. “Er is geen volwassenheid of zulke bullshit, want wie the fuck wil er nu volwassen rock-’n-roll?”, vatte Howlin’ Pelle Almqvist het eerder samen. “Dat is waar het altijd verkeerd loopt, denk ik. ‘Het is rock-’n-roll, maar volwassen’ – niemand wil dat! Dat betekent letterlijk dat je de goede shit eruit haalt. Rock-’n-roll kan niet opgroeien, het is een eeuwige tiener en deze plaat voelt exact zo aan.”

The Hives worden er nochtans niet jonger op: Arson is inmiddels al 46. Toch doen ze het niet echt rustiger aan in songs als ‘Countdown to Shutdown’, ‘Trapdoor Solution’ of ‘The Bomb’. “Dat zou je denken. Ik weet niet waarom alle andere bands moe worden en het rustiger aan doen. Voor ons zit het zo: dít is onze sound. Die snelle, heel energieke sound. Dat is hoe we willen klinken. En we werken er hard om aan zo te kunnen blijven klinken. Het lijkt alsof dat voor andere bands moeilijker is, om de muziek energiek en snel te houden. Wij wilden met deze plaat echt op energie inzetten. We wilden terugkeren met een heel energieke plaat.”

Elders wordt de impact van de jaren wel duidelijk, in “de gebruikelijke wear and tear”, zoals Arson het omschrijft. In 2019 onderging drummer Chris Dangerous een zware operatie aan zijn maag. “Hij was een tijdlang bijna dood”, aldus Almqvist in Rolling Stone. Het bleek moeilijk om nadien meteen weer het helse tempo van een Hives-concert aan te kunnen. “Ik herinner me dat hij overgaf na de shows, omdat hij zo uitgeput was. He came back with one lung and worked his way up to two. We zijn heel blij dat hij nog op de planeet is, en dat hij nog steeds in de band speelt.”

The Hives zijn niet langer de tieners die in 1997 debuteerden met het toepasselijk getitelde Barely Legal, dat pocherige punksongs als ‘A.K.A. I.D.I.O.T.’ en ‘Hail Hail Spit ’N Drool’ herbergde. Maar op het podium zal Nicholaus Arson zich niet snel inhouden. “Ik kan wel moe zijn na een lange tournee, maar dat is normaal. Ik was ook moe na zes maanden touren toen ik 22 was, en na zes maanden ben ik ook moe nu ik 46 ben. Dus dat is hetzelfde. Maar ik voel nog altijd energie na een concert. Ik denk dat we in heel goede vorm zijn, misschien wel in de beste vorm van ons leven.”

Zijn ze zinnens om voor eeuwig verder te doen? “Eeuwig is misschien wat overdreven, want de tijd zal me op een bepaald moment ook wel inhalen. Zoals iedereen zal ook ik op een dag doodgaan. Maar weet je: we hebben nooit zo ver vooruit gekeken. We hadden nooit gedacht dat we na ons 30ste nog een band zouden zijn, we dachten dat we ermee zouden ophouden voor we zo oud waren. En toch zijn we alvast nog vijftien jaar verder gegaan. Het voelt nog altijd hetzelfde. We doen dit nu dertig jaar, en die zijn heel snel voorbijgegaan. Die dertig jaar voelen veel korter aan dan die elf jaar dat we geen plaat hebben gemaakt. Time flies when you’re having fun, I guess.” Om even later te besluiten: “Ik denk dat The Hives waarschijnlijk zullen sterven op het podium.”

The Hives. Beeld Bisse Bengston

Reserveonderdelen

Alleen Dr. Matt Destruction moest in 2014 dan toch vroegtijdig de basgitaar aan de wilgen hangen, vanwege gezondheidsredenen. Of Randy Fitzsimmons vervanger The Johan and Only heeft gerekruteerd? “Nee”, zegt Arson. “Hij was al een paar keer ingevallen voor Matt, wanneer hij niet kon optreden. En daarna kon Matt een tijdje niet touren. Dus viel Johan pakweg drie jaar lang voor hem in. En dan wordt hij deel van de groep. Dan word je wakker en besef je: oké, ik denk dus dat Johan nu onze bassist is.

“Hij speelde bij een band vol goede muzikanten. Er zat in die band een andere Johan (Johan Brändström, EWC), die mij heeft vervangen op gitaar, voor twee concerten, als ik het me goed herinner. En hij is ook een tijdje roadie bij ons geweest. Telkens wanneer er iemand van The Hives niet kon spelen, konden we bij hen reserveonderdelen halen.”

De naam van die band vol reserveonderdelen? Randy. “Misschien zit daar een groter verhaal achter, dat ik niet ken”, antwoordt Arson wanneer we hem op de overduidelijke link met Fitzsimmons wijzen. “Maar zover ik weet, is dat een toevalstreffer.” Al zou het best kunnen dat Randy Fitzsimmons nog niet al zijn kaarten op tafel heeft gelegd. “Hij is nog steeds verdwenen, zo lijkt het toch”, zegt Arson nog. “Het enige teken van leven dat we van hem hebben, zijn die demo’s en die aantekeningen, die deze plaat hebben gemaakt.”

Hoe ziet de toekomst van The Hives er dan uit, als ze niet weten of Randy Fitzsimmons nog opduikt? “Dat weten we niet echt. Dit is het beste dat we op dit moment konden doen”, besluit Arson over de nieuwste Hives-plaat. “Misschien is hij dood, misschien leeft hij nog. Misschien is dit een soort zieke grap van hem. Het is moeilijk te zeggen. He’s kind of a fun character, I guess.”

The Death of Randy Fitzsimmons (★★★★☆) verschijnt op 11 augustus bij Disques Hives.