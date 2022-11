Hugo moet voortaan voort zonder Nicole: afscheid van een icoon in paarse olifantenpijpen

Nicole Josy, bekend van het duo Nicole en Hugo, is donderdag overleden. De Vlaamse zangeres bond de strijd aan met kanker en leed aan de ziekte van Alzheimer. Maar uiteindelijk werd een ongelukkige val van de trap haar fataal. Ze is 76 geworden.

Nicole en Hugo zijn een leven lang onafscheidelijk geweest. Meer nog: in onze contreien staan Nicole en Hugo zowat symbool voor de eeuwige liefde. Of toch zeker voor een liefde die een halve eeuw schijnbaar rimpelloos stand kon houden. Vijftig jaar lang weken de twee nooit van elkaars zijde.

Daarbij vulden ze het Vlaamse canon officieus aan met ‘Goeiemorgen, morgen’ en een cover van ‘Pastorale’. Hun deelname met ‘Baby, baby’ aan het Eurovisiesongfestival van 1973 behoort net zo goed tot het collectieve geheugen, niet het minst door hun act waarin ze een gek dansje opvoerden in bij elkaar passende paarse Las Vegas-kostuums met olifantenpijpen. Ze eindigden laatste, maar die song gaf hun iconische reputatie in Vlaanderen een trapstart.

Het duo viel ook internationaal op en in 1983 gingen ze in op de vraag van een Duitse rederij om op cruise te gaan. Het zal bijna een kwart eeuw lang hun nieuwe leven worden.

Nicole Van Palm werd geboren als de dochter van een Europees ambtenaar en een huisvrouw. Ze groeide op in Wemmel. Haar droom was om balletdanseres te worden. Zelfs als kleuter stond ze al te dansen op het podium van de Folies Bergère, het grootste muziektheater van Brussel. Ze werd later ingelijfd bij het Ballet van de XXste Eeuw, maar een zware val dwarsboomde haar plannen.

Van Palm volgde evenwel ook muziekschool en bracht als Nicole Josy ruim twintig sololiedjes uit. Haar grote voorliefde was zingen in het Frans, en zo praatte ze zich ook binnen op tour met Johnny Hallyday en Adamo. In 1968 viel ze evenwel nipt buiten de RTBF-selectie voor het Eurovisiesongfestival.

Coup de foudre

Twee jaar later liep ze een jongen uit Hoboken tegen het lijf tijdens de repetities van een liedjesshow op de openbare omroep. De Antwerpse knaap noemde zichzelf Hugo Sigal, en die ene ontmoeting was genoeg voor een coup de foudre. De vonk sloeg zo snel over dat ze vrijwel meteen besloten om zowel samen te gaan wonen als samen te zingen.

Met Hugo wilde Nicole in 1971 deelnemen aan het Songfestival, maar vlak voor hun vertrek kreeg Josy geelzucht en moesten ze hun plannen bergen. De song ‘Goeiemorgen, Morgen’ groeide ondanks die tegenslag uit tot een classic in Vlaanderen. Tien jaar geleden kreeg de song zelfs een plaats in de Eregalerij van Radio 2.

Bijna vier decennia later wonnen ze ook de coverwedstrijd Zo is er maar één met hun versie van ‘Pastorale’, oorspronkelijk gezongen door Liesbeth List en Ramses Shaffy. De song schopte het tot eerste positie in de Vlaamse Top Tien, reef de Radio 2 Zomerhit-trofee binnen én een MIA in de categorie populair. Het vormde een laat hoogtepunt in hun carrière. Vier jaar later scoorden ze andermaal een Zomerhit met ‘Schietgebed’, geschreven door Bart Herman.

Eind 2016 stopte het duo met optreden. Nicole kreeg twee keer de diagnose kanker en wilde liever stoppen in schoonheid. Zes jaar later raakte ook bekend dat ze leed aan alzheimer. De dood was nooit een taboe voor het koppel. Zo waren ze erg open over het draaiboek voor wat er moet gebeuren nadat een van hen sterft. Hun grote wens was dat hun assen samen uitgestrooid worden in een baai in Saint-Tropez.

“Hoe zullen we gaan?”, vroeg Nicole zich nog af in 2015, in een aflevering van Koppen. “Hand in hand zou mooi zijn. In een mooie grote kist, met onze paarse kostuumpjes aan.”