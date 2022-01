Hugo Borst: ‘Voorspelbaarheid kom ik in het dagelijkse leven al genoeg tegen’

Wat betekent kunst voor u?

“Kunst maakt me blij. Kunst leidt me af, kan me verleiden, zet me aan het denken. Al kan het alle kanten op, natuurlijk. Een werk kan wonderschoon zijn, of het kan schuren. Het ergst is voorspelbaarheid. Die kom ik in het dagelijkse leven al genoeg tegen. Maar er is natuurlijk slechte kunst nodig om goede kunst goede kunst te laten zijn.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen of heeft u zelf uw pad moeten vinden?

“Mijn ouders – lees: mijn moeder – hadden kunst in huis. Ma ging weleens met me naar het museum. Al ging mijn voorkeur als kind uit naar voetbal, toch vielen niet alleen de namen van Cruijff, Van Hanegem en Louis van Gaal. Die van Dalí viel ook, en Picasso. Bij onze tandarts hing een zeefdruk van Karel Appel. Rond mijn veertiende kwam ik in het Stedelijk Museum in Amsterdam The Beanery tegen, van Edward Kienholz. Ik weet nog dat ik dacht: ‘Dit kan dus ook. Dit ding heeft bestaansrecht.’ Kunst heeft voor mij heel erg met vrijheid te maken. Vrijheid van denken.”

Waar haalt uw uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan: krant, vakbladen, televisie, online?

“Ik ga te rade bij kunstenaars, galeriehouders, academici. Liefhebbers kunnen net zo goed informatie leveren als kenners.”

Pieter Jennes – ‘Everybody: Who's That Boy?!’ (2021), Sofie Van de Velde Gallery Beeld GalleryViewer

Waar bekijkt u kunst het liefst: in een galerie, museum, een beurs of online?

“Helaas kun je in een museum niet kopen. Ik houd het dus op beurzen. Die maken me gulzig. Heel gevaarlijk, want als verzamelaar heb ik een zeer beperkt budget. Naar een museum ga ik met een minder gejaagd gemoed.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst? Koopt u werk in oplage of liefst uniek werk?

“Ik koop vijf, zes kunstwerken per jaar. Meestal uniek werk.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Dit is de volgorde: veiling, beurs, galerie of op de afstudeerexpo’s van de academies.”

Is het belangrijk dat uw partner en u het altijd eens zijn over een aankoop?

“Sommige werken zijn van mij, sommige van mijn vrouw, sommige van ons samen.”

Mario De Brabandere – ‘Zonder titel’ (2021), Kristof De Clercq Gallery Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waarmee u een speciale band heeft?

“Ik kom graag bij Frank Taal in Rotterdam en Margi Geerlinks in Schiedam. In Antwerpen bezoek ik Sofie Van de Velde en PLUS-ONE Gallery, en vind ik de mix van kunst en design spannend bij Everyday Gallery. In Gent is er ook een heel goede galerie: Kristof De Clercq.”

Als u beschikte over een onbeperkt budget, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Met een onbeperkt budget zou ik bang zijn dat een aankoop me niet het gelukzalige gevoel geeft dat ik nu voel bij een aankoop.”

Felix De Clercq – ‘A Simple Twist of Fate’ (2020), Sofie Van de Velde Gallery. Beeld GalleryViewer

Wie zijn uw favoriete kunstenaars, en waarom?

“Ik heb werk gekocht van twee jonge talenten: Felix De Clercq en Pieter Jennes. Ik houd van goede schilderkunst, en die is volop te vinden in Antwerpen. En in Gent, want daar kocht ik werk van Mario De Brabandere, daar ben ik fan van. Voorts raad ik iedereen de groepsexpo Note to Self aan, die momenteel te zien is bij Sofie Van de Velde Gallery: daar zijn collages te zien van Neo Matloga, een kunstenaar die ik 2018 spotte op De Ateliers, en van wie ik twee grote schilderijen heb gekocht.”

