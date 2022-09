‘How Do You Burn?’ van The Afghan Whigs: hun beste album in tien jaar ★★★★☆

Op How Do You Burn? vinden The Afghan Whigs onverminderd hun heil in hedonisme en escapisme. In een brandend verlangen naar overdaad, verdoving en zwartgeblakerde romantiek. Dat was natuurlijk al zo op hun meesterwerk Gentlemen (1993), maar drie decennia later lijkt een gelouterde Dulli zichzelf eerder als toeschouwer te zien dan als een willoze speelbal van de eigen lusten en lasten.

How Do You Burn? lijkt ook opgevat als een full-circle-moment voor de groep. Vanaf de eerste noot die Marcy Mays zingt in het duet ‘Domino and Jimmy’ word je bijvoorbeeld terug gekatapulteerd naar ‘My Curse’ op Gentlemen, waarvoor ze ook al de pijnlijk emotionele lead vocals voor haar rekening nam.

Beide songs blijken overigens inhoudelijk verwant aan elkaar. Ging ‘My Curse’ over een toxische relatie, waarin beide geliefden net zoveel blaam trof, blijkt het koppel elkaar vandaag willens nillens niet helemaal te kunnen loslaten. Seks is hun enige houvast omdat ze de liefde niet vinden. Susan Marshall, die eerder op het album 1965 te horen was, keert op haar beurt terug om ‘Catch A Colt’ van cachet te voorzien.

En dan is er nog een postume schemerrol weggelegd voor Dulli’s bloedbroeder en gutter twin Mark Lanegan, die begin dit jaar finaal het onderspit delfde na een levenslange armworsteling met Magere Hein. Lanegans schuurpapieren stem is amper te ontwaren als achtergrondzanger, maar zijn donkere schaduw hangt wel onmiskenbaar over het moeras waarin de broeierige voodooblues van ‘Jyja’ ontstond. De titel van deze plaat werd overigens ook door hem bedacht.

How Do You Burn? werd opgenomen toen frontman Greg Dulli niet op tour bleek te kunnen met zijn wonderlijke soloplaat Random Desire, door het virus that no longer shall be named. Zelfs met de groepsleden op afstand van elkaar in een studio klinkt deze plaat als een hecht geheel. Ook al sjeest de groep soms aan een rotvaart tussen verschillende stijlen.

Opener ‘I’ll Make You See God’ schiet als Queens of the Stone Age uit de startblokken, waarna een countryeske steelgitaar ‘The Getaway’ inkleurt, terwijl de rest van de groep ogenschijnlijk speelt met de erfenis van de Beatles – ‘Dear Prudence’, iemand? ‘Take Me There’ klinkt dan weer als een soulmantra, met sitar en knekelpercussie. Nog onvergetelijker is de rokerige ballad ‘Please, Baby, Please’ die opgetrokken is uit het soort liefdesverdriet en blue-eyed soul waar Dulli al decennia een patent op heeft.

Om kort te gaan: How Do You Burn? is een hoogst avontuurlijke worp van The Afghan Whigs, met grote liefde voor experiment én het eigen verleden. Hun beste plaat ook, sinds de reünie tien jaar geleden.

Vanaf morgen uit bij BMG.

The Afghan Whigs spelen 2 november in De Roma, Antwerpen.