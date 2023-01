‘House of the Dragon’ wordt het vaakst illegaal bekeken

Hierbij onttroont de Game of Thrones-spin-off de Disney+-reeks WandaVision, die vorig jaar bovenaan in de lijst stond. Een jaar eerder was het de Star Wars-spin-off The Mandalorian, ook een Disney+-reeks, die het vaakst illegaal werd bekeken.

TorrentFreak stelt jaarlijks een ranglijst samen met de meest illegaal gedownloade series, op basis van eigen onderzoek. Opvallend is dat House of the Dragon hierbij in de voetsporen treedt van Game of Thrones. Tot in 2019 werd de rangschikking namelijk aangevoerd door de populaire fantasyreeks van HBO. Maar aan die ‘heerschappij’ kwam een einde, nadat de serie zelf ten einde liep.

Afgezien van House of the Dragon wordt de rangschikking verder aangevuld met nog opvallend veel fantasyreeksen. De reeks The Lord of the Rings: The Rings of Power van Amazon Prime Video staat op de tweede plaats, gevolgd door The Boys. De Disney+-reeks Moon Knight en Halo van Paramount+ vervolledigen de top 5.

De top 10 wordt verder aangevuld met Obi-Wan Kenobi (Disney+), The Book of Boba Fett (Disney+), Stranger Things (Netflix), She-Hulk: Attorney at Law (Disney+) en Andor (Disney+).