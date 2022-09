‘Hotel romantiek’ is het vangnet voor bronstige 65-plussers die de selectie van ‘Temptation Island’ niet hebben gehaald

Kwaliteit wordt te weinig naar waarde geschat. Er was meer tamtam rond de overgang van Didier Lamkel Zé, brokkenpiloot op voetbalnoppen, van Antwerpen naar Kortrijk dan rond de enige recente binnenlandse transfer die ertoe deed: de verhuizing van Hotel romantiek van de commerciële naar de publieke omroep.

Op de weg van de kantoren van Play4 naar de Reyerslaan is Hotel romantiek (voorheen Hotel römantiek) een umlaut en twee presentatoren – Otto-Jan Ham en Frances Lefebure – kwijtgespeeld, maar Sven De Leijer is er heelhuids geraakt. Ook het concept was in de overnameprijs inbegrepen: Hotel romantiek is het vangnet voor bronstige 65-plussers die – hoewel vitaal, knap en mondig – de selectie van Temptation Island nét niet hebben gehaald.

Wijsheid komt met de jaren, zegt men, maar op deugnieterij staat geen leeftijd. Als Hotel romantiek de kijker iets bijbrengt, dan wel dat plezier een concept is dat niet begrensd is tot een getal. Ik kan een voetbalelftal vullen met dertigers die saaier zijn de 28 hitsige merries en hengsten die in Cappadocië, het land van wilde paarden, zijn ingecheckt in Hotel romantiek – een resort met pret à volonté.

Irène, ambassadeur van de puzzels in de weekendbijlage van Het Belang van Limburg, en niet-puzzelaar Bert waren de eersten die een nacht in de Turkse liefdesgrot doorbrachten. Gevraagd naar een samenvatting van de avond kwam Bert, zoekend naar de juiste volgorde van zijn woorden, uit op “what happens in the cave, stays in the cave”, om vervolgens toch de nodige details te delen. “Ik mag wel stellen dat wij een koppel zijn”, glunderde Irène.

Wat is er mooier dan hunkering, dan het verse verlangen om iemands plus-one voor het leven te zijn? Hotel romantiek leert dat verliefdheid, hoe pril dan ook, niet gekooid hoort te worden. Laat de liefde zegepralen, laat Bert maar fier zijn als een 14-jarige die na drie Bacardi Breezers het mooiste meisje van de fuif een kus wist te ontlokken. Er is een teveel aan datingprogramma’s, maar er zijn er te weinig van het kaliber van Hotel romantiek.

Gloria Monserez, Sven De Leijer en Philippe Geubels zijn de charmante knullige cupido’s die de deelnemers aan de hand van kleine spelletjes grote emoties ontlokken, en zo nu en dan ook een levenstip. Joke, 73, heeft haar borsten nooit met zeep gewassen en ze staan nog steeds “schoon recht”. Hotel romantiek vindt perfect de balans tussen ernst en gekkigheid.

Hoe kun je nu niet houden van zoveel koddigheid? Aan het eind van elke aflevering, wanneer een koppel in een zwaan over de straten van Cappadocië boldert, kom ik steeds tot dezelfde conclusie: wat is Hotel romantiek hartverwarmende televisie.

Hotel Romantiek, elke zondag rond 20.00 uur op Eén.