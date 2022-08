Hot Chip dankt Soulwax voor heerlijk album: samenwerking met vette gouden rand ★★★★☆

Steek een hand op als u Hot Chip had afgeschreven. Kijk eens aan, we zijn niet alleen. Tja, de olijke Britse elektroband leek de voorbije tien jaar bonje te hebben met de tijdgeest. Na zijn verrukkelijke magnum opus In Our Heads raakte de band rond Joe Goddard en Alexis Taylor het spoor bijster. Op een handvol singles na (Huarache Lights’ iemand?) deed zijn output flets en weinig hoogdringend aan. Gek voor een stelletje creatieve gekken dat in de noughties excelleerde met superbe dancepop zoals ‘Boy From School’, ‘Over and Over’ en ‘Ready For The Floor’.

Het tij keerde gelukkig vorig jaar toen Hot Chip zich opwierp als producer van Ibibio Sound Machine en diens uitmuntende album Electricity van de nodige schwung en zoemende analoge keyboards voorzag. Die hervonden onbezonnenheid huist ook op Freakout/Release, een achtste plaat waarop de koddige, kittige, balorige Hot Chip van weleer brokken maakt.

Daar roept het vijftal de hulp van een handvol vrienden voor in, zoals Lou Hayter van New Young Pony Club die het strakke ‘Hard To Be Funky’ onder stroom zet. “It’s hard to be funky when you’re not feeling sexy”, zo luidt er de boude stelling, “and it’s hard to feel sexy when you’re not very funky”. De rapper Cadence Weapon verleent ‘The Evil That Men Do’ een onverwachte dreiging. En in tegenstelling tot op de vorige twee platen doet Alexis Taylors wankele gecroon bij momenten charmant aan. Yep, zelfs de meest cheesy songs op deze plaat herbergen een frisheid die vakkundig de schmalz smoort.

Epische kruisbestuiving

De samenwerking die ons de heftigste opvliegertjes bezorgt, is die met Soulwax. De Gentse broers Stephen en David Dewaele kennen de Hot Chipjes al van in het prille begin en die hechte band werpt hier vruchten af. Luister naar hoe de Dewaeles in ‘Down’ een sample uit ‘More than Enough’ van Universal Togetherness Band door de lijzige Britfunk roeren. Of hoe ze het beest dat ‘Freakout/Release’ heet peper in de bips strooien. De vette vocoder doet aan Kraftwerk en The Chemical Brothers denken, de volronde groove ademt dan weer...euh...krautdisco. Het is briljant productiewerk waarmee de Dewaeles Hot Chip tot de nok van de keet tillen. Naar verluidt beroert Stephen Dewaele op nog een andere track de drums en het zou ons evenmin verbazen mochten hij en zijn broer tijdens de opnames ook nog voor een koebel, wat nekmassages, een fles Giuseppe Quintarelli Amarone en Japanse vingerhapjes hebben gezorgd. ‘t Is beslist een gouden collab.

Geen idee waar u tegenwoordig zoal wakker van ligt, maar kijk: Hot Chip doet er weer toe. Poetin noch Trump hadden dát zien aankomen.

‘Freakout/Release’ verschijnt 19/8 op Domino