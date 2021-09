Horst was een vettig vrijheidsfeest: ‘We vieren de rauwe vleselijkheid van het menselijk lichaam’

Op Horst Arts & Music Festival, waar muziek en kunst veilig vrijen, waren de beats de dominante partij. De achtste editie van afgelopen weekend viel nog het best samen te vatten in een mottig modewoord: Horst was een vettig vrijheidsfeest.

“Jij hier?!”, krijst een bezoeker blij verrast wanneer iemand hem in de nek springt. “Ja! Ik zou begot niet weten welke dj’s hier spelen. Ik ben hier gewoon om te dánsen.”

De wens van de bezoeker in kwestie sluit naadloos aan bij het uitgangspunt van de achtste editie van Horst Arts & Music Festival. “We vieren de rauwe vleselijkheid van het menselijk lichaam”, zei curator Evelyn Simons vooraf. Daar was geen woord van overdreven. De driedaagse op de Asiat-site in Vilvoorde was een uitgesponnen, broeierige ode aan de lichamelijkheid.

Horst schakelde een versnelling hoger toen de organisatie twee jaar geleden de groene oase rond het kasteel van Horst inwisselde voor een voormalige militaire basis. Het groeiende festival had een steeds grotere impact op de natuur van de Vlaams-Brabantse trekpleister, terwijl de mogelijkheden in Vilvoorde eindeloos zijn.

Nu al vonden vijf kunstwerken en twee podia onderdak in een hangar. Met zes hectaren grond, een mix van groen en stedelijk en meer dan twintig leegstaande loodsen heeft het er alle schijn van dat Horst Arts & Music Festival alleen nog maar stappen vóóruit gaat zetten. Want: er is een (groot) publiek voor een evenement waar danscultuur en haute cultuur op een tandem springen.

Uitverkocht

Uiteindelijk waren twee van de drie festivaldagen afgelopen weekend uitverkocht. Er was honger naar Horst. Nog voor de avond viel, troepten honderden dansbenen samen voor de vijf dj-booths. Zaterdag rond vier uur, toen een regenbui losbarstte, joeg Bibi Seck al een eerste golf van extase door de Rain Room. De dag was jong, de toon was gezet.

Jeff Mills, de technolegende die op Horst een psychedelische dansfilm van Grace Ndiritu van een soundtrack voorzag, had een uitzinnige massa daags voordien al door de avond geloodst. Zoveel zieltjes hij won met zijn dj-set, zo moeilijk was het om het publiek in groten getale naar de kunstwerken te krijgen, verspreid over de Asiat-site. Het kunstenparcours Flying on the Raven’s Wing had moeite om uit de schaduw van de muziek te treden.

Beeld Francis Vanhee

“Euhm, ik ga het toch laten voor wat het is”, zei een kennis alvorens af te haken tijdens een van de vele gidsbeurten op het festivalterrein. “Hoezo een kunstrondleiding? Tijdens een festival?”, foeterde iemand anders. Hoewel draagtassen van Belgische kunstgalerijen en musea een populair accessoire zijn bij het Horstpubliek was het niet evident om bezoekers te vinden die de tijd namen op zich bloot te stellen aan, pakweg, Tarek Lakhrissi’s erotisch getinte installatie.

Ook de weg naar Daan Gielis’ bronzen beelden, waarvan één refereert aan een werk van Pieter Bruegel de Oude, werd moeilijk gevonden. Gielis’ werken lagen wat weggemoffeld in een uithoek van de gewezen legerbasis, wat geen volkstoeloop teweegbracht. Dat was zonde, want het aanbod was goed én divers, van autonome kunstwerken tot collaboratieve opdrachten en circulaire bouwwerken.

In die laatste categorie was er Unglued van Rotor, een architectuurcollectief uit Brussel dat met gerecycleerde materialen werkt. In Vilvoorde hebben ze een omvangrijke, boogvormige serre neergezet waar in de vroege namiddag debatten werden georganiseerd. Die waren niet drukbezocht, mede doordat de gesprekken onderdanig waren aan de beats, maar ’s avonds, wanneer de serre als overdekte dansvloer diende, was het er wél over de koppen lopen.

Het podium van Rotor was een van de plekken die altijd garant stond voor verrijkende ervaringen. Anno 2021 blijkt gabber nog stééds in trek te zijn. Tijdens de show van Ascendant Vierge werd gestampt alsof het de jaren negentig waren. Dat collectief enthousiasme, zo vroeg op de avond, was tekenend voor de achtste editie van Horst Arts & Music Festival. Iederéén in Vilvoorde zou afgelopen weekend de verzuringsgrens tegemoet dansen.

Vlinders

“We zijn hier allemaal aangekomen als rupsen en collectief ontpopt. Nu fladderen we alsof we nooit anders hebben gedaan”, aldus Hannelore, een twintiger met tintelende dansbenen. Ze was niet de enige die met haar enthousiasme geen blijf wist. “Ik heb de indruk dat elke bezoeker zich gedraagt alsof hij in een exclusieve club als Berghain is binnengeraakt. Iedereen lijkt voor zijn leven te dansen”, zei Maxime.

Tijdens de set van Teki Latex steeg een man in een rolstoel boven het publiek uit. Sonja Moonear bracht een gevoel van gelukzaligheid teweeg, maar vooral: in het land van de beats en blieps was opvallend weinig plaats voor wereldproblemen. “Waarom hebben ze dat hier gezet?” maakte een festivalganger zich druk over een paaltje. “Het is de schuld van covid!”, was iemands repliek. Verder werd het c-woord zelden, héél zelden, in de mond genomen. Terwijl het verkeer tussen onbekende lichaamssappen opnieuw op gang kwam, leken de zorgen even weg te vallen.

De tweede editie van Horst Arts & Music Festival in Vilvoorde was een schot in de roos. Een vrijheidsfeest dat je met een kater van geluk en stramme spieren opzadelde. Als het publiek straks ook het kunstluik omarmt, is het festival niet meer uit het landschap weg te denken. En in de tussentijd fladderen we op de dansvloer alsof we nooit anders hebben gedaan.