‘Horst viert de rauwe vleselijkheid van het menselijk lichaam’

“Oei, deze plek is precies al ingenomen. Excuses, we zullen even moeten wachten.” In het hart van de Asiat-site aan de rand van Vilvoorde begeleidt curator Evelyn Simons ons langs het kunstenparcours Flying on the raven’s wing van Horst. Een groepje jongeren verpoost er midden in het vele groen rond het werk van de Brusselse kunstenaar Aline Bouvy.

Simons kijkt geamuseerd toe. “Eigenlijk is dit exact wat we met Horst willen bereiken”, zegt ze. “Toen de stad Vilvoorde in 2019 de site aankocht, is er geen projectontwikkelaar aangesteld. We mogen hier nog zeker tien jaar blijven, dat is uniek. Het vele groen functioneert nu als stadspark, een plek om te genieten van de natuur en van de vele leegstaande gebouwen die we met Horst op allerlei manieren willen invullen. Net als de vorige jaren is iedereen welkom: cultuurliefhebbers en kunstkenners die de expo en het aansluitende festival komen bezoeken, maar evengoed lokale jongeren uit de stad die willen genieten van de rust.”

Horst is aan zijn achtste editie toe. Twee jaar geleden ruilde de organisatie de sprookjesachtige terreinen van het kasteel van Horst in voor de veel ruwere Asiast-site in Vilvoorde. Die deed ooit dienst als een legerbasis voor de productie van onderdelen voor militaire telecommunicatie en reparaties aan legervoertuigen. Jarenlang lagen de terreinen braak en ging de natuur er zijn gang. De perfecte locatie dus voor het vooruitstrevende Horst, dat zijn pijlen richt op duurzaamheid en cultuurparticipatie.

Wilde dromen

Aan ambitie ontbreekt het de organisatie niet. Simons wijst naar een grote, leegstaande loods: “Dit gebouw hopen we op termijn in te vullen met meerdere functies. Overdag zou het dienst kunnen doen als kunstenruimte, ’s avonds als club. Hiervoor roepen we de hulp in van diverse Belgische en internationale kunstenaars die mee kunnen nadenken over de scenografie. Onze ideeën zijn voorlopig wilde dromen, maar we willen het internationale karakter graag koppelen aan het lokale. Vilvoorde telt amper culturele organisaties. We willen lokale jongeren tot bij ons krijgen en een community opbouwen die duurzaam en standvastig is. Vilvoordenaars en verenigingen uit de wijde omgeving zijn dus nog erg welkom om hier activiteiten te organiseren. En niet alleen in de zomermaanden zoals nu het geval is, maar het hele jaar door.”

Het architectuurcollectief Rotor maakt van een voormalige serre een overdekte dansvloer. Beeld Thomas Sweertvaegher

Het tentoonstellingsluik van Horst loopt tot half september en sluit samen af met het muziekfestival. Heel divers werk is er te zien, van autonome kunstwerken tot collaboratieve opdrachten en circulaire bouwwerken. Zoals Unglued van Rotor, een architectuurcollectief uit Brussel dat uitsluitend werkt met gerecycleerde materialen. In Vilvoorde gaan ze aan de slag met een voormalige serre die enkele jaren zal functioneren als overdekte dansvloer.

“Hoewel er heel wat te recycleren valt, wordt dat vandaag nog amper gedaan in de bouwpraktijk”, vertelt Rotor-bezieler Tristan Boniver. “Enkel in de landbouwsector komt het nog voor. Daar worden gigantische structuren afgebroken en op een andere plek opnieuw opgebouwd. We wilden dat gegeven onderzoeken en kozen hier voor een omvangrijke, boogvormige serre. Vergis je niet, Unglued is geen doe-het-zelfexperimentje waarin we gaan goochelen met herbruikbare materialen. Dit project vraagt veel intellect. Met onze installatie moeten we op een veilige manier een groot oppervlak bedekken. Daarbovenop bouwen we niet op een plat vlak. We moeten ons aanpassen aan de topografie.”

De opbouw van de serre maakt deel uit van de Architecture Labs die Horst organiseert voor jonge creatieven. Zij denken mee na over de uitvoering ervan. Ook doet het hen dagdromen over het festival. “Samen dansen is de ultieme vrijheid. Het blijft absurd dat ons dat zo lang ontnomen is”, klinkt het. “De opbouw van het podium werkt deze editie bijna therapeutisch.”

Rauwe vleselijkheid

Het festival draait dit jaar rond alles wat we de afgelopen coronatijd moesten missen. “Horst viert de rauwe vleselijkheid van het menselijk lichaam”, vat curator Simons het samen. “Protesterende lichamen, dansende lichamen, vrijende lichamen, trippende lichamen. Het concept van lichamen in alliantie als een manier om empathie, solidariteit en gemeenschap af te dwingen.”

Horst festival. Beeld Thomas Sweertvaegher

In een van de vele leegstaande loodsen speelt Becoming Plant van Grace Ndiritu af. Ndiritu richt zich op kwesties als mentale gezondheid, milieubewustzijn en groepsdynamiek. Becoming Plant volgt zes dansers die deelnemen aan een therapeutisch groepsexperiment met psychedelica terwijl ze tijdelijk ‘samenwonen’ op de site van Asiat. De soundtrack werd gecomponeerd door techno pionier Jeff Mills, die eveneens op de line-up staat van het festival.

“We moeten meer luisteren naar ons lichaam”, besluit Simons. “Corona ging voor veel mensen ook gepaard met een totale verwaarlozing ervan. We zaten aan ons scherm gekluisterd en kwamen amper buiten. Met deze editie focussen we op het omgekeerde en keren we binnenstebuiten waarom contact met mens en natuur zo belangrijk is.”

Flying on the raven’s wing loopt tot 5 september.www.horstartsandmusic.com