Horst lost eerste lading namen voor nieuwe editie

Horst staat bekend om zijn kunstzinnige aanpak: elektro, dance en technomuziek worden er afgewisseld met architectuur en tentoonstellingen. Gestart aan het kasteel van Horst in Holsbeek, groeide het evenement in Vilvoorde uit tot een vaste waarde in de festivalwereld. Jaarlijks maken zowat 10.000 bezoekers er hun opwachting.

Woensdag zijn de namen van 38 artiesten bekendgemaakt. Sommigen onder hen spelen een gezamenlijke set, bijvoorbeeld DTM Funk & Errol, Nosedrip & Aroh en Shanti Celeste. Grootste naam onder de aankondiging is Job Jobse, die vorig jaar ook van de partij was. “De ambitie voor 2023 is een opwindende line-up met veel verschillende sounds, van zowel internationale als lokale artiesten”, zegt programmator Simon Nowak.

Tickets voor zaterdag zijn uitverkocht; vrijdag-, zondag- en weekendtickets zijn nog te koop via horst.tickoweb.be. In februari wordt het volledige kunstenprogramma bekendgemaakt. Voor meer namen van bands en artiesten is het nog wachten tot maart.