Horrorregisseur Ti West levert met ‘X’ zijn meesterproef af ★★★★☆

De Amerikaan Ti West geldt al lang als een regisseur om in de gaten te houden. Van zijn eerste zeven films zijn er vijf onversneden horror, al knipogen de andere twee ook naar het genre. Stuk voor stuk titels met veel interessante ingrediënten. Helaas sloeg de chef tijdens het koken steevast aan het knoeien, waardoor je telkens met een wrange nasmaak achterbleef. Het leek erop dat de 41-jarige West een eeuwige belofte zou blijven. Tot nu, want zijn achtste werkstuk X is een pareltje. Het is tegelijk een ode aan de klassieke slasherfilm uit de tweede helft van de jaren 70 en de eerste helft van de jaren 80, en een broodnodige update ervan.

Het is 1979. Drie mannen en evenveel vrouwen trekken met een bestelwagen naar een afgelegen boerderij in Texas om daar de pornofilm The Farmer’s Daughters te draaien. Niet de zoveelste oefening in het opgeilen van een mannelijk bioscooppubliek. Wel ‘kwaliteitsporno’, in het zog van Debbie Does Dallas, een seksfilm die het jaar voordien een doorslaand commercieel succes was geworden dankzij een nieuw medium, de videocassette. Het zestal bestaat uit twee actrices, een acteur (gespeeld door Scott Mescudi, bekend als rapper Kid Cudi, wiens fans wel even zullen schrikken), een producer, een regisseur-cameraman en een klankvrouw. Dat ze samen drie heteroseksuele koppels vormen geeft een extra dimensie aan de onderlinge spanningen.

De stokoude man en vrouw die op de boerderij wonen, hebben er geen idee van aan wie en waarvoor ze hun bijgebouw verhuurd hebben. Althans, dat denkt de pornoploeg. Want in werkelijkheid zijn de grijsaard, die nog in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog gestreden heeft, en het besje - is ze deels dement of niet? - een stuk boosaardiger dan de alligator die omineus in een nabijgelegen meertje ronddrijft. Verrassend voor een slasherfilm: de seksualiteit van bejaarden is een subthema van X. In dat opzicht is het intrigerend om te weten dat Mia Goth (Nymphomaniac, Emma.) niet alleen een van de pornoactrices vertolkt, maar ook de oude Pearl.

Maar wat X zo bijzonder maakt, is de visuele virtuositeit van West. Na een langzame spanningsopbouw, waarbij hij opvallend vaak de camera heel ver van de actie houdt, ontploft de film visceraal in het gezicht van de toeschouwer. Van een dreigend topshot tot een nachtelijke scène die in rood licht baadt nadat bloed de koplampen van een wagen bespat hebben: met minimale middelen bereikt hij een maximaal effect. X, met zowel knipogen naar Edward Hopper als Alfred Hitchcock, is de meesterproef van Ti West als horrorregisseur.

Eindelijk.

X draait vanaf woensdag in de bioscoop.