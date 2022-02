‘Horizon: Forbidden West’: een technologie- en klimaatparabel met robotdino’s

Jagen op robotdinosaurussen is de boodschap in Horizon: Forbidden West. Al heeft de in Amsterdam gemaakte blockbustergame, een vervolg op het succes uit 2017, zijn spelers ook iets te vertellen over de mens en diens innige verknochtheid aan technologie.

Binnen duizend jaar, zo vertelde videogame Horizon: Zero Dawn ons vijf jaar geleden, leeft de mens opnieuw als een verzameling natuurvolkeren, en zwerven er robotdino’s over de planeet. Gekker moet het ook in videogames, een medium wiens belijders nochtans heel wat absurditeit kunnen hebben, niet worden. Maar twintig miljoen PlayStation 4-eigenaars, het aantal exemplaren van de game die ondertussen over de toonbank gleden, zagen dat het goed was, en dus kon een vervolg niet uitblijven.

In het zopas verschenen Horizon: Forbidden West trekt hoofpersonage Aloy naar een regio in het westen van de huidige VS, waar ze onder meer tussen de door de natuur overwoekerde ruïnes van Las Vegas en San Francisco op zoek gaat naar de bron van een dreiging die opnieuw het einde van de wereld kan betekenen. “We noemen het zelf ‘postpostapocalyptische’ fictie”, zegt Mathijs de Jonge, game director van het spel bij de Nederlandse studio Guerrilla Games. “Het gaat een stapje verder dan de gewoonlijke postapocalyptische wereld waarin alles verloren en kapot is, zoals in de Fallout-games. Het is een wereld die eigenlijk opnieuw heel mooi is.”

De overwoekerde ruïnes van San Francisco. Beeld PlayStation

Techparabel

In de toekomst van Horizon: Forbidden West was het uiteindelijk een goedaardige AI die, nadat het mensdom en diens kwaardaardige militaire technologie alles hier goed naar de knoppen had geholpen, op de rebootknop van alle leven op de planeet had gedrukt. Dus niet alleen van robots, die door de zogeheten ‘Minerva’-AI werden heruitgevonden als mechanische dieren, maar ook van de natuur en de mens. Het geeft de game, onder de potentieel meer dan honderd uur robotdino-jaag-actie door, het cachet van een parabel over de mens en zijn verknochtheid aan technologie.

“Het is nooit onze bedoeling geweest om een statement te maken: ons hoofddoel is om entertainment te brengen, een videogame maken die mensen gaaf vinden om te spelen”, zegt De Jonge. “Maar goed entertainment gaat ergens over: het moet interessant en relevant zijn. En dus kwamen we, vanuit het sciencefictionverhaal dat we wilden vertellen, uit op een thema als automatisering en robotica, en wat daar allemaal mee kan gebeuren wanneer die technologieën te ver worden doorontwikkeld.”

Hoofdpersonage Aloy (midden, stem van Ashly Burch) moet in deze tweede game op zoek naar de oorsprong van een geheimzinnig 'computervirus' dat alle biologische leven op de planeet aantast. Beeld PlayStation

Techbedrijven

Een nieuw element in het verhaal van Forbidden West is de invloed van techmiljardairs, die in het heden de technologische ontwikkeling met enige dwang in een bepaalde richting duwen. De figuur van Osvald Dalgaard vertoont geen rechtstreekse parallellen met Elon Musk, Jeff Bezos of Travis Kalanick, maar zijn cynische kijk op technologie en mensheid is niettemin herkenbaar. “Dat soort techmiljardairs heeft, via zijn technologische innovaties, een grote invloed op de samenleving”, zegt De Jonge. “Ze vormden daardoor een bijna vanzelfsprekende component van het verhaal dat we wilden vertellen.”

Maar tegelijkertijd vonden de makers ook heel wat van hun inspiratie in de natuur: om de robotdieren (want er zijn er ook die op reusachtige zoogdieren lijken) zo geloofwaardig mogelijk te maken, keken de ontwerpers en animatoren naar heel wat natuurdocumentaires, zodat ze zich precies gedragen als echte wilde dieren.

“Ik kan je niet vertellen hoeveel uren ze er zo hebben doorgejaagd, maar het zijn er véél”, zegt De Jonge. “We probeerden ook verschillende dieren met elkaar te combineren: een machine die je tegenkomt in Horizon: Forbidden West is nooit letterlijk één dier. Dat escapistische idee om terug te gaan naar de natuur is, net zo goed als het technologische element, iets wat ons heel erg aansprak. We hebben het gevoel dat veel mensen daar in hun binnenste heel erg naar snakken, naar een terugkeer naar de natuur. Weg uit de steden en het beton. En weg van die verstikkende technologie.”

Horizon: Forbidden West is uit voor PlayStation 4 en 5.