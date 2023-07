Hopelijk konden de makers harder lachen met de ups-and-downs van hun kraamtijd dan wij met ‘Babyproof’

Je zou denken dat ik de ideale persoon ben om Babyproof te appreciëren. De nieuwe humoristische fictiereeks op VRT Max focust volledig op de kraamperiode en aangezien ik thuis een eenjarige heb rondlopen, liggen die eerste intense maanden van het ouderschap nog vers in mijn geheugen. Alleen konden de grappen uit Babyproof me niet bekoren.

In zeven korte afleveringen van zo’n tien minuten volgen we het jonge koppel Nora (Hanne Timmermans) en Viggo (Ismaïl L’hamiti) vanaf het ontslag uit het ziekenhuis tot aan de eerste dag in de crèche. Daarbij komen vrijwel alle thema’s aan bod die herkenbaar zijn voor jonge ouders. Een ontploft huishouden, zorgverstrekkers die je onzeker maken, de vader die snel weer moet gaan werken, ongewenste adviezen of een postnataal lichaam: het zit er allemaal in.

In potentie zou dit programma dus instant comic relief en troost kunnen opleveren voor iedereen die zich met gemengde gevoelens door de kraamperiode heen spartelde: 99 procent van de mensen met kinderen dus eigenlijk. Jammer, kortom, dat de mayonaise niet pakt.

Samson

Ligt het aan het feit dat heel wat personages acteren alsof ze meedoen in Samson & Marie? Of komt het doordat het tere pasgeboren wezentje waar alles om draait overduidelijk gespeeld wordt door een pop? Alle zogenaamd taboedoorbrekende onderwerpen ten spijt staat Babyproof bol van de clichés. Daardoor ligt de serie mijlenver van de eindeloze kwetsbaarheid die zo tekenend is voor de aardverschuiving die de komst van een kind veroorzaakt.

Dat alle scènes zodanig kort zijn dat het onmogelijk wordt om je met de personages te verbinden, maakt het er niet beter op. Aangezien er geen tijd is om de grappen op te bouwen, krijgt de humor iets krampachtigs. Bij comedy over dit soort thema’s bestaat de kunst er nochtans in om ook plaats te maken voor broosheid of ontroering zonder voortdurend op de lach te willen spelen.

Want nu zit je je als kijker af te vragen wat er zo hilarisch is aan een boreling die urenlang huilt. Of aan het feit dat er in de crèche slechts één verzorger beschikbaar is voor negen kinderen.

Wil dat zeggen dat je niet mag lachen met die dingen? Natuurlijk wel, alleen moet je als maker de juiste context creëren. Eentje waar bijvoorbeeld ook mededogen en verbinding ruimte krijgen. Niet toevallig vang je in de beste scènes precies daar een glimp van op: vrienden die mee achter de buggy rennen om het kleintje te troosten, of het koppel dat liefdevol in de spiegel naar elkaars lichaam kijkt.

Babyproof is gemaakt door jonge ouders dus ik had hen in onderlinge solidariteit liefst louter lof toegeworpen. Ik hoop van harte dat ze harder hebben kunnen lachen met de ups-and-downs van hun kraamtijd dan ik met Babyproof.

Te zien op VRT Max.