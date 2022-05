Hopelijk gaan ze bij de VRT nooit besparen op programma’s als ‘Bariloche’

“Wat kan ik zeggen? Niets. Ik kan het moeilijk geloven.” Reni Viaene houdt de foto van haar vader in legeruniform trots voor zich uit, een foto die ze wellicht al tientallen keren bekeken heeft. Toch lijkt ze uit de lucht te vallen als de interviewer er fijntjes op wijst dat dit wel een omstreden foto is. Papalief draagt immers niet zomaar een uniform: de symbolen van de SS staan er netjes op. Reni Viaene moet er zelfs even haar bril voor opzetten om het te verifiëren. En het dan nauwelijks te geloven.

De reactie van Reni Viaene blijkt symbolisch over hoe zij, en vele andere kinderen en kleinkinderen van collaborateurs, blind blijven voor die pikzwarte periode in de geschiedenis. De feiten zijn nochtans duidelijk: Michel Viaene was een oostfronter die meevocht aan de zijde van de nazi’s, en kreeg na de oorlog tien jaar gevangenisstraf. Yvonne Bijnens schaarde zich als vrijwilligster bij het Duitse Rode Kruis en kreeg ook vier jaar cel. Maar spijt? Het blijkt een begrip dat ze niet kennen. Excuses? Geen haar op hun hoofd dat daaraan denkt.

Bariloche zoomt in op de vele nazi’s en medestanders die na de Tweede Wereldoorlog naar Argentinië verkasten, een land waar ze dankzij het gedoogbeleid niets hoefden te vrezen. San Carlos de Bariloche, ook wel ‘het Beieren van Argentinië’ genoemd, was zo’n favoriete pleisterplek voor de Vlamingen die tijdens WOII meeheulden met de nazi’s. Vaak veroordeeld in hun thuisland, konden ze er een ongestoord leventje leiden in hun eigen clubjes.

In de eerste aflevering vertelt Bariloche het verhaal van Michel Viaene en Yvonne Bijnens, die volgens hun dochter dus niets fout gedaan hebben tijdens de oorlog. Hun dochter steekt daarbij het bekende riedeltje af dat ze niet op de hoogte waren van alle barbaarse praktijken. Dat haar moeder alleen maar mensen geholpen heeft. Dat haar ouders jonge idealisten waren, misleid en misbruikt door de politiek.

Waarna fijntjes werd overgeschakeld naar historici als Koen Aerts, Bruno De Wever en Argentijnse experts die voor de nuchtere blik zorgden en de persoonlijke verhalen van de Viaenes in het grotere geheel kaderen. En waarbij ze bovenal ook kipkap maakten van die riedeltjes. Kort samengevat: die argumenten zijn klinkklare onzin, maar door hun opvoeding-met-oogkleppen-op kregen de bijna gehersenspoelde kinderen nooit de andere kant - noem het maar de feiten - te horen.

Bij de VRT heerst er momenteel grote onrust over een nieuwe besparingsronde. Meer dan 200 banen worden geschrapt, en tegelijkertijd is er bakken geld nodig voor een digitale shift en ‘leukere’ programma’s zoals een nieuwe sitcom, een talkshow en een programma à la The Voice. Als kijker kan je alleen maar hopen dat men nooit gaat besparen op programma’s als Bariloche.

Bariloche, donderdag op Canvas en op VRT Nu.