Hoopt u op rustige kinderen onder de kerstboom? Deze jeugdboeken kunnen u daarbij helpen

Snakt u er ook naar om uw kinderen ­tijdens de feestdagen eens rustig op de bank aan het lezen te krijgen? Grabbel dan eens in de zak van de Kerstman en kies een fraai kinder- of prentenboek uit.

1. Jij bent het einde

De jonge Zain bezweert Aya dat hij op zoek gaat naar ‘het einde’. Als hij arriveert, zal hij zwaaien. Maar Zain onderschat de vermetelheid van zijn avontuur langs berg en dal, over zeeën en door wouden en woestijnen. Dit prentenboek gaat over ‘zoeken, niet vinden en toch maar blijven zoeken’. Tom Marien en illustratrice ­Penelope Deltour maken er een gevoelige fabel van. Mariën componeerde ook twee ­liedjes bij zijn tekst.

Tom Marien en Penelope Deltour, Jij bent het einde, Standaard Uitgeverij, 24 p., 16,99 euro, vanaf 6 jaar.

Beeld rv

2. Als een vossenstaart op een landkaart

Riet Wille verzamelde een reeks originele, vaak onbekende dierenfabels en voorzag ze van rijm en taalspelletjes. Maak kennis met de reiger uit India die vissen fopt, de Lap­landse race tussen zalm en roodbaars of het wiegelied van de Russische sneeuwgors. ­Sassafras De Bruyn zorgt voor pientere illustraties.

Riet Wille & Sassafras De Bruyn, Als een vossenstaart op een landkaart, De Eenhoorn, 144 p., 24,95 euro, vanaf 7 jaar.

Beeld rv

3. Alles is dom!

Kleuter Maurice is balorig en niet zo’n klein beetje. Hij stapt met het verkeerde been uit bed, mokkend en mopperend. De dreumes reageert zich af op alles en iedereen. Komt het nog wel goed vandaag? Geestig en herkenbaar prentenboek over een dwarsliggende kleuter. Brengt Ella met de dinotrui hem op school tot bedaren?

Kristien Dieltiens en Evelien Van Landeghem, Alles is dom!, De Eenhoorn, 32 p., 16,95 euro, vanaf 7 jaar.

Beeld rv

4. Ik stop de grote mensen in bed

Hilarisch voorlees- en kijkboek waarin de rollen drastisch ­worden omgedraaid. Bij Lynn Pinsart en illustratrice Julie Vangeel stoppen de kinderen de volwassenen onder de wol. Want die zijn ‘doodmoe, stik­kapot én pompaf’. Als gewichtheffer, dirigent, vuilnisophaler of chef-kok neemt het kleine grut het commando over.

Lynn Pinsart, illustraties Julie Vangeel, Ik stop de grote mensen in bed, Pelckmans, 32 p., 18 euro, vanaf 6 jaar.

Beeld rv

5. Er was weer... Roodkapje

Wat als we nu eens een vervolg bedachten op het geheel niet van gruwel gespeende sprookje van Roodkapje, grootmoe en de wolf, zo vonden ­Astrid Van der Schueren en bekende vormgever-illustrator Sanny Winters? Was de wolf werkelijk verdronken? Dartelt Roodkapje nog steeds welgemutst het bos in? Winters en Van der Schueren zorgen in Er was weer…Roodkapje voor een eigentijdse twist, waarin Roodkapje haar angsten ­bedwingt en de wolf de stenen in zijn buik maar moeilijk verteert.

Astrid Van der Schueren en Sanny Winters, Er was weer... Roodkapje, Pelckmans, 30 p., 17,50 euro.

Beeld Sanny Winters

6. De laatste beer

Je bent nooit te jong om het verschil te maken, dat is de boodschap die Hannah Gold meegeeft in De laatste beer. We belanden op Bereneiland, een Arctische buitenpost waar Aprils vader wetenschappelijk onderzoek doet. IJsberen zijn er niet meer, maar tot haar eigen verbazing ontdekt April er toch nog een: uitgehongerd en ver van huis. Resoluut begint ze een reddingspoging. Bekroond met onder meer de ­Waterstones Children’s Book Prize 2022.

Hannah Gold, illustraties Levi Pinfold, De laatste beer, Volt Uitgevers, 17,99 euro, vanaf 10 jaar.