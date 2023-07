Hoop is een gevaarlijk iets voor een vrouw als Naaz, maar zij heeft het

Het zijn mooie tijden voor de Nederlandse zangeres Naaz. Haar laatste plaat, Never Have I Ever, werd geprezen door de recensenten, en begin deze maand speelde ze misschien wel het belangrijkste concert uit haar carrière: het voorprogramma van Lana Del Rey voor een uitverkochte Ziggo Dome. Normaal wordt om die plek gevochten door managers en platenbazen, maar Naaz heeft geen van beide en whatsappte de baas van Ziggo Dome gewoon zelf. Het screenshot staat op haar Twitter-account en is heerlijk om te lezen: “Lieve Danny! Ik zie dat Lana ff langs komt in jouw paleisje, mocht je denken...”

Het goede nieuws kwam net te laat voor Azadî, een minidocumentaire van de VPRO over haar parcours. Dat begon toen ze op haar zestiende de finale van Holland’s Got Talent haalde. “I won’t let you change me”, hoor je haar zingen op archiefbeelden, maar zoals dat vaker gaat in de muziekwereld probeerden velen het wel.

Naaz, die Koerdische roots heeft, kreeg als jong meisje te horen dat ze niet in de markt te zetten was, omdat ze zich te veel zou bedekken. Met haar knisperende popsongs − luister eens naar ‘Words’ en ‘Up To Something’ − haalde ze op haar achttiende al miljoenen streams, maar haar label en management vonden dat niet genoeg.

Toen ze een schrijfsessie in Engeland wilde verlaten met een scheur in haar stembanden, werd ze tegengehouden. Op haar magerst woog ze nog 43 kilo en viel haar haar uit. Ze werd er “ziek depressief” van. “Ik ben ervan overtuigd dat dat de reden is dat mensen zo graag met jonge meiden willen werken in de muziekindustrie: dat ze zo gemakkelijk te kneden zijn.”

Naaz wil in die periode niet bij haar achternaam Mohammad worden genoemd: te Midden-Oosters. En als ze met een crop top rondliep, was ze bang voor de reacties uit haar eigen gemeenschap. Nu zingt ze in het Koerdisch en laat ze tijdens de opnames van een videoclip een Koerdisch gezegde in haar nek tatoeëren, ook al weet ze dat haar omgeving daar niet opgezet mee zal zijn. “Jin, jiyan, azadî”: vrouw, leven, vrijheid. “Dat is succes voor mij.” Independent is hier geen hol begrip.

En als u op YouTube Azadî hebt gezien, pik dan ook even de korte aftermovie mee die Naaz van haar Lana-moment maakte. Vlak voor ze op moet, vertelt ze recht in de camera hoe ze loog tegen haar ouders opdat ze niet naar de universiteit zou hoeven. “Ieder heeft zijn eigen pad”: het zijn mooie woorden om uit te spreken in de seconden voor je het publiek van de al even eigenzinnige Lana Del Rey in de ogen kijkt.

Het filmpje eindigt met een songtitel van Del Rey: “Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it.” Het zijn mooie tijden voor Naaz, en dat heeft ze aan zichzelf te danken.

Azadî is te zien op VPRO 3voor12.