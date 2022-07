Hoofdpodium Tomorrowland nagebouwd met Lego-blokjes

Oude bekenden in de backstage van Tomorrowland. ‘LEGO Masters’ Björn Ramant (42) en Corneel Clarys (24) zijn er druk in de weer om een replica te maken van ‘Reflection of Love’, oftewel de Mainstage van Tomorrowland. Het echte podium meet 52 meter hoog en maar liefst 270 meter breed terwijl de miniatuurversie goed is voor 1,80 op 1,20 meter, oftewel schaal 1:42. De replica bestaat uit honderdduizend steentjes en exact 3.032 mini-feestgangers.

“Het zijn de organisatoren van Tomorrowland zelf, de gebroeders Beers, die op zoek waren naar een speelgoedreplica”, zeggen Björn en Corneel. “Via via kwamen we dan met Tomorrowland in contact en uiteraard waren wij erg enthousiast om onze schouders hieronder te zetten. Dit soort uitdagingen, gaan wij met plezier aan.”

Tomorrowland voorzag de originele plannen van het echte hoofdpodium en een 3D-simulatie om de twee vrienden uit Grote-Spouwen (Bilzen) en Ieper op weg te helpen. Ze zijn intussen al zes maanden bezig met het project, waarvan bijna drie maanden intensief bouwen.

Het podium zelf hebben ze thuis in elkaar gezet, in verschillende compartimenten. De rest van het terrein - met grote feestmassa - en de infrastructuur rondom het podium, worden afgewerkt in de backstage van het festival. Ook bekende deejays als Netsky, Charlotte de Witte, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto, Armin van Buuren, Lost Frequencies en Paul Kalkbrenner maken deel uit van de maquette.