Homoseksualiteit en damesondergoed: eerste Arabische Netflix-film gaat Egypte veel te ver

Het gaat om een remake van de Italiaanse film Perfetti Sconosciuti, waarbij een groep van zeven vrienden tijdens een etentje besluit om allemaal hun telefoon op tafel te leggen, en alle berichten, appjes en gesprekken die binnenkomen, met elkaar te delen. In eerste instantie is er niets aan de hand, maar gaandeweg blijken alle deelnemers geheimen te hebben.

De gesprekken over seks en buitenechtelijke affaires die volgen, gaan veel Egyptenaren veel te ver. Een van de gevoeligste punten is de homoseksualiteit van een personage, iets wat in Egypte weliswaar niet bij wet verboden is, maar waar wel een enorm taboe op rust. Bovendien leidt het niet zelden tot arrestaties wegens losbandigheid en prostitutie (wat wel strafbaar is). Tegen de filmmakers is dan ook een aanklacht ingediend, wegens ‘het promoten van homoseksualiteit’.

Netflix, the company responsible for producing films, has a desire to spread some deviant ideas and wants to allow us to normalize these false ideas.

I ask everyone to keep their principle and not consider these ideas.#اصحاب_ولا_اعز pic.twitter.com/YgZLUKBI85 — Momen Othman (@MomennOthmann) 22 januari 2022

Ook het gesprek dat een vader met zijn dochter voert over haar eerste seksuele ervaring, de wijn die tijdens het diner gedronken wordt en de berichtjes die een verveelde, getrouwde vrouw verstuurt, zouden allemaal de traditionele waarden van de Egyptenaren ondermijnen. Sociale media barsten uit hun voegen van verontwaardiging, waarbij vooral de Egyptische actrice Mona Zaki de wind van voren krijgt. Zij trekt onder tafel stiekem haar ondergoed uit, en ook al is daarbij geen millimeter naakt te zien, ze wordt uitgemaakt voor alles wat lelijk is.

Parlementariër Mostafa Bakri stelde tijdens een interview dat de film een bedreiging is voor Egyptische familiewaarden. Toen de presentator hem vroeg wat hij wil bereiken met een debat dat hij over de film heeft aangevraagd, zei hij dat Netflix in Egypte verboden moet worden.

De autoriteiten kunnen de film zelf niet verbieden, omdat die niet in Egypte maar in Libanon is gemaakt, een land waar meer vrijheden zijn dan in de rest van de regio. De film, waarvan in veel landen een eigen versie is gemaakt zoals Alles op tafel in het Nederlands, heeft een Arabische sterrencast met, naast Mona Zaki, ook grote namen als Eyad Nassar (Jordanië), Nadine Labaki en George Khabbaz (Libanon).