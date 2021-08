Hof van Eede toont zich met ‘Vechtstuk’ ouder en evenwichtiger ★★★★☆

Tien jaar na Waar het met de wereld naartoe gaat, daar gaan wij naartoe, de voorstelling die het gezelschap Hof van Eede op de kaart zette, zijn de naamloze ‘hij’ en ‘zij’ terug. Hun verhouding lekt, hun communicatie behoeft reparatie, maar ze zoeken elkaar, met grote tederheid. Wat in Vechtstuk gebeurt moet wel liefde zijn.

Het is beangstigend herkenbaar, de discussie over de keukenkasten. Hij wilde per se een clean ontwerp zonder handvatten, zij krijgt die verdomde dingen niet open en haalt alles uit de kast om op die manier, nou ja, een aantal andere dingen uit de kast te halen. U ziet het, de metaforiek die de tekst van auteurs Wannes Gyselinck en Ans Van den Eede doordrenkt werkt besmettelijk. Het koppel in Vechtstuk staat op het punt om naar een feest te vertrekken wanneer het ruzie krijgt over de kast, symbool van een relatie waarin alles potdicht zit. Hij (Greg Timmermans) denkt dat hij gezien haar depressie goed voor haar zorgt, zij (Ans van den Eede) voelt zich gekleineerd: “Die zachtheid van u is niet te harden.” Zij verlangt naar het volle leven, hij wil het/haar liever wat donker houden, uit angst haar te verliezen. In hun samenzijn heeft de vorm het overgenomen van het gevoel – vandaar dat ze zich bevinden in een onttakeld theaterdecor, met de trekkenwanden neer. En de fictie zal steeds verder desintegreren, in aanrollende golven van discussie.

Sinds Waar het met de wereld naartoe gaat… zitten ‘hij’ en ‘zij’ tien jaar verder in hun relatie, Hof van Eede in zijn ontwikkeling. Ten aanzien van zijn voorganger lijken in Vechtstuk filosofische en emotionele diepgang haasje-over te hebben gespeeld. Na tien jaar primeert niet langer de gretige, intellectuele verkenning van een denken (Waar het met de wereld… stoelde op Diderot en Kundera), maar de veel rijpere tragiek van het leven zelf. De tekst van Vechtstuk is perfect uitgebalanceerd in zijn verhouding tussen het private, het politieke en het filosofische. De taal, als onbetrouwbare verteller van levensverhalen, eist niet langer de hoofdrol op in de dialogen tussen ‘hem’ en ‘haar’.

Dat betekent niet dat de taal wordt verwaarloosd – daarvoor is vooral Gyselinck er een te groot minnaar van. De manier waarop een banale situatie (een waterlek) uitmondt in een steeds verder uitwaaierende metafoor over de toestand van hun relatie (“we staan in wacht”, “het is zoeken naar een koppelstuk”) is meesterlijk. Alleen dienen hier de poëzie (en de filosofie) de karakteriële uitdieping van een zoektocht naar een waarachtig leven, waar dat in het verleden als eens omgekeerd durfde te zijn. Vechtstuk is een herkenbare en deugddoende uitsnede uit het volle leven, en durft te eindigen met een onversneden liefdeverklaring. Onder het motto ‘alles is te repareren, maar we moeten er wel zo snel mogelijk mee beginnen’.

16-17/9 in nOna, Mechelen, nona.be