Hoe Tommy en Pamela weer wereldnieuws zijn geworden

Zij was een babe in badpak. Hij een drummer die rock-’n-roll belichaamde. En die gezegend was met een penis als een stokbrood. Het verhaal van Pamela Anderson en Tommy Lee is nu voer voor een tv-serie (voor het brave Disney nog wel!), inclusief het relaas van hun beroemde sekstape die aanzet gaf tot een heel nieuwe celebritycultuur.

Craig Gillespie, regisseur van I, Tonya en Cruella, zet nu zijn tanden in een nieuwe fictiereeks op Disney+. Maar die gaat níét over prinsessen, jonge onschuldige starletjes of helden met superkrachten. Al kan er over dat laatste vast wel íéts gezegd worden in het verhaal van Pamela Anderson, Tommy Lee van Mötley Crüe en een gestolen sekstape.

In 1995 leerden de twee elkaar kennen, toen Tommy zonder vriendelijk verzoek met zijn tong over Pamela’s gezicht likte in een nachtclub. Minder dan honderd uur later trouwden ze op een strand in Cancún. Zij in hagelwitte bikini, hij vol wit poeder in aderen en neus. Marriage made in heaven.

Eenmaal terug in heimat Los Angeles hing het koppel een seksschommel op in hun riante stulpje. Dat liet Anderson trouwens ook graag weten aan alle media. Met een guitige glimlach vertelde ze dat Tommy het leuk vond wanneer ze ‘You Can Leave Your Hat On’ van Joe Cocker zong op die schommel. Het énige wat ze op dat ogenblik mocht dragen, was die vermaledijde cowboyhoed. Het was maar een van de vele ondeugende geuzenverhalen over het even beroemde als beruchte koppel in Sin City. De Baywatch-babe en de bad boy belichaamden alles wat hip en hot was aan Hollywood. En toen ging het mis.

Beelden uit de beruchte sekstape van Pamela en Tommy. Beeld gratis

Tegen Kerstmis 1995 begon in steeds bredere kringen te circuleren dat er een sekstape bestond waarin Pamela en Tommy figureerden. Op dat ogenblik was Anderson een grotere ster dan David Hasselhoff in Baywatch, waardoor haar naam zelfs een gespreksonderwerp werd in andere series. Pam met de zware boezem was een begrip. Tommy Lee leek als drummer van de gedateerde rockgroep Mötley Crüe dan weer over de heuvel heen, maar dat maakte hij goed door eigenhandig seks, drugs en rock-’n-roll te belichamen. In buitenlandse media werd hun huwelijk als moleculaire chemie beschreven: net als zuurstof en waterstof was elk afzonderlijk een krachtig element, maar samen waren ze zoveel krachtiger. Tegelijkertijd hielpen ze elkaars reputatie een handje. De jaren negentig waren een tijdperk waarin haar nauwelijks verhullend badpakje Pamela opzadelde met een sletterige karakterschets. Hij worstelde dan weer met zijn getatoeëerde verschijning, die geen dure sponsordeals kon garanderen. Door hun huwelijk neutraliseerden ze beider imago. Alles leek… welja, véíliger voor de goegemeente?

De sekstape maakte een bruusk einde aan die vaudeville van veiligheid. Seks en televisie? Veel verder dan de softcore van Red Shoe Diaries of het pussy shot in Basic Instinct ging dat nooit — het schampere gehinnik van millennials en pubers horen we nu al op de achtergrond.

Voor alle duidelijkheid: Pamela Anderson noch Tommy Lee is betrokken bij de Disney+-serie Pam & Tommy. De reeks is gebaseerd op Pam and Tommy: The Untold Story of the World’s Most Famous Sex Tape, een exhaustief stuk van Rolling Stone uit 2014 waarin het hele verhaal achter de gestolen sekstape uit de doeken wordt gedaan.

Voor wie geen zin heeft om dat hele artikel te lezen, alvast één spoiler: anders dan u dacht, is de tape wel degelijk gestolen. Waarom de legende anders klinkt? Omdat heel wat mindere sterren nadien een graantje meepikten van dat succes en wél enigszins bewust of halfslachtig beelden lekten uit geldgewin. Schuif maar lekker aan, Kim Kardashian en Paris Hilton.

Maar achter de sekstape aller sekstapes schuilt een bizar verhaal over een nijdige elektricien, een maffiabaas en een nieuwigheid die ‘het wereldwijde web’ heette.

Geld, wapens, bikini en...

We schrijven oktober 1995. De ietwat corpulente Rand Gauthier — in de reeks gespeeld door Seth Rogen — klautert over het hek van de villa in Malibu waar Pam en Tommy liggen te maffen. Hij sluipt naar de garage en steelt de kluis van het koppel. Gauthier heeft een eitje te pellen met Lee. Hij werd op staande voet ontslagen en met een geweer weggejaagd toen hij zijn materiaal wilde komen halen. Wanneer hij de safe met een slijpschijf te lijf gaat, vindt hij geld, wapens, juwelen, foto’s en de witte bikini waarin Pamela enkele maanden voordien getrouwd is. Maar ook een videocassette. Geen héél interessante video. Je ziet vooral pril gezinsgeluk met de hond, en andere banale bezigheden. Of... Hoooo... Wacht!

Lily James en Sebastian Stan spelen de hoofdrollen in de Disney-serie'Pam & Tommy'. Beeld AP

Ineens ziet Gauthier het koppel seks hebben. Eerst in een auto, later op een boot in de Caraïbische Zee. De dollar­tekens verschijnen in het gezicht van Gauthier. Wat enigszins bizar is, aangezien compromitterende beelden niet warm onthaald worden, die dagen. Een maand later zou Monica Lewinsky een affaire hebben met Bill Clinton, om de tijdgeest even duidelijker te bepalen. Maar Gauthier is a man with a plan. Bij een maffiabaas krijgt hij een lening van 50.000 dollar. Hij registreert domeinnamen als pamsex.com en pamsextape.com en begint Pam & Tommy Lee: Stolen Honeymoon online te distribueren. Op de websites staat een adres in Canada vermeld, waar je 60 dollar naar kunt overmaken. Vervolgens krijg je een videocassette toegestuurd vanuit Amsterdam. In een mum van tijd vinden de cassettes hun weg in de wereld. In december van datzelfde jaar wordt voor het eerst over de tape geschreven door het Britse roddelblad Daily Mail.

Wanneer ook Penthouse de tape in handen krijgt, proberen Anderson en Lee via hun advocaten te voorkomen dat iemand beelden uit de video kan publiceren, maar die aanpak keert zich al snel tegen hen. Bedenk: dit zijn andere tijden. De diefstal wordt afgedaan als een vrijblijvend feit. Eerder worden de waarden en normen van het koppel onder vuur genomen. Pam en Tommy sluiten dan maar een deal met Internet Entertainment Group, die zich als pionier van de webcamporno opwerpt. Ze geven hun rechten op. Hun ijdele hoop is dat de tape enkel te zien zal zijn op het obscure internet en niet in de videotheken zal belanden. Mis poes. Het bedrijf waarmee ze in zee gaan, sluit achter hun rug een lucratieve deal van 77 miljoen dollar waardoor de waan van de dag uitgroeit tot de genesis van een genitalisch voyeurisme. Sekstapes worden big business.

Illegaal verworven filmpjes schoppen het ineens tot de rekken van de videotheek. De grenzen van de privacy vertroebelen, vervagen en verdwijnen. De zeitgeist toont ook geen fraai beeld van de maatschappij: Pam wordt wereldwijd verketterd als sloerie, terwijl Tommy een graantje meepikt van de heisa. Zijn bovenmatig geschapen lid maakt hem ook nog eens de held van het internet.

Twintig jaar na het schandaal komt er verandering in de zaak. In 2014 worden gestolen foto’s van honderden actrices en celebrity’s op het internet gegooid. The Fappening zorgt voor verandering. Voor het eerst pakt de wetgevende macht de verspreiding van pornografisch materiaal aan, op een manier die verder reikt dan pure copyrightkwesties. Voor Pamela helaas te laat.

Pam & Tommy, acht episodes, vanaf februari te zien op Disney+.