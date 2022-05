Hoe Taylor Swift de pestkoppen een neus zette in ‘Shake It Off’

Met ‘Shake It Off’ zong Taylor Swift zichzelf in 2014 het poppantheon in. Het countryzangeresje was een popicoon geworden.

En toen was Taylor Swift het kotsbeu, de venijnige tabloidcommentaren over haar dates, haar relationele mislukkingen en haar wispelturigheid in de liefde. Het voortdurende ridiculiseren van haar songschrijven. Het seksisme tout court. “Pas op, want als je een relatie begint met Taylor, schrijft ze een gemene song over je na de breuk”, zo moest ze om de haverklap over zichzelf lezen. De chauvinistische persmuskieten frameden haar meer dan eens als een verwend, overmoedig prinsesje dat in kinderlijke countrypop haar naïefste dagboekgeheimen etaleert.

Eigenlijk had de Amerikaanse zangeres al een liedje geschreven over negatieve kritiek en karaktermoord. ‘Mean’ uit 2011 was een reactie op de laatdunkende kritiek van Bob Lefsetz, een beruchte criticus van de oude stempel die haar geen lange carrière had toegedicht. “You, with your words like knives / and swords and weapons that you use against me”, zo zong ze in het liedje, “you have knocked me off my feet again”. In die tijd gonsde Swifts conflict met Kanye West na, de rapper die in 2009 haar overwinningspeech op de Video Music Awards onderbrak en haar bruut in een slachtofferrol dwong.

In 2014 had ze er genoeg van en weigerde ze haar haters nog meer sappig roddelvoer te schenken door gekwetst te reageren. “Mensen vertellen de grootste smeerlapperij over mediafiguren wanneer ze maar willen”, zo analyseerde de zangeres het. “Ik heb intussen door dat er maar twee opties zijn: je kunt het je aantrekken, er bitter van worden en stoppen met mensen te vertrouwen. Of je kunt het allemaal van je afschudden.”

De tekst voor ‘Shake It Off’ schreef zichzelf. In de eerste regels zet Swift schalks de vooringenomenheden en roddels op een rijtje. “I stay out too late”, klinkt het, “Got nothing in my brain / That’s what people say / I go on too many dates / But I can’t make ’em stay / At least that’s what people say.”

Haters

“Ik wilde het narratief zelf in handen ­houden”, zo stelde ze het op NPR-Radio. “Dus ik probeer met enig gevoel voor humor te reageren op al wie onder mijn vel probeert te kruipen. Vroeger trok ik mij al dat geschimp aan, maar tegenwoordig lach ik het weg. Zeker, ik vind het belangrijk om in acht te nemen wat sommige mensen over mij beweren. Maar het is nog belangrijker om niet uit het oog te verliezen wie je zelf bent.”

Zo zette Swift haar haters een neus. Terloops vergeleek ze de roddelpers met de pestkoppen die in eenieders jeugdjaren de speelplaats onveilig maakten. “Toen ik in de humaniora zat, verkeerde ik in de waan dat de ettertjes, de gemeneriken en de pestkoppen vanzelf zouden verdwijnen als ik volwassen zou worden. Dan zouden er geen rotzakken bestaan die je zonder reden aanvallen of die je wijsmaken dat je jouw geluk niet verdient. Alleen verandert er later niks. De dynamiek blijft dezelfde. Ook al zit je niet langer in een klaslokaal.”

Onversneden empowerment werd Swifts deel, gestoeld op “this sick beat”, zoals ze zong. Die beat kwam van de Zweedse superproducer Max Martin en zijn kompaan Shellback die toen veel naar popproducties uit de jaren tachtig hadden geluisterd, net zoals Swift. “In de eighties klonken popsongs zo stoutmoedig”, aldus Swift. “Alsof toen alles kon en mocht.” En op die manier vervelde ze van ­countrymeisje tot bonafide popster.