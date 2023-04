Hoe streamingdiensten cd-collecties de genadeslag geven

De cd, geboren als ‘compact disc’ in 1979, werd razend populair in het begin van de jaren tachtig, maar vandaag is het antiquiteit waar je ook nog eens een bestofte cd-speler voor moet zien te vinden. De bibliotheek van Izegem voelt de tanende interesse al langer en verkoopt dit weekend haar imposante collectie cd’s. Maar liefst 26.000 schijfjes, van klassiek tot metal, staan in de uitverkoop.

“Rond 1985 zijn we gestart met een vinylverzameling, die al lang is verdwenen, om midden jaren negentig de overstap te maken naar cd’s”, vertelt Bernard Derycke, die dertig jaar lang vooral het klassieke repertoire uitbouwde.

Na drie decennia valt het afscheid zwaar. Weemoedig onderwerpt hij een paar cd-doosjes aan een laatste inspectie. “Van Bach tot Monteverdi: we hadden alles. Of toch veel. Ook in blues en jazz hebben we altijd veel geïnvesteerd. Kijk, deze van Lowell Fulson: Classic Cuts 1946-1953 of The Vintage Years verzamelbox van B.B King”, toont Bernard.

“Ik zou ze allemaal zelf willen meenemen, maar ik heb thuis geen plaats meer. Bovendien heb ik sinds kort een streamingaccount. Minder charmant dan platen of cd’s, maar het aanbod is nog zoveel omvangrijker dan de collectie die hier staat.”

Streamingdiensten

Het is natuurlijk door die streamingdiensten dat de bib van Izegem minder ontleners heeft. “De daling is al een hele tijd bezig, met als eerste dieptepunt de komst van de computer en de mogelijkheid om muziek te rippen. Maar ook de coronapandemie was een opmerkelijk keerpunt”, zegt Bernard.

“Ik vermoed dat veel mensen toen de stap naar streaming hebben gezet. Wat jammer is, want we hadden een fijn contact met vaste klanten die nieuwsgierig grasduinden en zich graag door onze selectie lieten verrassen. Oudere mensen zochten eerder naar Nederlandstalige en Franse nummers, de jongere generaties naar pop en wereldmuziek.”

Ook in de de bib van Geel, Heist-op-den-Berg en in het Muntpunt in Brussel is de cd-collectie op de schop gegaan. In Muntpunt stond in 2021 zo’n 95 procent van de cd’s continu in de rekken. In Antwerpen houden ze de deur nog even op een kier. “De uitleencijfers van cd’s dalen jaar na jaar. Slechts 6 procent van de totale collectie wordt opgevraagd en amper 3 procent van de leden ontleent nog cd’s”, vertelt persverantwoordelijke Nadia De Vree. “We hebben geprobeerd om het tij te keren via themacollecties, lezingen en activiteiten, maar de cijfers bleven dalen. Vanaf dit jaar kopen we geen nieuwe cd’s meer aan, maar de oude collectie kan wel nog opgevraagd worden, alleen moet je op voorhand reserveren.”

Beeld vdi

In de Krook in Gent is de cd nog niet in het verdomhoekje beland. Net voor de coronapandemie werden er maandelijks 10.000 schijfjes uitgeleend. “Maar enkele jaren geleden zaten we nog aan 15.000 ontleningen per maand”, zegt directeur Krist Biebauw. “We doen de collectie niet van de hand, maar we kopen evenmin nieuwe cd’s. De hele collectie hebben we in open kast gezet. Ze wordt bewaard in ons magazijn en kan enkel via de catalogus geraadpleegd worden.”

Gevangenis

Atypisch geluid in de bibliotheek van Beveren, waar ze al meer dan vijf jaar een beperkte vinylcollectie hebben, en ook de verzameling cd’s niet wordt afgebouwd. “De uitleencijfers voor cd’s dalen al lang, maar we hebben nog altijd een publiek, en dat zijn zeker niet alleen oudere mensen. Er is een subcultuur van jonge mensen die het werk van een artiest volledig willen leren kennen, en dat lukt vaak via onze verzameling”, legt bibliotheekdeskundige Cindy Strijkers uit. “Maar de trouwste uitleners zitten in de gevangenis van Beveren. Zij mogen niet streamen en luisteren graag naar schlager, rock en metal. De lp-collectie focust zich dan weer op pop, folk en klassiek.”

Wie zijn slag wil slaan in de bib van Izegem zal dat snel moeten doen. Een cd krijg je mee voor 3 euro. “Vorige week zijn er al een paar spotters komen kijken”, waarschuwt Bernard. “Er zitten opnames tussen die moeilijk te vinden zijn, en bovendien is het toch een stukje erfgoed dat verdwijnt. Bitterzoete pil, als je het mij vraagt.”