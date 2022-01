Hoe ‘Scream’ alle horrorclichés door de mangel haalde

In de openingsscène van Scream wordt Drew Barrymore aan de telefoon warm gemaakt voor horrorfilms, waarna ze koud wordt gemaakt. De onvoorspelbaarheid van die scène – Barrymore is op dat ogenblik zowat de grootste naam in de generiek – zorgt dat de franchise in één klap onsterfelijk wordt.

Al net zo onvergetelijk als dat eerste bedrijf is het munchiaanse schreeuwmasker van de protagonist Ghostface: een door horrorklassiekers geobsedeerde moordenaar die in de buitenwijken van Woodsboro tieners terroriseert met een blinkend mes en macabere filmtrivia. Ghostface wordt de Freddy Krueger van de nineties. Even geinig als griezelig, en net zo gevat als geslepen.

Humor in de huiver

Het jaar is 1996. Gsm’s zijn voorlopig nog een bizar curiosum, deuren hoeven ’s nachts niet spontaan afgesloten te worden en horror is een doodlopend straatje ingeslopen. Dat is het decor waarin Scream tot leven komt. De humor in de huiver raakt in het begin van de jaren negentig goeddeels zoek, nadat slasherfilms een decennium eerder het onderste uit de kan hebben gehaald.

Ook regisseur Wes Craven is de weg kwijt. Hij verdiende zijn sporen in de horrorindustrie met bloederige lowbudgetfilms als Last House on the Left (1972) en The Hills Have Eyes (1977). Maar zijn grote commerciële doorbraak komt er met A Nightmare On Elm Street (1984), de eerste film in een uiterst lucratieve franchise rond de psychopatische droomdoder Freddy Krueger.

Met die Elm Street-films worden de geboden voor het slashergenre zowat in steen gebeiteld. Elke keer gaat het in zo’n slasherfilm over een maniakale sadist die op bloederige wijze aan het moorden slaat. Diezelfde filmconventies zullen de horrorfilms nadien evenwel beginnen uit te hollen: scenario’s worden akelig voorspelbaar en het genre verliest de aandacht van het publiek wanneer intelligente, zenuwslopende horror als Silence of the Lambs op het witte doek verschijnt.

Freddy Krueger in 'A Nightmare on Elm Street'. Beeld RTBF

Craven weet even niet van welk hout pijlen te maken, tot hij beseft dat de gewraakte conventies van de slasherfilm zich net zo goed ten dienste kunnen stellen van een parodie. Dat bewijst hij al in Wes Craven’s New Nightmare (1994) maar die film flopt. De tijd is nog niet rijp voor satire en metahumor. Dat is vijf jaar later wél zo met de postmoderne griezelko­medie Scream. De film groeit uit tot een heuse kaskraker, waarmee scenarist Kevin Williamson en Craven een revival van tienerhorror op gang trekken.

De maagd

Wat Scream in eerste instantie zo verfrissend maakt is dat griezelfanaat Williamson alle mogelijke horrorclichés op hilarische wijze door de mangel haalt. De sexy, overjarig ogende tieners in zijn verhaal, die het moordmysterie in hun dorpje moeten ontraadselen, zijn niet meer de naïeve boerenkinkels van weleer. Ze kennen de wetmatigheden van het slashergenre als hun broekzak, weten dus dat de politie altijd net te laat komt en dat het meisje dat maagd blijft de meeste kans heeft te overleven. Maar de moordlustige messentrekker in het verhaal blijkt minstens zo goed op de hoogte van de cinefiele conventies.

In deze ‘meta-slasher’ worden de wetten van het genre gedeconstrueerd en aanschouwelijk gemaakt. Je overleeft de dodelijke aanvallen niet als je seks hebt, alcohol drinkt of drugs gebruikt. Je zult de film evenmin overleven wanneer je eventjes weggaat met de boodschap “Ik ben zo terug” of met een iel stemmetje piept “Wie is daar?”.

Iedereen is ook een verdachte in deze whodunnits, wat op haast onnozele wijze zal worden geëxploiteerd in de Scream-franchise. De stuntelende dader, die tijdens zijn moorddadige raid een geducht pak slaag krijgt in elke moordscène, drijft ook de spot met de gewoonlijk bovenaardse krachten van de aartsschurk in slasherfilms.

Regisseur Wes Craven en Drew Barrymore in 1996. Beeld Canal+

Andere regisseurs

Volgende week komt de vijfde Scream uit. Of die de horrorwereld even vrolijk zal opschrikken, is nog de vraag. Maar dat Scream wordt geëerd als een moderne mijlpaal staat buiten kijf. In deze sequel keren veel acteurs uit de vorige films terug, onder wie Courteney Cox, David Arquette en hoofdrolspeelster Neve Campbell. In de regiestoel is er wel een grote verschuiving. Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett nemen de honneurs waar, aangezien Craven in 2015 overleed.

“We waren bang om het zonder Craven te doen”, gaf Campbell onlangs toe aan comicbook.com. “Hij was de meester én de reden dat deze films zo fantastisch waren. Maar Bettinelli-Olpin en Gillett schreven ons dat ze regisseur werden vanwege Craven. Het is écht hun wens om zijn nalatenschap te eren.”

Wat ook helpt voor de Scream-franchise is dat huiver en horror momenteel een renaissance beleven. Niet eens in de dagelijkse realiteit van een pandemie, maar ook in moderne klassiekers als It Follows (2015), Get Out (2017) en Hereditary (2018).

Scream schudde de horrorwereld duchtig op door helden te creëren die niet als makke schaapjes naar de slachtbank werden gevoerd en door de voorspelbaarheid in horror links te laten liggen. “Craven hertekende het filmlandschap minstens tweemaal”, gelooft Jordan Peele, regisseur van Get Out en Us, die zich overigens waagt aan een remake van Cravens horrorklassieker The People Under the Stairs. “Hij schreef de tafels met de tien geboden in Nightmare, de andere keer met Scream. In beide gevallen moet je die geboden eren.”