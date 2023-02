Hoe oude hits leiden tot nieuwe hits (maar daarom niet tot de vetpot)

‘I Ain’t Worried’ van OneRepublic was vorig jaar het lied dat met geen hamer uit het hoofd was te slaan en werd een succes om dezelfde reden als ‘Young Folks’ van Peter Bjorn and John in 2007: die verdomde fluitriedel. De gelijkenis is treffend, al is de melodie genoeg gemanipuleerd om de Amerikaanse supermarktpopgroep van diefstal te betichten. En toch: volgens de credits strijken Peter Morén, Björn Yttling en John Eriksson een percentage op als co-songwriters van ‘I Ain’t Worried’.

Er is in dit geval sprake van een interpolatie, ook wel bekend als een sample replay, waarbij artiesten een bestaande melodie, songtekst of riff kneden tot iets wat minder – en soms zelfs niet – herkenbaar wordt. Een interpolatie is niet hetzelfde als een sample, wat in se niet meer is dan knip-en-plakwerk van een originele opname. David Guetta en Bebe Rexha scoorden eind vorig jaar een nummer 1-hit met een interpolatie van clubhit ‘Blue (Da Ba Dee)’ van Eiffel 65. Ook zij erkenden waar de mosterd vandaan kwam: de Italiaanse schrijvers van het originele lied zijn netjes opgenomen in de credits en cashen dus (een deel van de) royalty’s.

‘7 Rings’ van Ariana Grande is vrijwel een kopie van ‘My Favorite Things’ uit The Sound of Music. Ava Max ging al aan de haal met ideeën van Abba, Bonnie Tyler en Aqua. Je kan daarnaast niet naar Selena Gomez’ ‘Bad Liar’ luisteren zonder er ‘Psycho Killer’ in te horen. Charli XCX, Nicki Minaj, Beyoncé en nu dus ook de Brusselse rapper Hamza met een vette knipoog naar ‘Lady’ van Modjo: er rust geen taboe op stijlvol stelen.

Central Cee heeft een streaminghit gescoord met een nummer dat gebaseerd is op ‘Let Her Go’ van Passenger. Beeld Koen Keppens

Nieuwe hits maken van oude hits lijkt een recent fenomeen, maar het gebruik van interpolatie is ouder dan sampling, dat in de jaren 80 verbonden was met hiphop en rap en zich later over andere genres verspreidde. Het gaat echter niet zozeer over dat manier waarop melodieën worden gerecycleerd, wel om het feit dat de termen ‘succes’ en ‘originaliteit’ steeds moeilijker te rijmen vallen.

In 2021 kopte Rolling Stone: ‘The big business of interpolating old songs for new hits’. In de zomer van dat jaar organiseerde onafhankelijke muziekuitgeverij Primary Wave – eigenaar van de publicatierechten van onder meer Prince en Bob Marley – zelfs een songschrijverkamp waar enkel met bestaande composities gewerkt werd, daar waar zulke kampen tot dan dienden om from scratch hits te schrijven.

175 percent aan royalty’s

Recycleren is het nieuwe normaal, al krijgen sommige artiesten de wind van voren wanneer ze leentjebuur spelen en er niet voor uitkomen. Olivia Rodrigo, de koningin van de interpolatie, werd naar de galg geleid omdat haar single ‘Good 4 U’ elementen van ‘Misery Business’ van Paramore bevat, al kende ze de credits niet toe. Nadat de kritiek aanhield, zag ze zich genoodzaakt om bedenkers Hayley Williams en Josh Farro royalty’s te laten uitkeren, wat het duo intussen meer dan een miljoen opleverde.

“Zo werkt rock-’n-roll nu eenmaal. You take the broken pieces of another thrill and make a brand new toy. Dat deed ik zelf ook”, verdedigde Elvis Costello haar nadat het online de ronde deed dat Olivia Rodrigo een riff van hem had gestolen. De ellende die het gebruik van interpolatie de Amerikaanse zangeres heeft opgeleverd, zegt echter veel van het belang van het fenomeen binnen de hedendaagse popmuziek.

Je kan niet naar Selena Gomez’ ‘Bad Liar’ luisteren zonder er ‘Psycho Killer’ in te horen. Beeld EPA

Interpolatie is zowel voor de maker als de inspiratiebron een interessant gegeven. “Beter goed gejat dan slecht verzonnen”, zoals de leuze luidt. In de popmuziek geldt tegenwoordig de regel: oude successen leiden tot nieuwe successen. Ook de originele artiest heeft er bovendien baat bij: ze bereiken een nieuwe, jongere doelgroep én strijken tegelijk royalty’s op.

Het is immers niet omdat je een melodie vervormt, met andere instrumenten inspeelt of opnieuw opneemt dat je geen copyright claims kan verwachten. “Aan de rechthebbende(n) van de betrokken song moet toestemming gevraagd worden”, zegt Johan P. Berckmans, manager van Clouseau. In 2019 maakten Dimitri Vegas & Like Mike met de Nederlandse rapper Frenna een versie van ‘Daar gaat ze’. “Ik vind het geweldig dat jongere generaties op deze manier het nummer horen. Maar de versie zelf vind ik helemaal niets”, zei Kris Wauters daarover op het Nederlandse Radio 5.

Ondanks de matige ontvangst bevestigt het team van Hans Kusters Music, de uitgever van Clouseau, dat alles volgens de regels is verlopen. Hoeveel percent ze van de royalty’s opstrijken, zeggen ze echter niet. “Er is geen passende sleutel voor”, klinkt het. “Je moet dit geval per geval bekijken.” Wie ‘The Way I Are’ van Bebe Rhexa bestudeert, herkent flarden uit ‘I Wanna Dance With Somebody’ van Whitney Houston. “30 percent van de royalty’s gaat naar de originele schrijvers”, zei Rhexa tegenover Vulture. “Daar kan ik mee leven, vooral als je hoort dat rechthebbenden soms 100 percent eisen.”

De Britse singer-songwriter Imogen Heap, wier muziek voortdurend wordt geïnterpoleerd, zegt in Vulture meestal 50 percent te vragen. “Zolang ze de credits maar toekennen”, klinkt het. Chuck D van Public Enemy heeft dan weer weet van een verhaal waar 175 percent van de royalty’s – 100 percent van de song in kwestie, plus 75 van een ander nummer – geëist werd.

Succes scoren op de kap van een ander is iets van deze tijd en wordt steeds meer getolereerd. Zolang je er maar voor betaalt.