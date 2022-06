Hoe Kaoma’s ultieme zomerhit ‘Lambada’ uitmondde in bedrog, plagiaat en moord

In 1989 deed Lambada van Kaoma zelfs de stijfste harken met de heupen schudden. De zomerhit werd helaas overschaduwd door bedrog, plagiaat en moord.

De verboden dans, zo noemden slimme marketeers de lambada in 1989. Een dans zo hitsig dat hij de beoefenaars ervan ontembare vleselijke lusten zou bezorgen. De katholieke kerk huiverde ervan, zo klonk het. In de jaren 30 zou de Braziliaanse dictator Getúlio Vargas de dans als immoreel hebben bestempeld. Het bleken geruchten die aangedikt werden in functie van de marketing rond de lambada. Met succes. Nadat Kaoma met zijn versie van ‘Lambada’ de wereld had overspoeld, volgden er films zoals Lambada en The Forbidden Dance, in wezen afkooksels van Dirty Dancing die hongerig inspeelden op de hype.

Na de films kwam de modetrend: ultrakorte mini­rokjes zoals ze in Kaoma’s videoclip werden gedragen. Dansclubs plaatsten de lambada likkebaardend op het curriculum, latinobandjes voegden de song aan hun repertoire toe, ook al hadden velen van hen bedenkingen bij de authenticiteit van het liedje.

Die scepsis was terecht. De dans lambada – het woord betekent zoveel als ‘ritme met een stevige beat’ – wortelt in een lange traditie van Braziliaanse dansen zoals forró, samba, carimbó, maxixe (ook wel de Braziliaanse tango genoemd) en de merengue uit de Dominicaanse Republiek.

De muziek kende daarentegen een veel minder organisch ontstaan. In 1981 schreef de Boliviaanse folkgroep Los Kjarkas het liedje ‘Llorando se fue’, gebaseerd op een stokoude melodie uit de Andes. Het werd een hit in Bolivia en er vloeiden een pak covers uit voort. Zoals die van de Peruviaanse cumbiaband Cuarteto Continente die in ’84 het ritme de hoogte injoeg en er accordeon aan toevoegde. Twee jaar later scoorde ene Marcia Ferreira een hit met een Portugese vertaling van die versie.

Tekstueel is ‘Lambada’ geen hoogvlieger. ­Ferreira zingt er over de treurnis na een gebroken relatie en vraagt de luisteraar met haar te dansen over het strand onder de zon, genietend van een liefdesfantasie. “Chorando se foi quem um dia só me fez chorar”, klinkt het, oftewel: “Nu is hij weg, de enige man die mij ooit aan het huilen heeft gebracht.”

Tragiek

De lepe Franse liedjesschrijver Olivier René Marie Lamotte d’Incamps kende het liedje goed. Hij was een fervent bezoeker van de stad Porto Seguro, alwaar iedereen de lambada danste in de hipste clubs. Hij rook een hit. Samen met platenbaas Jean Karakos creëerde hij een multiculturele band, Kaoma, die Ferreira’s hitje noot voor noot kopieerde. De fotogenieke Frans-

De Braziliaanse zangeres Loalwa Braz werd aangesteld als frontvrouw. “Danca Lambada!” roept ze vlak voor de outro van het liedje, wat de song op geheel knullige wijze linkt aan de dans.

Een exotische videoclip, gefilmd op een strand in Bahia, met twee schattige, lambada dansende kinderen, bleek de kers op de taart. Het team van

d’Incamps lanceerde ‘Lambada’ eerst in Frankrijk, daarna in de latinoscenes van Europa en Amerika. In de credits van het nummer zette d’Incamps alleen zijn eigen naam, met de nodige rechtszaken wegens plagiaat tot gevolg. De royalty’s werden uiteindelijk herverdeeld onder de oorspronkelijke auteurs.

Na de wereldroem volgde de tragiek. Kaoma bleef een onehitwonder en doofde uit na twee albums. Met de zangeres Loalwa Braz liep het dramatisch af: ze worstelde met kanker, kreeg doodsbedreigingen en stopte gedesillusioneerd met zingen. In 2017 werd ze vermoord tijdens een roofoverval in haar huis in Rio de Janeiro. Ze werd 63.