Hoe Jimi Hendrix een hit scoorde met een kam, wat zilverpapier en dubbelzinnige teksten

“You’re just like crosstown traffic / So hard to get through you”, zong Jimi Hendrix in 1968 over een gewillige maar hardleerse nimf in één van de meest funky songs uit zijn catalogus. “I don’t need to run over you / All you do is slow me down / And I’m trying to get on the other side of town.”

‘Crosstown Traffic’ staat bol van seksueel innuendo zoals je dat ooit hoorde in oude bluessongs. Denk aan Bessie Smith die “I need a ­little sugar in my bowl / I need a little hot dog on my roll” zong. Of Bo Carter die doodleuk “Let me put my banana in your fruit basket, then I’ll be satisfied” croonde. Voornoemde artiesten hadden hoegenaamd geen gastronomische ambities, laat staan dat zij als invloedrijke foodies door het leven gingen. Ook in de sixties dienden rocksterren zoals Jimi Hendrix op hun tellen te passen voor censuur, ondanks de uit haar voegen barstende hippiecultuur die een open geest en seksuele vrijheid propageerde.

Hendrix zocht zijn heil bijgevolg in metaforen. “I’m not the only soul who’s accused of hit and run”, zong hij schalks in ‘Crosstown Traffic’ en hij voegt er geestig genoeg deze aan toe: “Tire tracks across your back, I can see you had your fun”. Jimi en zijn stalkster waren uit hetzelfde hout gesneden, zo blijkt. In ‘Crosstown Traffic’ gaat hij de double entendres met tonnen branie te lijf. Ook al haatte hij zijn eigen stem.

“In de studio waren we voortdurend aan het bekvechten over waar in de mix Jimi’s zang hoorde te landen”, herinnert Hendrix’ producer Chas Chandler het zich in de BBC-documentaire Classic Albums: Electric Ladyland. “Hij wilde zijn stem altijd in de mix begraven terwijl ik ze op de voorgrond wilde zetten. ‘Ik heb een verschrikkelijke stem’, zei Jimi altijd. Ik zei dan meestal: ‘Je hebt misschien een verschrikkelijke stem, maar ze heeft wel een fantastisch ritme.’ Zo kreeg ik meestal mijn zin.”

Kazoo

‘Crosstown Traffic’, dat Hendrix in 1967 in de Londense Olympic Studios tijdens een opnamesessie voor het Electric Ladyland-album tevoorschijn toverde, was weliswaar een buitenbeentje. Zo beschouwde Hendrix het zelf ook en hij was not amused toen zijn platenfirma het nummer als single uitbracht. Neemt niet weg dat er een hoop geinige weetjes rond de ­opname ervan circuleren. Zo zou de donderende ragtime-­achtige piano in het liedje zowaar van Hendrix’ hand zijn geweest, nadat producer Eddie Kramer hem het jazzy loopje zou hebben voorgespeeld.

De legendarische, erg herkenbare achtergrondzang in het refrein was dan weer een spontaan ideetje van Hendrix. Hij had zijn maat Dave Mason, gitarist bij de Britse rockband Traffic, uitgenodigd in de studio en vond het grappig om hem de hoge, luid stem in het refrein te laten zingen: geen wonder dat die “traffic!” er zo enthousiast uitkomt.

Het refrein van ‘Crosstown Traffic’ miste naar Hendrix’ gevoel nog een manische kwaliteit die de wanhoop vertolkt van iemand die een ongewenste aanbidster diets probeert te maken dat ze even ondoordringbaar is als een verkeersopstopping in het midden van een grootstad. Dus vroeg Hendrix aan zijn band: “Heeft er iemand een kam bij, jongens? En geef me ook wat zilverpapier.”

De zelfgemaakte kazoo die hij met die kam en het strak gespannen zilverpapier fabriceerde, bracht een nerveus getoeter voort dat Chandler synchroon liet lopen met de leadgitaar. Resulaat: een iconisch refrein en één van de meest catchy psychedelische funksongs uit de sixties.