‘Hoe het ideale atelier eruitziet? Een tafel, een stoel en een paar boeken’

Gaat u iedere dag naar uw atelier?

“Ik werk altijd thuis. Ik heb nooit een atelier gehad, ik werk in de huiskamer, de keuken. Ik heb met mijn gezin in Sint-Kornelis-Horebeke gewoond; als daar iets gedaan of geschilderd moest worden, deden we dat in de garage of in de schapenstal van de buurman.”

“Het sigarenkistje in Gent, dat nu in het MSK staat, was het resultaat van een leerproces van vele jaren; ik bestudeerde de antropologie, kosmogonie, neuropsychologie, maar ook schimmels, ecologie, anatomie, biologie. Het Latijnse woord voor doos is arca, en zo kom je op de ark van Noach: een doos op een boot waar alles in zit.”

Hoe laat vertrekt u naar uw atelier, en hoe: te voet, per fiets, openbaar vervoer of auto?

“Omdat ik thuis werk, ga ik nergens naartoe. Ik kan overal werken: op zolder, in een kelder, in elke kamer in het huis.”

Houdt u vast aan bepaalde rituelen in uw atelier? Muziek of juist stilte?

“De laatste weken was het stil, maar als ik aan het knippen ben, zet ik het liefst de radio aan, en luister ik naar Klara. Liever geen praatprogramma, dat leidt alleen maar af, maar wel muziek, klassiek of een beetje jazz.”

Hoe belangrijk is licht voor u?

“Licht is voor mij niet belangrijk. Meestal zijn de ramen dicht, en ook de gordijnen toe.”

Hoe gaat u te werk? Begint het werk pas op het moment dat u uw atelier betreedt of gaat het werk altijd en overal door?

“Ik werk altijd en overal door, het is een soort bloedsomloop. Ik sta vroeg op, zo rond halfzes in de ochtend, en werk dan tot halfvijf in de middag. Dat hing ook altijd samen met de leeftijd van de kinderen: van school halen, koken.”

Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld per dag in uw atelier?

“Ik ben gemiddeld meer dan tien uur in het atelier, maar niet constant.”

Is het atelier een heilige plek?

“Nee, niet speciaal. Voor de kinderen was het sigarenkistje een speelplek. Die stond in een oude kloostertuin, dat was in de periode van 1997 tot 2017, ik ben daar weg sinds ik gescheiden ben. De binnenkant van het kistje – dus alles wat met het werk samenviel – is door mij geschonken, de buitenkant is gemaakt door het MSK.”

Ontvangt u er bezoek, van verzamelaars, curatoren of collega-kunstenaars?

“Huis en atelier zijn altijd door elkaar gelopen. Het huis waar de sigarenkist in de tuin stond was eigenlijk een keukenhuis, die plek was hoofdbestanddeel, waar alles gebeurde; eten, koken, samenzijn.”

Wat is het mooiste atelier dat u ooit heeft gezien?

“De plek van monnik Johan Mendel, de grondlegger van de erfelijkheidsleer. Die woonde in het Sint Thomas klooster in Brno, in Tsjechië, waar hij een eenvoudige cel bewoonde. Hij kon daar op een heel bescheiden manier iets groots creëren. De ruimte maakt voor mij dus niet uit, die hoeft niet per se van een kunstenaar te zijn. Ik kan ook genieten van handwerklieden, van een schrijnwerker of een smid, mensen die fijne dingen kunnen maken.”

Hoe ziet het ideale atelier eruit?

“Een tafel, een stoel en een paar boeken. Al mijn werk gaat direct naar de Zeno X-galerie in Antwerpen, het wordt door hen opgehaald en ingekaderd. Dan is mijn huis weer leeg.”

