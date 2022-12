Hoe het begint en eindigt :de beste podcasts van het moment

Vliegtuigramp

Begin oktober was het dertig jaar geleden dat er een vliegtuig neerstortte in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer. Achteraf werd duidelijk, dankzij het werk van enkele journalisten, dat er van alles mis was met de noodlottige vlucht. Zo was de verplichte cockpitrecorder onvindbaar, bleek de lading gevaarlijk te zijn en probeerde de overheid een en ander onder de mat te vegen. De KRO-NCRV liet een fictiereeks maken over de zaak, Rampvlucht, en in de gelijknamige podcast komen de echte journalisten aan het woord. Die staat dus al een tijdje online, maar is een aanrader om in te halen voor iedereen die een boon heeft voor ongelooflijk verhalen die echt gebeurd zijn.

Rampvlucht, op alle podcastplatformen

Goed leven

In Famous & Gravy hebben twee vrienden het niet over voetbal of muziek, maar over bekende doden. Ze lezen een in memoriam en duiken zo diep als ze kunnen in het leven van de aflijvige. Om telkens weer dezelfde vraag te beantwoorden: zouden we dat bestaan hebben gewild? Het levert geanimeerde gesprekken op over het leven en de kwaliteit ervan.

Famous & Gravy, op alle podcastplatformen

Vanuit de buik

Tussen zwanger willen worden en een gezond kind baren kunnen veel obstakels, taboes en ongemakkelijke gesprekken zitten. Net daarom valt het op hoe ongedwongen vroedvrouw Evy De Bock met haar gasten praat over zwangerschap bij lesbische koppels, postnatale depressies, onderwaterbevallingen en wat er door je heen gaat als je kind de geboorte niet overleeft.

Buikgewoel, op alle podcastplatformen