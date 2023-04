Hoe een schoenendeal de sportwereld veranderde, en de aftrap betekende voor de sneakercultuur

In 1984 sloten Nike en Michael Jordan een deal die de sportwereld veranderde en het begin was van de sneakercultuur. De film AIR toont het verhaal achter die deal, die uiteindelijk miljarden dollars waard bleek. ‘Sport wordt alsmaar belangrijker in de vrijetijdsindustrie.’

250.000 dollar, een eigen schoen en een percentage op elke verkochte Jordan-schoen. Om Michael Jordan te verleiden om zijn handtekening onder een contract te zetten toen hij de overstap naar de NBA maakte, had Nike veel geld veil. Het sportmerk was toen immers de underdog: Converse was marktleider en had grote namen als Larry Bird en Earvin ‘Magic’ Johnson onder contract, Adidas was de grote favoriet om Jordan vast te leggen. Het lucratieve Nike-pakket en de overtuigingskracht van een Nike-marketeer en Jordans moeder – althans volgens de film, in realiteit zou zeker zijn manager een veel grotere rol gespeeld hebben – deed het kantelen.

De deal is nu, net geen veertig jaar later, nog altijd een mijlpaal in de wereld van de sportmarketing. En hij is veertig jaar later nog altijd exemplarisch voor de aanpak van Nike, zegt hoogleraar sportmarketing Wim Lagae (KU Leuven).

“Nike heeft altijd ingezet op productinnovatie – denk aan de waffle-zool – en had een ongebreideld geloof in individuele sponsoring. Adidas deed dat laatste ook wel, maar zette ook veel in op het sponsoren van evenementen zoals het WK voetbal. Nike deed dat niet. ‘I am Phil Knight and I hate advertising’, zei de Nike-oprichter ooit toen hij hun reclamebureau binnenstapte. Dat vat het zowat samen: de sporters die Nike dragen, zijn de beste reclame. Dat zie je vandaag ook nog, bijvoorbeeld bij de pogingen van Eliud Kipchoge om de marathon onder twee uur te lopen.”

Ben Affleck als Phil Knight in 'AIR'. Beeld AP

Een derde pijler in de Nike-strategie is dat het altijd al meer wou zijn dan een sportmerk. “Men maakt er een lifestylemerk van waar men andere productcategorieën aan toevoegt”, zegt Lagae. “Het zijn niet alleen schoenen, het gaat om een hele lijn. En men maakt er ook een verhaal rond.”

Dat toont ook AIR, als men het eerste ontwerp van de – ondertussen legendarische – Air Jordan 1’s toont. Te veel rood naar de normen van de NBA, maar de boete die daaraan vasthangt zou Nike met plezier betalen. Controverse verkoopt.

“Dat zag je enkele jaren bijvoorbeeld ook bij Colin Kaepernick (de knielende American footballspeler en Black Lives Matter-activist, JDB)”, zegt Lagae. “Nike wist dat daar controverse over zou komen, maar wist ook dat er een grotere doelgroep was die vond dat Nike zo zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nam. Bij Nike moet je altijd die urban doelgroep van 13- tot 30-jarigen voor het oog houden. Dus zette Nike er gewoon mee door. Meer zelfs: in de Nike-community circuleren tips over hoe ze het best Nike-schoenen verbranden als ze dat per se toch wilden doen. Dat rebelse, non-conformistische blijft in het merk-DNA zitten.”

GOAT

Michael Jordan mag dan niet meteen de grote rebel zijn – hij kreeg lange tijd veel kritiek omdat hij zich te weinig uitsprak over sociale thema’s of racisme –, de deal uit 1984 legde noch hem, noch Nike windeieren. Op het basketbalveld, maar ook steeds meer ernaast: de Jordans zijn een ijkpunt in het ontstaan van de sneakercultuur.

Op het einde van AIR worden enkele cijfers bovengehaald die dat illustreren: na het eerste jaar van Jordan in de NBA verkocht Nike voor 162 miljoen dollar aan Air Jordans. De Air Jordan-divisie van Nike genereert al jaren lang miljarden dollars omzet. Vorig jaar alleen al bedroeg die 5,1 miljard dollar, 70 procent meer dan in 2020.

Dat Nike en Jordan nog steeds zoveel verkopen en een sterk merk blijven, ook al hing MJ de basketbalschoenen ondertussen al twintig jaar geleden aan de haak, toont dat het huwelijk tussen beide nog altijd even sterk is als bijna veertig jaar geleden.

Michael Jordan tijdens zijn jonge jaren, met zijn iconische Air Jordans aan zijn voeten. Beeld ar

Er blijven nieuwe producten op de markt komen – er zijn ondertussen een kleine veertig soorten Air Jordans – en de marketingmachine blijft op volle toeren draaien. Dat bewijst AIR, ook al kwam de film tot stand zonder medewerking van Nike. Dat toonde enkele jaren geleden ook The Last Dance, de fenomenele Netflix-documentaire reeks over het laatste jaar van Jordan bij de Chicago Bulls.

“Sport blijft een hoeksteen van de vrijetijdsindustrie en dat blijft alleen maar groeien”, geeft Lagae aan. “Je ziet overal belevingscentra opduiken, ook rond het sportverleden. Die nostalgie blijft belangrijk: verhalen worden steeds maar afgestoft. En bij Jordan speelt ook mee dat hij volgens veel sportkenners nog altijd de GOAT is, de Greatest of All Time. Zijn legende wordt alleen maar groter.”

Dat laat zich ook voelen in de prijzen. Mede door The Last Dance kreeg de populariteit van de Jordan-schoenen een stevige boost en schoten de prijzen van oude modellen de hoogte in, verklaarde Robert Franks van Kick Game, een shop voor oude en exclusieve sneakers, in The Guardian.

“We gingen van acht naar 180 werknemers in anderhalf jaar tijd. De omzet steeg van 1,9 miljoen naar 45 miljoen pond (51 miljoen euro, JDB). Iets meer dan de helft daarvan kwam van Jordans.”

Het duurste paar Jordans werd in 2021 door Sotheby’s geveild voor net geen anderhalf miljoen dollar. Waanzinnig veel geld, maar hetzelfde veilinghuis verkoopt momenteel zes paar basketbalschoenen die Michael Jordan heeft gedragen tijdens verschillende NBA-kampioenschappen. Verwacht wordt dat die veiling alle records zal kloppen en tussen 2 en 4 miljoen dollar zal opbrengen. Per paar.

AIR speelt nu in de bioscoop.