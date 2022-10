Hoe een nieuwe mensensoort ontdekt werd en andere luistertips

In de schaduw

Als u Lolita leest, denk dan eens aan de vrouw van Vladimir Nabokov. Zonder haar tussenkomst was het fameuze boek niet op uw schoot geëindigd, maar in het haardvuur. Zo heeft Significant Others een pak verhalen te vertellen over partners, vrienden of familieleden van beroemdheden die op ongemerkte wijze de geschiedenis hebben veranderd. Véra Nabokov is trouwens niet de enige ondergewaardeerde echtgenote in de reeks: ook over Sophia Tolstoy, Mary Lincoln en Kasturba Gandhi valt meer te vertellen dan de geschiedenisboeken vandaag doen. Alle opgevoerde mensen krijgen trouwens twee afleveringen: een beknopt hoorspel over hun leven en een interview met een kenner.

Significant Others, te beluisteren via de verschillende platformen

Grote ontdekking

De prijs voor meest onverwachte pitch van de week gaat naar ‘Ashley Judd vertelt je in tien minuten hoe een nieuwe mensensoort werd ontdekt’. Discovering Us is gebaseerd op het gelijknamige boek, waarin journalist-archeoloog Evan Hadingham de belangrijkste inzichten over de homo sapiens en zijn voorouders samenvat. Perfect om te bingen in uw luistergrot.

Discovering Us, te beluisteren via de verschillende platformen

Gek kleurboek

Daan Windhorst kocht per ongeluk een absurd slecht kleurboek voor zijn vriendin, met een cover vol spelfouten en gepixelde prenten. Het intrigeerde hem zo dat hij samen met Nikki Dekker naar de auteur ging zoeken en zich verdiepte in de wereld van de kleurplaat. Wie is Emmy? kon strakker gemonteerd worden, maar barst wel van oprechte verwondering.

Wie is Emmy?, te beluisteren via de verschillende platformen