Hoe een nachtelijke booty call aan de basis lag van Chris Isaaks wereldhit ‘Wicked Game’

Het laatste wat Chris Isaak nodig had, was een ballad. In 1989 raadden platenfirma’s en managers de Amerikaanse zanger aan het eens over een andere boeg te gooien. Isaak was dan misschien een lievelingetje van de muziekpers, zijn eerste twee albums braken commercieel geen potten. Zijn satijnen americana en Roy Orbison-achtige liefdesliedjes stonden haaks op de schuimbekkende hardrock waar de radiozenders op aasden. Guns N’ Roses en Aerosmith domineerden. De populaire songwriters heetten Michael Bolton en Phil Collins.

Maar Isaak had een lief, zweverig liedje geschreven dat ‘Wicked Game’ heette, “over je aangetrokken voelen tot mensen die niet noodzakelijk goed voor je zijn”. Tijdens concerten raakte het een gevoelige snaar bij het publiek. “Telkens als we het speelden, spitsten de mensen de oren”, vertelde Isaak ooit. “Ik wist dat het potentieel had, hoewel het nooit op de radio te horen was, dus vroeg ik mijn platenlabel geld voor een videoclip. Hun antwoord was: ‘Dit is niet het jaar van de gitaarballads, vergeet het maar.’”

Isaaks redder in nood was een eigenzinnige cineast die een liedje zocht dat als een rode draad door zijn nieuwe film Wild at Heart zou kronkelen: David Lynch. De film won in 1990 de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes en gaf ‘Wicked Game’ een enorme boost. Plots was er wél budget voor een videoclip: eentje waarin supermodel Helena Christensen halfnaakt met Isaak over een strand dartelt en hem omhelst in stomende close-ups. “Ze deed meesterlijk alsof ze me zag zitten”, verklapt een schalkse Isaak. “In werkelijkheid rilde ze van de kou door de emmers ijskoud zeewater die de crew over haar kieperde en de ijzige zeebries die over onze huid sneed. Het lijkt allemaal heel romantisch maar wanneer ik haar in mijn armen hield, was dat vooral om haar warm te houden.”

Booty call

Amoureus verlangen was niet toevallig ook de drijfveer voor ‘Wicked Game’. Een nachtelijke booty call lag aan de basis van de tekst. “Een meisje dat ik eigenlijk niet vertrouwde, belde me op en vroeg of ik zin had om te ‘praten’. Een eufemisme, in dit geval. Eigenlijk zei ze: ‘Ik wil de hele nacht met je praten, zoveel tot je niet langer kunt rechtstaan.’”

Isaak nodigde haar uit, maar zodra hij de telefoon neerlegde, twijfelde hij. Ik ga in de problemen raken, dacht hij. “She’s a wildcat. Ik kom hier niet levend uit.” Met een bang hart nam hij plaats aan tafel en schreef ‘The world was on fire and no one could save me but you’, de eerste regel van ‘Wicked Game’. De rest van de song volgde vanzelf. Het liedje was klaar toen de deurbel rinkelde. “Ze was eerst wat geïrriteerd omdat ik enthousiaster was over het liedje dan over haar komst”, aldus Isaak. “Yes, you’re gorgeous baby, maar luister naar deze song.” Al herpakte de zanger zich snel, bekende hij aan Rolling Stone: “Veel gitaar heb ik die nacht niet meer gespeeld.”

Toch was het een spookachtig galmende gitaar die ‘Wicked Game’ wereldroem bezorgde. Meer bepaald de twee echoënde noten die Isaaks kameraad Calvin Wilsey bedacht en die de instrumentale versie van het liedje zo goed lieten versmelten met David Lynchs unheimliche Wild at Heart. “Toch gek voor een liedje dat ik op een verloren nachtelijk moment schreef”, aldus Isaak. “En waarin eerst niemand geïnteresseerd was. Ach, toen The Beatles opkwamen, zei iedereen dat bluesy gitaarbandjes passé waren.”