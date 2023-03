Hoe een kogelregen tot een wereldhit kan leiden: het verhaal achter ‘In Da Club’ van 50 Cent

Al wie ooit ‘Go shawty, it’s your birthday!’ zong om iemand een gelukkige verjaardag te wensen, mag daarvoor 50 Cent bedanken. Hij bracht in 2003 immers ‘In Da Club’ uit.

Een week voor de New Yorkse rapper 50 Cent, echte naam Curtis James Jackson III, met Beyoncé een videoclip zou opnemen voor het nummer ‘Thug Love’, kreeg hij negen kogels in zijn lijf. Négen! In 2000 knalde ene Darryl Baum hem overhoop, vlak bij het huis van zijn grootmoeder in Queens. Baum was een handlanger van de New Yorkse drugkoning Kenneth McGriff, wiens misdaden 50 Cent had beschreven in zijn nummer ‘Ghetto Quran (Forgive Me)’. 50 Cent hield er wonden in zijn benen, armen, handen en borst aan over, maar ook littekens in zijn gezicht en een spraakgebrek. Toen hij na 13 dagen ziekenhuis opnieuw onder de levenden verscheen, had hij inspiratie voor een meesterwerk.

‘Been hit with a few shells / but I don’t walk with a limp’, rapt 50 Cent stoer in zijn doorbraakhit ‘In Da Club’, ook al gaf hij in interviews na het incident toe dat hij aan voortdurende angstaanvallen leed. Maar twintig jaar geleden was praten over doodsangst en mentale gezondheidsproblemen allesbehalve een verstandige zet in de hiphopindustrie. Machismo, arrogantie en onaantastbaarheid regeerden het muziekgenre.

Geen wonder dat de schietpartij breed uitgesmeerd werd in de persteksten die zijn album Get Rich or Die Tryin’ moesten verkopen. Op die monumentale rapplaat staat ook de track ‘Many Men (Wish Death)’, waarin hij met een hallucinante nonchalance rapt over het feit dat er op elke straathoek een vijand met een geladen revolver staat te wachten. ‘Now these pussy niggas putting money on my head / Go on and get your refund motherfucker, I ain’t dead’, klinkt het.

De 50 Cent die na de negen kogels het ziekenhuis verliet, zat nochtans even in zak en as. Zijn platenlabel had zijn contract beëindigd vanwege zijn gewelddadige teksten en schimmige connecties in het criminele milieu – hij had een verleden als crackdealer. De goddelijke tussenkomst die 50 het sterrendom in zou katapulteren kwam van Eminem, die hem voorstelde aan superproducer Dr. Dre. Van Dre kreeg 50 een beat cadeau die eigenlijk was bedoeld voor de rapgroep D12, de posse waartoe Eminem behoorde, maar die jongens wisten niet wat ze met de dreunende bombast moesten aanvangen.

Stevie Wonder

Naar verluidt vroeg ‘Fiddy’ meteen om een pen en blocnote bij het horen van de beat. De iconische intro ‘Go shawty, it’s your birthday’, die millennials nog altijd ongegeneerd op verjaardagsfeestjes scanderen, leende hij bij de rapgroep 2 Live Crew. In een uurtje stond de tekst op papier. “I smacked the shit out of the park”, zo zei 50 Cent.

Dr. Dre en zijn kompanen Mike Elizondo en DJ Quik, die met hun minimalistische beat, apocalyptische synthpulsen en dreigende gitaarriff een nummer over misdaad en geweld hadden verwacht, waren aangenaam verrast toen bleek dat 50 er een heus party-anthem van had gemaakt. “Er is elke dag wel iemand jarig”, zo verklaarde de rapper het succes van ‘In Da Club’. “Bij deze heeft de wereld welgeteld drie verjaardagsliedjes: ‘Happy Birthday To You’, ‘Happy Birthday’ van Stevie Wonder… en het mijne.”