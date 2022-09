Hoe een klein Frans dorpje een echte Rembrandt ontdekte, verloor en terugwon

In het kleine Franse dorpje Mas d’Agenais vierden dorpelingen een weekend lang feest voor de terugkeer van hun eigen Rembrandt. Een verhaal over de komst, het heengaan en de langverwachte wederkomst van Christus aan het kruis, een meesterwerk dat er twee eeuwen zomaar hing.

De gedachte dat je hier, in de kerk van een klein Frans dorpje, zomaar een Rembrandt van de muur kon trekken – zonder ook maar een alarmbel te doen rinkelen. Ongelofelijk, maar bijna tweehonderd jaar lang hing Christus aan het kruis vrijwel onbeveiligd aan de muur van de Saint-Vincent kapittelkerk in Mas d’Agenais, een Zuidwest-Franse gemeente met zo’n 1.500 inwoners. De waarde van het meesterwerk wordt in Franse media geschat op tientallen miljoenen euro’s.

Toegegeven, je had er wel een trapje bij nodig. Het schilderij hing op een meter of drie, vier van de grond, aan een slecht verlichte zijde. Kortom, een hoekje voor de kenners en de liefhebbers. De koster bracht hen voor de gelegenheid graag even een ladder. Totdat het schilderij zes jaar geleden uit de kerk verdween.

De Rembrandt in het Franse dorpje is een verhaal over de komst, het heengaan en de wederkomst van Christus aan het kruis in Mas d’Agenais. Een verhaal met wonderlijke wendingen, waarvan een deel nog altijd een mysterie is. Alleen al dat begin: hoe belandt een schilderij van een van de grootste schilders uit de kunstgeschiedenis – dat bovendien een ware ‘artistieke revolutie’ wordt genoemd – in dit dorp?

Dankzij een Franse kapitein uit het leger van Napoleon, die het schilderij in 1805 doneerde aan de parochie van zijn geboorteplaats Mas d’Agenais. Dat op zich lijkt al merkwaardig: het werk is bescheiden van omvang, een meter lang bij 73 centimeter breed, en volgens kenners daarom waarschijnlijk niet bedoeld voor kerkelijke expositie.

De officier zou het een jaar eerder hebben gekocht op een veiling in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. Zou, zegt Jean-Jacques Terrin nadrukkelijk, “want het bestaan van die veilingverkoop is niet onomstotelijk bewezen”. Wie zegt dat Napoleon het niet heeft meegenomen, voegt hij er lachend aan toe. Terrin is voorzitter van Rembrandt au Mas!, een vereniging die met culturele en educatieve evenementen de waarde van het schilderij beter onder de aandacht wil brengen. Christus aan het kruis mag dan een meesterwerk zijn, “Mas blijft een plattelandsomgeving.”

Verdwijning

Lange tijd wist überhaupt niemand dat het schilderij in de dorpskerk zo bijzonder was. Pas in 1959 kwam bij een restauratie onder een laag vernis de handtekening van Rembrandt tevoorschijn. Ondanks die ontdekking hing het kunstwerk daarna nog decennialang in relatieve rust in de kerk, totdat het daar in 2016 werd weggehaald. Onder het gezag van het ministerie van Cultuur, dat vreesde voor de veiligheid, verdween Christus aan het kruis naar Bordeaux, waar het in de Saint-André-kathedraal werd opgeslagen.

Een rode kist met daarin het schilderij ‘Christus aan het kruis’ wordt de Saint-André kathedraal in Bordeaux uitgerold. Beeld Philippe Lopez / ANP via AFP

Lokale liefhebbers vreesden het nooit meer in Mas terug te zullen zien. “We waren bang dat men zou zeggen: dat dorp is ondermaats”, zegt Arnaud Petit, die namens het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor het schilderij. Sinds de wettelijke scheiding van kerk en staat is het eigendom van de gemeente, vertelt Petit. “Maar als de staat oordeelt dat Mas het niet onder de juiste omstandigheden kan bewaren, kan het besluiten het schilderij elders onder te brengen. We moesten dus laten zien dat we daar wel degelijk toe in staat zijn. Vanaf dat moment begon de strijd van een kleine gemeenschap tegen de staat.”

Dit voorjaar volgde de ontknoping: in een geheime operatie keerde Christus aan het kruis per onopvallende bestelbus en onder bewaking van de gendarmerie terug in Mas d’Agenais. Achter kogelvrij glas voorzien van een alarmsysteem, onder toeziend oog van beveiligingscamera’s en met speciale temperatuur- en vochtregelaars hangt de Rembrandt weer in de recent gerenoveerde kapittelkerk. Op ooghoogte dit keer.

Bij elke doffe klap van de kerkdeur kleuren de wangen van Arnaud Petit een beetje roder: weer een bewonderaar die Mas heeft ontdekt. Op een doordeweekse ochtend komt zo elke tien minuten wel een nieuwe bezoeker binnen – bijna altijd in strak lycra en met de fietshelm nog op het hoofd.

“Dit is totaal anders dan zes jaar geleden”, zegt Petit. “De terugkeer van het schilderij krijgt enorm veel media-aandacht. Dat geeft het dorp een boost. Al die toeristen brengen het centrum weer tot leven. De restaurants hiernaast zitten vol voor de lunch, en we verwachten de terugkeer van een echte bakker.” Zelfs de wekelijkse mis keerde terug in Mas, vertelt Petit, zelf praktiserend katholiek. “De culturele waarde van het schilderij brengt de gemeente nieuwe energie, de religieuze waarde doet de kerk opleven. Dat vind ik mooi.”

Het olieverfschilderij ‘Christus aan het kruis’ wordt aan de muur bevestigd van de Saint-Vincent kapittelkerk in Mas d’Agenais. Beeld Philippe Lopez / ANP via AFP

Drie dagen feest

Afgelopen weekend vierde Mas d’Agenais feest. De teruggekeerde Rembrandt kreeg tijdens de Europese erfgoeddagen een officiële inauguratie in de net gerenoveerde kerk, met rondleidingen, een cocktailavond en concerten.

Maar daarmee is de strijd voor Rembrandt in Mas nog niet ten einde. Het schilderij is terug, maar talloze mysteries over herkomst en bedoeling blijven onopgehelderd, zegt voorzitter Terrin van Rembrandt au Mas!. Hij hoopt op meer nieuwsgierigheid en onderzoek.

Als voorzet richtte Terrin met een groep vrijwilligers een tijdelijke tentoonstelling in met achtergrond over het schilderij, dat kunsthistorici zien als revolutionair. Rembrandt brak volgens hen destijds met de traditie om Jezus heroïsch af te beelden, vertelt Terrin. Rembrandt toont hem voor het eerst kwetsbaar, menselijk. “Die tijdelijke expositie is mooi, maar niet genoeg”, zegt Terrin. “Het moet niet zo zijn dat wij hier als een stel vrijwilligers op een stoel gaan zitten en mensen vertellen hoe waardevol dit is. Kunstgeschiedenis is een vak.”