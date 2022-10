Hoe een afkicktrip naar Thailand leidde tot ‘Californication’ van Red Hot Chili Peppers: ‘Je komt er de gekste mensen tegen’

‘California über alles!’, zongen de Dead Kennedys ooit. Laat dat nu zowat de lijfspreuk van de Red Hot Chili Peppers zijn, een band die met Californië wordt vereenzelvigd. Schoolvoorbeeldje? ‘Californication’, hun monsterhit uit 1999.

‘Californication’, het titelnummer van de zevende Peppers-plaat, etaleert als geen andere song de schizofrenie van Californië waarmee frontman Anthony Kiedis een leven lang worstelde, tussen glitter, glamour, punks en junks. De zanger schreef de tekst tijdens een trip naar Thailand waar hij voor de zoveelste keer van de heroïne wilde afkicken. Het basismelodietje verankerde zich in zijn hoofd tijdens een boottochtje op de Andamanse Zee. “Telkens als ik op exotische plekken vertoefde, viel me op hoe de Amerikaanse popcultuur er was doorgedrongen”, zo schrijft Kiedis in zijn biografie Scar Tissue. “Zelfs in Thailand en de bazaars in Indonesië vond je bootlegversies van Red Hot Chili Peppers-T-shirts. Je komt er bovendien de gekste mensen tegen. In Auckland ontmoette ik een geschifte vrouw op straat die raasde dat er psychische spionnen uit China ons in de gaten houden.” Kiedis smokkelde het voorval in de eerste paragraaf van ‘Californication’ en koppelde het aan de ambitieuze dromers die in Hollywood een filmcarrière hopen uit te bouwen.

‘Psychic spies from China try to steal your mind’s elation / And little girls from Sweden dream of silver screen quotation / And if you want these kind of dreams it’s Californication’. Het was niet de enige ontmoeting die aan Kiedis’ ribben bleef kleven. Op een sessie van de AA raakte Kiedis aan de praat met een jonge dakloze vrouw die net moeder was geworden. “Ze slaagde er maar niet in om van de drugs en de alcohol af te kicken”, schrijft hij in zijn boek. “Ze vond tijdelijk onderdak in een katholiek opvangcentrum van de YWCA. Die moeder-dochter­relatie herbergde zowel schoonheid als droefenis en tragiek. Ik werd er danig door ontroerd.” In ‘Californication’ klinkt het: ‘A teenage bride with a baby inside getting high on information / And buy me a star on the boulevard, it’s Californication’.

Zachte porno

Kiedis klopte met zijn krakkemikkige gedichtje aan bij de andere bandleden. In die tijd repeteerde de groep in de garage van de bassist Flea: een back-to-basicsaanpak die op maat was gesneden van de terugkeer van John Frusciante. Na een jarenlange heroïneverslaving werd die ontnuchterde gitarist weer met de grootste voorzichtigheid in de band toegelaten, ook al hadden zijn junkiejaren zijn gitaarspel aangetast. “Toch hield ik van de doorvoeld minimalistische stijl waarmee John zijn technische beperkingen counterde”, aldus Kiedis. Voor ‘Californication’ haalde Frusciante bovendien inspiratie bij ‘Carnage Visors’, een halfuur durend instrumentaal nummer van The Cure, een band waarmee hij in die periode dweepte.

Frusciante spreidde het bedje voor Kiedis’ neurotische opsomming van de Californische couleur locale: van The Beach Boys over plastische chirurgie tot de porno-industrie in ‘First born unicorn / Hardcore soft porn’, een verwijzing naar de legendarische Dorothy Stratten, Playmate of the Year in de Playboy van 1980, die datzelfde jaar door haar echtgenoot werd vermoord.

Fascinerend, alleen klonk ‘Californication’ in zijn vroegste incarnatie als “rotslechte reggae”, aldus drummer Chad Smith in de podcast Broken Record van Rick Rubin, de man die het Peppers-­album produceerde. “Ergens zat er een goeie song in begraven, maar we vonden de juiste aanpak niet. Zo zie je maar, kids: altijd blijven volhouden!”