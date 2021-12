Hoe de politie spectaculair faalde in de verdwijningszaak van Birgit Meier

Hoe zouden Amerikanen tegen de Duitse truecrimeserie Dig Deeper - Das Verschwinden von Birgit Meier aankijken? In 1989 verdween de vrouw uit haar huis in Lüneburg, een stadje ten zuiden van Hamburg. De regio was op dat moment in de ban van twee dubbele moorden die binnen een paar weken vlak bij elkaar in het Göhrde-woud hadden plaatsgevonden.

Na vier verbijsterende, nauwgezet vertelde afleveringen, waarin de verdwijning en de reeks moorden overtuigend aan elkaar worden geknoopt, blijven we achter met de perverse biografie van Kurt-Werner Wichmann, die zich na zijn arrestatie in 1993 in de gevangenis verhing. Zijn nog openstaande dossier bevat aanwijzingen voor een rol in zeker vierentwintig moorden en verdwijningen.

We kennen het seriemoordenaarsgenre vooral in een Amerikaanse context, waar kleurrijke en incompetente lokale wetsdienaren hun speurwerk doen in een eindeloos continent. In de eerste twee afleveringen van Dig Deeper, die de omstandigheden rond het verdwijnen van de vrouw reconstrueren, zal de wat oudere kijker het gevoel hebben dat hij verzeild is geraakt in een truecrimeversie van Derrick of Der Alte. Keurige, afgemeten personen, gefilmd in huiselijke interieurs, afgewisseld met verkleurend foto- en filmmateriaal uit een tijdperk dat elke dag een bad hair day was.

Het verhaal van de verdwijning was heel anders gelopen als de broer van Meier niet toevallig politiecommissaris Wolfgang Sielaff was geweest. Na zijn pensionering stelde hij een team van geestverwante speurders op leeftijd samen die de cold case op zich namen. Uit elke stap die ze zetten bleek dat de politie in de uren, maanden en jaren na de verdwijning de verkeerde stappen had gezet, de verkeerde kant had opgekeken en dossiers te vroeg had gesloten.

Dat optreden van de lokale politie had een belangrijke misogyne component, want was Birgit Meier niet een depressieve vrouw die na een scheiding af en toe te veel dronk? Was haar verdwijning ook niet een beetje aan haarzelf te wijten, met haar onbeheerste emoties? Dat kon later ook worden gezegd van de achteloze manier waarop de politie een reeks moorden op vrouwelijke lifters en in het uitgaansleven al snel tot gesloten dossiers verklaarden, terwijl Wichmann - hovenier op het lokale kerkhof - een strafdossier had (ontvoeringen en verkrachtingen) dat echt alle pijlen op hem leek te richten.

En toen hij eenmaal was gearresteerd en nog voor de rechtszaak zelfmoord had gepleegd, werd het onderzoek al gestaakt. In één beweging werd het meeste bewijsmateriaal uit zijn huis aan de rand van het woud (een onvervalst spookhuis, inclusief geluidsdichte geheime ruimten) vernietigd.

In de vijftien jaar dat het onderzoek van team Sielaff duurde werden ze vooral tegengewerkt, totdat ze spectaculair en onthutsend in alles gelijk kregen. Maar ze konden de klok niet meer terugdraaien.

