Hoe CNN-journalist Chris Cuomo werd meegesleurd in de val van zijn broer Andrew

Voor Cuomo is familie “alles”. Dat hem dat menens is en dat hij zelfs bereid is daarvoor zijn carrière in de waagschaal te leggen, bleek deze week. De journalistieke bijter, geprezen en verguisd om zijn harde interviews met politici van alle gezindten, werd woensdag door zijn werkgever CNN voor onbepaalde tijd op non-actief gezet vanwege ernstige journalistieke nalatigheid.

Reden daarvoor is de hulp die hij bood aan zijn broer Andrew Cuomo, die in augustus aftrad als gouverneur van New York nadat uit justitieel onderzoek gebleken was dat hij minstens elf vrouwen seksueel heeft geïntimideerd. Uit datzelfde onderzoek – deze week vrijgegeven – bleek dat broer Chris, familieman tot de laatste snik, onder meer zijn mediaconnecties zou hebben gebruikt om informatie in te winnen over een van de vrouwen die zijn broer beschuldigde. Ook zou Chris hebben aangeboden om persverklaringen op te stellen voor zijn broer en poogde hij invloed uit te oefenen op de verdedigingsstrategie.

CNN-collega’s waren er snel over uit, lieten ze anoniem in de tabloid The New York Post weten. “Heeft Chris Cuomo nog enige journalistieke integriteit? Nee.” En: “Hij moet onmiddellijk zijn baan opgeven, of anders moet CNN hem ontslaan.”

Bromance

Hoewel Chris al eerder bij CNN had aangegeven dat hij zijn broer bijstond, was de vergaande manier waarop hij dat deed niet bekend bij het mediabedrijf. CNN toonde in eerste instantie begrip dat hij “familie had vooropgesteld”, maar “deze nieuwe documenten tonen aan dat zijn betrokkenheid groter was dan we voorheen wisten”.

Andrew en Chris Cuomo in 2015. Beeld Getty Images

Het schandaal zet ook de komische act die de broers aan het begin van de coronapandemie op tv opvoerden in een ander licht. Andrew was in de eerste maanden van de crisis enkele keren te gast in het programma van zijn broer om zijn coronabeleid in de zwaar getroffen staat New York toe te lichten. Al gauw kregen de interviews een vrolijke wending, met geplaag over en weer. Andrew Cuomo: “Ik belde mama vlak voor de uitzending, ze zei dat ik haar favoriete zoon ben. Het goede nieuws: jij bent haar op een na favoriete zoon.”

Heerlijke tv, vond coronamoe Amerika. The Guardian sprak over een “bromance” die werkte als “balsem op de ziel in moeilijke tijden”. Persbureau Associated Press noemde het “opwekkende coronavirus-tv”. Terugkijkend dringt een andere conclusie zich op: hier wordt een corrupte alliantie tussen politiek en media geboren, live te volgen op tv. Beide broers hadden beduidend profijt van hun ondeugendebroertjesgimmick: Chris’ kijkcijfers schoten omhoog en ook Andrews waarderingscijfers gingen door het dak.

Nu is beider reputatie aan diggelen en wacht de ene broer (Andrew) mogelijk een strafrechtelijk proces en lijkt de andere (Chris) voorgoed zijn journalistieke geloofwaardigheid kwijt.

Dynastie

En dat terwijl Chris Cuomo juist een carrière wist op te bouwen als iemand van het betrouwbare en objectieve midden, die zich even hard vastbijt in Democraten als in Republikeinen. “Brutaal, bruusk, en volledig ongeïnteresseerd in partijpolitieke spin” schreef het blad Rolling Stone drie jaar geleden over Cuomo. “De enige reden dat ik dit werk doe, is om de onzin die mensen uitkramen aan te pakken”, zei die.

Chris Cuomo werd in 1970 geboren in een jonge New Yorkse politieke dynastie. Vader Mario Cuomo, zoon van Italiaanse migranten, wist het als eerste in de familie te schoppen tot gouverneur van de staat New York en gold in de jaren tachtig als mogelijke presidentskandidaat voor de Democraten. Broer Andrew volgde in de voetstappen van zijn vader. Chris is getrouwd met Cristina Greeven, journalist en zakenvrouw, en heeft drie kinderen.

Chris zag een politieke carrière nooit zitten. Hij ging eerst de advocatuur in, maar maakte al gauw de overstap naar de journalistiek, tot groot verdriet van zijn vader. Cuomo senior, zo vertelt Chris in een interview met The Hollywood Reporter, had moeite met media. De journalistiek zou zich vooral bezighouden met hijgerige berichtgeving, zonder zich te verdiepen in de achtergronden van politiek beleid.

Desondanks ziet Chris een toekomst voor zichzelf weggelegd in de media en bouwt hij als jonge twintiger al aan een voorspoedige tv-carrière. Via rechts bastion FoxNews belandt hij bij zender ABC, waar hij verslag doet van grote nationale (orkaan Katrina) en internationale gebeurtenissen (de oorlog in Afghanistan). In 2013 wordt Chris binnengehaald door CNN, vijf jaar later wordt hij klaar geacht voor het grote werk: een nieuwsprogramma dat zijn naam draagt, op primetime tv.

Testosteron

Het meest in het oog springende aspect van Cuomo’s interviewstijl is de felle, testosterongedreven manier waarop hij zijn gasten het vuur aan de schenen legt. Cuomo is een alfaman – 1,87 m lang, 102 kilo zwaar, bijna barstend uit zijn Armani-pakken – die met gemak over zijn gasten heen brult als ze leugens en politieke spin de ether in proberen te gooien.

Met name zijn botsingen met Republikeinen onder het presidentschap van Donald Trump zorgden geregeld voor verhitte tv-momenten. Veel Trump-voetvolk bleef daarom weg bij Cuomo. Maar er waren ook Republikeinen die de strijd graag aangingen. De in ongenade gevallen Republikeinse politicus Matt Gaetz – beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarig meisje – zag optredens bij Cuomo als een ‘gezonde stresstest’ voor zijn beleidsideeën.