Hoe Charlotte Adigéry internationaal steeds meer potten breekt: ‘We zijn overweldigd’

Charlotte Adigéry haalde zopas een topscore op Pitchfork. Haar debuutalbum en vooruitgestuurde single worden internationaal aan de borst gedrukt. De it-girl van de alternatieve pop is dus een Belgische? Daar lijkt het wel op. The Guardian roemt het duo om hun “verslavende songs die speelse humor aan de tafel brengen terwijl heavy onderwerpen besproken worden”. Iets verder in het artikel wordt gesteld dat de muziek “even aanstekelijk als alarmerend” is. “Het Gentse muziekduo wil luisteraars aan het dansen krijgen, maar ze zijn ook niet bang om hen te laten kronkelen met puntige en gortdroog grappige politieke teksten.”

“Geinig, diepzinnig en bijzonder dansbaar’, roemt het Britse muziekblad NME hun aanpak dan weer. “Nu eens schaamteloos onnozel, dan weer diep introspectief”, noemt Pitchfork hen op hun beurt. En ook BBC6 en Iggy Pop haalden het duo mede om die redenen binnen als chouchou.

Pitchfork schreef dan weer: “Dit voortstuwende hoogtepunt van het debuutalbum van het in België gevestigde elektronische duo is even leuk als confronterend. Een verwrongen dansnummer dat netelige coming-of-age-herinneringen oproept. Het duo verandert eye-opening gebeurtenissen uit hun kindertijd in het soort lyrische anekdotes waarmee iedereen in de club het gewicht van hun eigen trauma’s kan wegdansen.”

Dat de Gentse Charlotte Adigéry zo’n hoge vlucht neemt, valt natuurlijk voornamelijk op eigen conto te schrijven. Maar haar platendeal met het internationaal gerenommeerde Because speelt ook wel parten. Zo wordt de artieste automatisch in dezelfde rangen geplaatst als Christine and the Queens, Major Lazer en Charlotte Gainsbourg. Net zoals XL tekent dat label jaarlijks niet zoveel artiesten, maar op elke act willen ze kennelijk goud inzetten.

“We zijn overweldigd”, vertelt manager Jarri Van der Haegen wanneer we hem bellen tijdens een fotoshoot voor Adigéry in Parijs. “Maar zulke grote platformen kunnen wel degelijk een verschil betekenen. Het is vooral hoopgevend dat we niet aan hun mouw hoeven te trekken. De grote bladen vragen zelf om Charlotte. Zo zijn er ook Le Monde en Télérama die interesse in haar toonden, zonder dat we haar muziek aan hen hoeven te verpatsen.”

Broers Dewaele

Wat zonder twijfel meespeelt in het internationale succes is de link met Soulwax. Beide broers Dewaele toonden zich de grootste voorvechters van een internationale carrière, naast een kritisch klankbord. “Elke keer wanneer we vastzitten, tonen zij zich de bekwaamste chiropractors,” lacht Pupul. “Ze weten precies hoe diep ze moeten porren in het brein van Charlotte.”

De overmoedige dosis speelsheid is inderdaad de allergrootste troef voor het duo. “Die hoop ik nooit kwijt te raken,” vertelt Adigéry. “Ik noem altijd mijn eeuwige grote voorbeelden: David Byrne en Grace Jones, omdat zij hebben bewezen dat je heel intelligente, gelaagde muziek kunt maken die toch speels en campy is. Bij Deewee (het platenlabel van de broers Stephen en David Dewaele van Soulwax, GVA) hebben we daarvoor de perfecte omgeving gevonden. Daar wordt spelen en experimenteren juist aangemoedigd. Ik heb nog nooit druk gevoeld om artistieke compromissen te maken.”

België scoort internationaal overigens ontzettend goed met hun weerzin om compromissen te maken. In Pitchfork werd Multitude van Stromae bijvoorbeeld ook tegen het licht gehouden. Met een uitstekende score van acht op tien lees je in de recensie: “Met bijtende humor en treffende intimiteit onderzoekt het avontuurlijke derde album van de Belgische popzanger hoe wij mensen voor elkaar zorgen – of juist niet.”

“Ik wil niet pretentieus klinken,” zegt Adigéry. “Ik geloof gewoon graag dat we onszelf zijn, en dat er niemand is zoals wij.”