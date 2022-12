Hoe ‘bruine huid’ plots ‘bruine ogen’ werd: het verhaal achter de song ‘Brown Eyed Girl’

Zo heerlijk nostalgisch ‘Brown Eyed Girl’ is, zo weerbarstig was de geboorte van die evergreen. Het werd hoe dan ook de song die Van Morrison wereldroem bezorgde.

In september van dit jaar pakte het Noord-Ierse Belfast uit met een nagelnieuwe Van Morrison Walking Tour, een toeristische wandeling langs plekken in de stad die figureerden in Vans klassieke songs. Je kuiert langs Cypress Avenue (de gelijknamige song staat op het machtige Astral Weeks), Hyndford Street, waar zijn ouderlijke huis stond, en The Beechie River (allebei uit ‘On Hyndford Street’) of langs de Orangefield High School. De meeste selfies zullen worden gemaakt aan Hollow Grove, een lapje groen waar Van in zijn kinderjaren kattekwaad uithaalde en dat het decor vormt van ‘Brown Eyed Girl’. “Hey, where did we go?”, mijmert hij er, “Days when the rain came / Down in The Hollow / Playin’ a new game / Laughing and a running / Skipping and a jumping / In the misty morning fog with our hearts a thumpin.”

Nu kleurde Van Morrison al die nostalgie met een likje dichterlijke vrijheid. De mijn in “Going down the old mine / With a transistor radio”, zou in werkelijkheid niet meer dan een oude waterpijp zijn geweest, net groot genoeg voor de kleine Van en zijn kameraden om zich erdoor te laten glijden. De waterval in “All along the waterfall with you” bestond niet: in The Hollow lopen er hooguit waterstroompjes. Wanneer Van zich met zijn bruinogige geliefde achter een regenboogmuur verbergt – “Standing in the sunlight laughing / Hiding behind a rainbow’s wall” – slaat dat op een afgebrokkeld stukje muur dat ooit aan de snoepwinkel Rainbow toebehoorde.

De Van Morrison die ‘Brown Eyed Girl’ in maart 1967 opnam in de New Yorkse A&R Studio’s bulkte dan wel van de inspiratie, zorgeloos was hij allerminst. Zijn band Them was net gesplit en hij was zo goed als blut. Zijn lot lag in handen van producer Bert Berns, een veteraan die de studio had volgestouwd met de allerbeste sessiemuzikanten onder wie de gitaristen Al Gorgoni, en Hugh McCracken die later vertelde “dat er die dag iets speciaals in de lucht hing”. Het was bovendien Gorgoni die op de proppen kwam met het iconische gitaarriedeltje waarmee ‘Brown Eyed Girl’ aftrapt.

Censuur

“Aan het begin van de sessie was Van een verlegen, teruggetrokken 21-jarige”, zo herinnerde Cissy Houston van het achtergrondkoortje The Sweet Inspirations het zich. “Maar zodra de tape startte, leek hij wel een vonkende stroomkabel, vol ideeën en improvisatie. Tegen het einde stond hij te scatten als een krankzinnige, drijfnat van het zweet.”

De basis voor de song haalde Van ten dele bij ‘Brownskin Gal’ van de Bahamaan Joseph Spence. Ook Berns, die in Havana had gewoond, was niet vies van wat mambo en calypso en stoelde het liedje op een vereenvoudigd Afro-Caraïbisch ritme. Oorspronkelijk heette de song trouwens ‘Brown Skinned Girl’, een titel die Van Morrison naar verluidt onnadenkend veranderde tijdens het schrijfproces. “Na de opnames keek ik op de tapedoos en zag ‘brown eyed girl’ staan. Ik was zelfs vergeten dat ik de titel had aangepast”, zo klonk het. Of vreesden Van en zijn gevolg toch de toorn van de in die tijd ultraconservatieve media? Een single die een interraciale relatie bezingt, zou weleens in de ban kunnen worden geslagen.

Censuur kwam er toch, maar dan vanwege de tekstregel “Making love in the green grass / Behind the stadium with you”. Dát vonden sommige radio’s te ranzig. Dus nam Van een kuise versie op: “Laughing and a-running, hey hey, behind the stadium”. Iedereen tevreden.