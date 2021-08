Hoe besparingen ertoe leidden dat de uitspraken van Eddy Demarez werden uitgezonden

Waarom werden de uitspraken van Eddy Demarez per abuis uitgezonden? Door besparingen, zegt een werknemer van de VRT aan onze redactie. ‘Er is gewoon geen geld voor mensen die de microfoons bedienen.’

Een huidige werknemer van de VRT, die liever anoniem blijft, zegt dat er los van de pijnlijke uitspraken van sportjournalist Eddy Demarez over de Belgian Cats afgelopen weekend nog een ander probleem is bij Sporza. Volgens de werknemer is deze “blunder” technisch gezien “ook een gevolg van de jarenlange besparingen bij de VRT en Sporza”.

Zo zou er vaak geen echte eindregie of eindredactie meer zijn door besparingen, wat ertoe leidt dat “iedereen zomaar aan de knopjes zit”. “Het gaat vooral om budgetten. Er is gewoon geen geld om nog een mannetje te zetten die de microfoons kan bedienen en ze kan openen en afsluiten”, klinkt het.

“Daardoor is dat voorval gebeurd en werd het uitgezonden. Los van de uitspraken, die iedereen wel gehoord heeft ondertussen en die zeer jammer zijn, is dit ook een gevolg van technische besparingen.”

Michelle Graus, voorzitter van vakbond ACOD-VRT, bevestigt dat er besparingen zijn geweest bij Sporza. Al maakt ze een kanttekening. “Het is niet alleen bij Sporza zo, maar ook bijvoorbeeld bij radiozenders, waar de techniek soms door presentators wordt gedaan. In feite moeten zij bijna alles zelf doen.

“Maar zo lijkt het alsof de ‘fout’ van Demarez ligt bij een ‘schuif’ die open of dicht is. Dit voorval is inderdaad in de openbaarheid gekomen door technische besparingen, maar dat neemt niet weg dat wat er inhoudelijk gebeurde, de homofobe en seksistische uitspraken, heel erg is.”