Het was me wat, die battle die Remco Motherfucking Aeroboulet Special Evenepoel in de voorbije Ronde van Italië uitvocht met Primoz Roglic. Het team was chaud; ogen op de booty van de persoon van je. Het leek te lukken, tot Covid-19 roet in het eten gooide. Exit Evenepoel. Maar er is niemand die zo kan bouncebacken als Aeroboulet natuurlijk, met dank aan zijn wifey die hem volledig steunt. En zo geschiedde, tijdens de Clásica San Sebastián en het wereldkampioenschap tijdrijden.

Average Rob zal wel nooit de Grote Prijs Jan Wauters winnen voor zijn excellente beheersing van het Nederlands, maar dat zal hem ongetwijfeld worst wezen. Zijn taal is wie hij is, en wat hem ook charmant maakt. In tijden waarin tv-zenders smachten naar niet-afgeborstelde gezichten die je gelooft, is hij een voorbeeld. Kijk naar zijn YouTube-kanaal, of nu naar Rainbow Remco. Je kan moeilijk geloven dat er een groot verschil is tussen de Average Rob op het scherm en de Robert Van Impe in het dagelijkse leven.

Is het daarom dat Remco Evenepoel hem toeliet een documentaire over hem te maken? Beide heren vertoeven zo te zien graag in elkaars gezelschap. De toegang die Average Rob kreeg tot de wielerploeg levert ook veel leuke scènes op. Je ziet een ijdele Remco (“Staat dat roze mij een beetje?”, als hij de leiderstrui in de Giro draagt). Een genereuze Remco (“Stay friends, dat is het belangrijkste”, als hij speecht voor zijn ploeggenoten en alle winstpremies aan hen geeft). Een grappige Remco ook (“Ik word er emotioneel van”, als hij ploegbaas Patrick Lefevere op de radio hoort zeggen dat hij een fenomenale coureur is). En een lepe Remco, als hij de dokter vraagt om te overdrijven over een blessure die niets voorstelt. De voetballer is er nog niet helemaal uit.

En toch. Hoe aangenaam Rainbow Remco ook wegkijkt, toch duikt naarmate de reeks vordert steeds vaker de vraag op: zat hier niet veel meer in? De bal werd een aantal keer netjes klaargelegd, maar Average Rob verzuimde die in doel te trappen. “Soms zou hij waarschijnlijk ook eens graag niet Remco zijn”, vermoedde Johan Museeuw als het ging over de vele aandacht die Evenepoel krijgt. Er wordt niet over doorgevraagd, net zoals de sores binnen de ploeg en de vraagtekens over Evenpoels toekomst niet aan bod komen.

“Kampioenen zijn altijd speciaal”, zegt zijn ploegleider Wilfried Peeters. “Hij is een beetje de Cristiano Ronaldo van de koers”, vindt Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout. Zie je dat? Slechts één keer, als hij een platte band op training heeft en de bandenwissel in het honderd loopt. “Fiks het”, foetert hij tegen vader en mecanicien, vloekend dat zijn training naar de kloten is. Waarom krijg je niet meer van zulke momenten? Mocht het niet? Wou Average Rob het niet? Zonde, want net zulke momenten maken helden meer mens. Wat nu overblijft, is een al te gepolijst portret van een buitengewoon renner.

Rainbow Remco, te zien op Streamz.