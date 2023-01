Hitlijsten in tijden van streaming: ‘The Greatest Showman’ is populairder dan Beyoncé

Sinds eind vorige maand staat de soundtrack van The Greatest Showman af vijf jaar onafgebroken in de Ultratop 200, de enige officiële hitlijst voor albums van Vlaanderen. Deze week staat hij zelfs hoger dan de recentste plaat van Beyoncé. ‘Ik heb de film nog nooit gezien, maar ik luister elke week naar de soundtrack.’

“Je snapt het niet! The Greatest Showman is een van de meest onderschatte films aller tijden!” Nog voor er een letter van dit artikel op papier staat, schiet mijn vrouw al in een kramp bij louter het idee dat ik een stuk over The Greatest Showman zou schrijven.

Mijn vrouw: “Heb jij die film zelfs ooit gezien?”

Ik: “Ja, we hebben die samen bekeken.”

Mijn vrouw: (negeert volledig wat ik net heb gezegd) “Dat is niets voor jou. Die film is so underrated!”

Dat bijna heilig underdogsentiment blijkt een constante te zijn, als je even online begint te graven naar verklaringen voor het succes van The Greatest Showman – zowel van de film als van de soundtrack. De musical van Michael Gracey uit 2017 zou morgen Avatar mogen voorbijsteken als de meest lucratieve film uit de geschiedenis, dan nog zullen fans beweren dat hij niet de erkenning heeft gekregen die hij verdient.

Alsof de musical wereldwijd geen ongelofelijk bioscoopsucces is geworden en de soundtrack dus intussen ook al geen vijf jaar – 263 weken, om precies te zijn – onafgebroken in de Vlaamse Ultratop staat. Deze week op plaats 46 – één plaats hoger dan de week ervoor en twee plaatsen boven Renaissance, het nieuwste album van Beyoncé.

“Oké, maar de kritieken waren niet mals”, herinnert ene Bjørn Dubois zich. En daar valt op zich weinig tegen in te brengen. Er waren uiteraard ook critici die The Greatest Showman konden smaken. Uitzonderingen zijn er altijd, maar het gros leek zich aan te sluiten bij de vrouw van The New York Times: “Pretparkentertainment!” Of bij de man van De Morgen: “Een irritant gelikte musical die pijn doet aan de oren.”

En ja, oké, mijn vrouw had gelijk: ik vind hem zelf ook een verschrikkelijk gladde, veredelde videoclip van een regisseur die de hoofdrolspeler Hugh Jackman naar verluidt had leren kennen op de set van een Lipton Ice Tea-commercial. Het is eraan te zien.

Maar precies daarom dat het mij dan ook is opgevallen dat de soundtrack bij ons na vijf jaar nog altijd in de charts staat. In tegenstelling tot die van Frozen, die elk gezin met kinderen toch ook nog altijd op repeat moet hebben staan? Of in tegenstelling tot die duizend andere platen vol – dat dan weer wel – catchy popliedjes? Zijn er echt zo veel mensen die dat album nog altijd grijsdraaien? Week na week? Of volstaat het tegenwoordig dat een journalist hem eind december voor dit artikel op Spotify op repeat heeft staan om hem die week van plaats 96 naar 47 te doen stijgen?

“Ligt dat misschien ook niet aan de tijd van het jaar?”, vraagt Elien Valcke zich af. “Ik luister er zelf het vaakst naar tijdens de kerstperiode. Geen idee waarom. Misschien omdat de film ooit in die periode is uitgekomen?” December 2017, dat is effectief het moment waarop The Greatest Showman in première is gegaan en waarop toen ook de boekhouding van producent 20th Century Fox is beginnen panikeren. Want de opbrengst van die eerste week lag ver onder de verwachtingen, om het zacht uit te drukken. Maar de week erop zat er plots twee keer meer volk in de bioscoop – een zeldzaam fenomeen dezer dagen – en de film zou uiteindelijk een hit worden.

“Maar vraag mij vandaag niet meer waar die over gaat”, zegt Eva Cardinael, die blijkbaar wekelijks naar de soundtrack luistert. “Iets met een boot en een circus? Sorry, het is geen film die bijblijft. In tegenstelling tot de muziek, dus.”

Kort samengevat: The Greatest Showman vertelt het verhaal van de Amerikaanse circusuitbater P. T. Barnum, die in de 19de eeuw alles en iedereen uitbuitte om geld te verdienen. Hij begon zijn carrière met het ‘leasen’ van een verlamde zwarte vrouw die hij op kermissen opvoerde als de 161-jarige verpleegster van George Washington, alvorens het land rond te trekken met een soort – zo zette hij het zelf in de markt – freakshow waarbij hij mensen van kleur, met dwerggroei en albinisme te kijk zette. Letterlijk en figuurlijk. Maar dat wordt in de film omgedraaid in een heroïsch verhaal van diversiteit en empowerment dat nog verder van de realiteit staat dan België van een ernstig drugsbeleid.

“Serieus?”, reageert Lieselot Van Mol verbaasd. “Dat wist ik helemaal niet. Nu, om eerlijk te zijn, heb ik de film pas onlangs gezien op Disney+. En ik vond die helemaal niet zo goed. Maar de liedjes daarentegen! Ik heb ze ontdekt op een weekend met vriendinnen waarin we het nummer ‘From Now On’ alleen al zeker tien keer gespeeld hebben. Het is een plaat waarbij je alles vergeet.”

Elien Valcke kende het verhaal van P. T. Barnum dan weer wel. “En je vraagt je af waarom ze niet gewoon voor een fictief personage hebben gekozen dat er louter op gebaseerd is. Maar bon, dan begint die muziek te spelen en daar zit zo veel oppeppende positiviteit in dat al de rest naar het achterplan schuift.” Met tig overdreven vrolijke songs over eigenwaarde kan de soundtrack van The Greatest Showman zelfs gerust een zelfhulpplaat worden genoemd, geeft ook Annelies Thuwis toe: “Ik hou van liedjes waar ik sterkte of troost kan uit putten, dus dat album ligt mij na aan het hart.”

“We moeten daar bovendien eerlijk in zijn: die nummers zijn goed gemaakt en blijven hangen”, aldus Dree Peremans van het anders vrij serieuze jazzcollectief Rebirth Collective, wiens vijfjarige dochter een halfjaar geleden non-stop naar de soundtrack is beginnen luisteren. “Geen idee waar ze dat heeft opgepikt – misschien op YouTube of tijdens de dansles – maar ze zingt ál die nummers intussen luidkeels mee.” Als we hem vertellen dat de muziek is geschreven door het duo Justin Paul en Benj Pasek, dat ook achter La La Land zat, reageert hij eerst verbaasd. “Al kunnen het niet anders dan vakmensen zijn. Dat hoor je.”

Opmerkelijk: Peremans is uiteindelijk met zijn dochter ook naar de film beginnen kijken, maar geen van beide heeft de eindmeet gehaald. “Er zaten voor haar nog te veel dialogen in,” lacht de jazzcomponist, “en ik ben vergeten verder te kijken.” Ze zijn trouwens niet alleen. Matthias Levrie luistert wekelijks minstens een keer naar de soundtrack, maar hij heeft de film nog nooit gezien. “Waarom niet? Ik wil wel, maar telkens als ik het aan mijn vriendin voorstel, zegt ze dat ze hem niet zolang geleden nog eens heeft gezien. Maar ik heb intussen wel alle TikTok-filmpjes over The Greatest Showman bekeken. Telt dat ook?”

Beperkte fysieke verkoop

Laat ons zeggen dat de soundtrack van The Greatest Showman na vijf jaar effectief nog altijd erg populair is. I get it. Maar populairder dan Beyoncé? “Het ding met nieuwe platen van pakweg Beyoncé is dat die hitgevoelig zijn”, vertelt Jan Vanneste van de platen- en distributiefirma NEWS. “In de eerste weken worden die tot bovenaan in de charts geduwd door de verkoopcijfers – want er zijn nog mensen die fysieke platen kopen – en uiteraard ook door streaming.” Maar dat effect neemt relatief snel af, geeft de platenbaas toe.

En toch is het precies dat effect dat wekelijks de top tien van de hitlijst bepaalt, met bijvoorbeeld deze week vrij recente platen van Camille, Taylor Swift, K3 en Bruce Springsteen. Maar zodra je verder scrolt, bots je op nummer twaalf op AM van Arctic Monkeys, een plaat uit 2013 die inmiddels aan zijn 276ste week in de lijst zit – dertien weken meer dan de soundtrack van The Greatest Showman.

Nog in de top twintig: Fine Line van Harry Styles (161 weken) en Rumors van Fleetwood Mac (205 weken). “Veel stelt de fysieke verkoop buiten de top tien dus niet meer voor”, aldus Vanneste. De Studio Brussel-rubriek ‘De Tijdloze’ kan een album misschien nog wel eens een boost in de vinylverkoop geven, maar dat zorgt niet voor lege winkelrekken.

In het geval van Fleetwood Mac had die plaat in theorie intussen evengoed 2388 weken in de lijst kunnen staan, geeft Sam Jaspers toe, die zich 26 jaar lang over de Ultratop-lijstjes ontfermde. “Er werd vroeger echter op een andere manier gemeten. Zodra een plaat in de winkel onder een bepaalde prijs dook, werd hij voor altijd uit de lijst geschrapt en naar de mid-price charts verbannen. Want anders sprong een oud album plots van de 196ste naar de 7de plaats, zonder dat daar een verklaring voor was.”

Eind 2018 werd dat systeem afgeschaft met uiteraard precies dat tot gevolg. Deze week kwam En route van Tourist Le MC acht jaar na de release opnieuw de lijst binnen op 49 – drie plaatsen onder The Greatest Showman, maar toch – en ook Pink Floyd was ‘nieuw’ op 110 met Wish You Were Here. “Je zit nu inderdaad met een potpourri van oude en nieuwe platen,” zegt Olivier Vandeputte van de Belgian Recorded Music Association, “maar in tijden van streaming konden we niet anders dan op zoek gaan naar een andere soort hitlijst.

De verkoop van vinyl en cd behoudt vandaag een aandeel van ongeveer 25 procent, de digitale handel – inclusief streaming, want elke play op Spotify zien wij ook als verkoop – is goed voor de rest. En terwijl mensen vroeger een keer een album op vinyl of cd kochten, waarop het na een tijd uit de hitlijsten verdween, tellen we nu mee hoeveel keer mensen die plaat beluisteren. En dan moet je vaststellen dat, naast Camille en Taylor Swift, ook Fleetwood Mac, Pink Floyd en Nirvana het effectief nog altijd erg goed doen.”

En niet te vergeten de soundtrack van The Greatest Showman, niettegenstaande die na een verblijf van vijf jaar in de charts nog altijd maar goud heeft behaald in België – ‘goed’ voor tienduizend verkochte exemplaren. Dat is toch niets? Brothers in Arms van Dire Straits staat misschien nog ‘maar’ 205 weken in de lijst, die heeft tenminste al vier keer platina behaald.

“Maar daar is een simpele verklaring voor”, aldus Vandeputte. “Omdat anders elke plaat op een bepaald moment wel goud of platina haalt – ook al is het pas na dertig jaar – hebben we een limiet gezet op de periode waarbinnen dat moet gebeuren. Die limiet ligt op twee jaar, wat betekent dat The Greatest Showman van december 2017 tot december 2019 minstens tienduizend exemplaren heeft verkocht. Zelfs al verkoopt hij morgen nog eens tienduizend exemplaren, hij zal nooit platina halen.

In theorie kunnen we daar uitzonderingen op maken. Zoals wanneer een Kate Bush na bijna veertig jaar weer met een song in de hitlijsten staat omwille van een tv-serie of TikTok-hype, want voor een jonge generatie is dat dan een nieuw nummer. Maar in de praktijk gebeurt dat zelden.”

Spotify

“Maar wat voor album is The Greatest Showman eigenlijk?”, vraagt Jan Vanneste, die als platenbaas duidelijk even hard verbaasd is over het succes van een soundtrack. “Want als daar een paar dikke schijven in verschillende genres op staan, kan het zijn dat Spotify die in populaire playlists zet en dat tikt aardig aan. We hebben een artiest die in playlists als ‘Chill Tracks’, ‘Chillout Lounge’, ‘Just Chill’ en 'Feel Good Dinner’ staat, en die lijsten hebben miljoenen luisteraars. In tegenstelling tot playlists met popsingles, waar Beyoncé dan een paar weken in staat, kun je daar soms ook jaren in blijven staan.”

Maar het klopt dan toch niet dat een album hoog staat in de charts omdat een nummer erop een miljard keer wordt beluisterd in een playlist zonder dat iemand zelfs maar van het bestaan van het album afweet? “Nee,” zegt Olivier Vandeputte, “vandaar dat we voor die albumhitlijst met een vrij ingewikkeld systeem werken waarbij we het gemiddelde nemen van de tien populairste nummers met uitzondering van de twee grootste hits. Precies om te vermijden dat één monsterhit een album tot bovenaan de charts duwt. Maar van zodra er natuurlijk vier of vijf monsterhits op staan, kan dat wel het resultaat zijn, ja. Hoeveel staan er op de soundtrack van The Greatest Showman?”

’t Is al goed, Olivier. We zwijgen.